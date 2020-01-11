Сборная России — четвёртая в эстафете. Как ни странно, этим результатом можно гордиться

Рискнули на все деньги

Состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Оберхофе даже нельзя назвать экспериментальным. Пожалуй, тренеры решили рискнуть на все деньги и поставили в команду дебютанта Карима Халили, Никиту Поршнева, Эдуарда Латыпова и имеющего особые отношения с этой гонкой Евгения Гараничева. Болельщики привыкли видеть в эстафете Александра Логинова, Матвея Елисеева и Дмитрия Малышко. Но у Саши заболел локоть, Матвей сильно устал после спринта, а Диму и вовсе отправили из команды после декабрьских этапов.

При этом понять тренерский штаб было можно. Загнать Логинова и Елисеева перед чемпионатом мира не было смысла, пусть лучше парни немного отдохнут и выступят в масс-старте, где оба сражаются за хорошие места в личном зачёте. Плюс перед мировым первенством в Антхольце необходимо было посмотреть как можно больше кандидатов в эстафету. Американских этапов перед чемпионатом мира на этот раз нет, поэтому пробовать и рисковать надо было в январе.

Без сил и без медали. Елисеев стрелял точно, но очень медленно В итоге двое россиян рядом с пьедесталом. А Фуркад без главного соперника воспрял и без проблем выиграл.

Халили справился

Халили начал активно и на протяжении первого круга держался в группе лидеров. Однако на стрельбе не смог отработать идеально, допустив один промах. К тому же Карим довольно медленно стрелял, поэтому отставание на выходе с рубежа составляло порядка 16 секунд. Надо было догонять, а с этим возникли проблемы. Россиянин отыграл пару секунд, но в целом бежал не слишком быстро и откатился с 12-го места на 15-е. Спасти ситуацию могла только идеальная стрельба, и она действительно спасла.



Халили отработал «стойку» чисто и вышел на 8-е место, отставая на 12 секунд. Удивительно, но вслед за лидирующими норвежцами на второй позиции расположились румыны, а в пятёрке также были китайцы и канадцы. Карим достойно провёл последний круг, хотя сначала казалось, что россиянин начинает проигрывать. Но в концовке наш дебютант прибавил и вытащил Россию на шестое место. Интересный факт – лучший ход на первом этапе показал китаец Чен Фанмин. Работа Бьорндалена и Домрачевой уже даёт результат?

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Гараничев справился

На втором этапе нашу команду представлял Евгений Гараничев, которому предстояло доказать, что его плохие отношения с эстафетами остались в прошлом. Кстати, Женя ровно год назад был в составе победной эстафеты здесь же в Оберхофе и тогда выступил очень здорово. Гараничев здорово справился со стрельбой из положения лёжа и вывел Россию уже на третье место. Рядом были немцы, норвежцы и чехи. Мартен Фуркад постепенно подтягивал Францию наверх после провального этапа в исполнении Жаклена.

Евгений в целом справился и со «стойкой» и обошёлся одним дополнительным патроном. Россия ушла на последний круг третьей вместе с Чехией, а Франция с Фуркадом уже была пятой. Правда, в 25 секундах позади российско-чешского дуэта. Гараничев немного проиграл чеху в самом конце, но не дал сильно приблизиться к себе Фуркаду. Мужская сборная оставалась в борьбе за медали после двух этапов, и это было круто.

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Поршнев справился

Продолжать успешное выступление сборной России предстояло Никите Поршневу, который накануне в спринте «ногами» был третьим в нашей команде, уступив лишь Елисееву с Логиновым. К сожалению, Никите не удалось хорошо отработать на рубеже. Два дополнительных патрона отбросили Россию с третьего на четвёртое место. И самое плохое, что французы приблизились на расстояние трёх секунд, а чехи убежали вперёд на 12 секунд. Лидировали же норвежцы, которые даже без братьев Бё привозили всем полминуты.



На «стойке» промахивались вообще все. Норвегия ушла на круг, Чехия ушла на целых три круга. Поршнев обошёлся двумя дополнительными патронами и ушёл на последний круг пятым, уступая Норвегии 39 секунд. Франция и Норвегия были немного впереди. А на шестом месте внезапно оказалась команда Румынии. Поршнев удержался в темпе лидеров и передал эстафету Эдуарду Латыпову всего в 15 секундах от третьего места. И на третьем этапе экспериментальная сборная России справилась прекрасно.

Эх, шанс Латыпова!

На последнем этапе Латыпова было сложно соперничать с тройкой лидеров – Норвегией, Францией и Германией. Кристиансен, Долль и Фийон Майе без проблем справились с «лёжкой», в то время как Эдуарду потребовался один дополнительный патрон. Нормальная стрельба, но в условиях такой конкуренции даже эти лишние десять секунд влияли на результат.



На «стойке» случилась драма. Норвегия ушла на штрафной круг, выпустив в лидеры Францию. Перед заключительным кругом эстафеты между ними было шесть секунд. А Россия максимально приблизилась к Германии в борьбе за бронзу. Эх, если бы Эдуард попал последним выстрелом, то команды ушли бы на финишный отрезок вместе.



В любом случае четвёртое место в такой борьбе – грандиозный результат для мужской сборной России. Пусть это прозвучит пафосно, но такое четвёртое место точно достойно медали и этим можно и нужно гордиться. Тренерам предстоит очень непростой выбор состава на чемпионат мира. А победу в эстафете всё-таки вырвали норвежцы. Кристиансен на финишной прямой убежал от Фийона Майе и принёс Норвегии третью победу в третьей эстафете сезона.



