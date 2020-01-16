Логинов и Елисеев ходом ближе к середнякам. На остальных и смотреть больно. А впереди эстафета.

В мужском биатлоне — тоже безнадёга. Опять готовимся к чемпионату мира?

Этап Кубка мира в Рупольдинге начался для сборной России с форменной катастрофы. Лучшая из россиянок в спринте стала только 36-й, а отставания наших девушек ходом и вовсе заставляли хвататься за голову. Старший тренер женской сборной Виталий Норицын сетовал на качество подготовки лыж, однако сами биатлонистки и многие специалисты были уверены, что проблема далеко не только в инвентаре.

Провальное выступление российских женщин добавляло тревоги перед мужской гонкой. В итоге биатлонисты смогли показать более высокие результаты, чем девушки, но легче от этого не становится.

Досадная осечка Елисеева

В первой группе стартовали сразу два россиянина. Евгений Гараничев чисто отработал на «лёжке», но передвигался по трассе совсем небыстро, а вот Александр Логинов подарил болельщикам надежду на успех. После первого рубежа Саша меньше 10 секунд уступал лидирующему Мартену Фуркаду. На втором круге темп Логинова заметно упал, и даже с чистой стрельбой он более 20 секунд уступал Кентену Фийону Майе и Бенедикту Доллю. А вскоре в лидеры вышел Фуркад, также закрывший все 10 мишеней.

Тем временем во второй стартовой группе уверенно шли сразу несколько спортсменов, включая Матвея Елисеева. К радости болельщиков, россиянин после идеальной стрельбы на первом рубеже здорово бежал и на втором круге, однако промах последним выстрелом на «стойке» лишил Матвея возможности бороться за пьедестал. Выбыли из числа претендентов на медали Детьё, Пайффер и Кристиансен.

На эстафету наскребём? Российские биатлонисты в спринте результатами не порадовали Елисеев подарил болельщикам надежду на медаль, но сам же её и отнял. Логинов при чистой стрельбе стал 11-м. По всем остальным есть вопросы.

Напугал, но проиграл

Фуркад на финише опередил Фийона Майе на 3,1 секунды, 12 секунд лидеру уступил Долль. Елисеев заключительный круг провёл слабо и в итоговом протоколе оказался ниже Логинова. После финиша Елисеев признался, что на втором круге бежал не в своём темпе, из-за чего и случилось западение скорости на последних километрах. При этом Матвей всё равно был быстрейшим из россиян, уступив Кристиансену 28,4 секунды. Логинов прошёл 10 км на 15 секунд медленнее Елисеева, а остальные россияне проиграли лидеру более минуты.

Когда казалось, что тройка лидеров может чувствовать себя в безопасности, претензии на пьедестал обозначил немец Филипп Наврат. 77-й стартовый номер спринта к восторгу местных болельщиков обошёлся без промахов и ушёл на финишный круг на второй позиции. Пусть сил хозяину трассы не хватило, но зрители всё равно по достоинству оценили его выступление и устроили овацию после финиша.

Сборная России — четвёртая в эстафете. Как ни странно, этим результатом можно гордиться Российская команда даже без двух лидеров боролась за медали!

Страх за эстафету

Больше на позиции лидеров никто не покушался, а потому Мартен Фуркад в отсутствие норвежца Йоханнеса Бё одержал третью личную победу кряду и упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Серебро завоевал ещё один француз Кентен Фийон Майе, а замкнул первую тройку немец Бенедикт Долль. Все призёры стреляли чисто, как и ещё 23 биатлониста. Ветер на стрельбище в Рупольдинге заглядывал редко и позволял спортсменам работать в комфортных условиях.

Лидеры сборной России Логинов и Елисеев расположились во второй десятке, много проиграв ногами, а остальные российские биатлонисты и вовсе оказались неконкурентоспособны. Гараничев и Латыпов с трудом отобрались в гонку преследования, а Халили и Поршнев остались за бортом топ-60.

А ведь уже послезавтра кому-то из них предстоит сражаться за сборную России в эстафете. И после такого спринта за нашу команду действительно страшно.