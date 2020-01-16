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Биатлон, Кубок мира 2019-2020, мужской спринт: онлайн-трансляция 16 января 2020

Сборная России по биатлону, Александр Логинов
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Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Россия оправится от провала в женском спринте? LIVE
В первой гонке этапа Кубка мира в Рупольдинге женщины установили антирекорд сезона. Смогут ли мужчины поднять болельщикам настроение?
Биатлон / Кубок мира 0

ГОНКИ ДНЯ:

*** 16:30 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Этап Кубка мира в Рупольдинге продолжается. Первый день подарил всем нам большое разочарование: девушки по итогам спринта установили антирекорд сезона как по результатам, так и по скорости на дистанции. Хочется верить, что мужчин такое выступление не сильно расстроит и они будут бороться за высокие места.

Мужчины также начнут второй немецкий этап со спринтерской гонки. Старт запланирован на 16:30 по московскому времени.

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