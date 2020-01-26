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Сборная России по биатлону установила новый антирекорд по числу гонок без медалей

Сборная России по биатлону установила антирекорд
Михаил Чесалин
Даже не дно. Россия установила новый антирекорд по числу гонок без медалей
Похоже, 26 – это не предел для наших биатлонистов.
Биатлон / Кубок мира 0

Антирекорд?

Главное слово дня в российском биатлоне. Наверное, символично, что оно проявилось в самый последний соревновательный день Кубка мира перед стартом самого главного турнира сезона – чемпионата мира. Наша команда в декабре 2019-го бодро стартовала, но после Нового года растеряла всё нажитое непосильным трудом. Что есть, то есть. Мужской масс-старт позволил повторить самую неудачную серию в истории российского биатлона – 25 гонок без медалей.

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В Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира. Безмедальная серия наших биатлонистов составляет уже 20 гонок.

Сборную России в масс-старте представляли три спортсменки: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых. Могла побежать и Лариса Куклина, но она приболела.

Пока мы считали свои гонки без медалей, весь остальной мир смотрел в таблицу общего зачёта Кубка мира: итальянка Доротея Вирер в отсутствие норвежки Тириль Экхофф могла вернуть себе жёлтую майку лидера. Но для этого ей, как и россиянкам, нужно было место в тройке.

Никаких надежд

Первый круг не подарил российским болельщикам особых надежд на завершение печальной безмедальной серии. Державшая скорость лидеров Миронова промахнулась один раз, на штрафной круг пришлось бежать и Юрловой-Перхт. Ирина Старых за счёт чистой стрельбы подруг по команде опередила, но в протоколе была только на 16-м месте при 27 секундах отставания от лидеров.

Группа ведущих спортсменок после первой стрельбы основательно просеялась: в десяти секундах остались только девять человек. Тон в ней старались задавать Бреза, Рёйселанд, Мякяряйнен и Эберг, а промахнувшиеся по разу Вирер, Симон и Херрман возглавляли группу преследования.

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 6, Поклюка, Словения
Женщины. Масс-старт 12,5 км
26 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
34:14.4
2
Лиза Виттоцци
Италия
+6.5
3
Анаис Бескон
Франция
+27.6

Миронова на втором круге шла в одни ноги с быстрейшими, но опять подвела стрельба – очередной огневой рубеж с промахом. Старых и Юрлова-Перхт не мазали и Светлану обогнали, но отставание уже составляло минуту. Впрочем, и лидеры ошибались: впереди остался лишь квартет: Рёйселанд, Эберг, Мякяряйнен и Витоцци, всех остальных же можно было смело называть догоняющими – полячка Хойниш-Старега и итальянка Вирер тащили соперниц на своих плечах.

Пробили дно

На третьем круге россиянки явно начали сдавать – фавориты убегали на глазах. В стрельбе тоже получилось не всё: Ирина Старых – один промах, Юрлова-Перхт – два. Они о борьбе за высокие места могли забыть. Миронова впервые за долгое время не промахнулась, но и у неё дела шли не очень хорошо: 13-е место и удручающая минута до виртуального пьедестала. Всё, антирекорд?!

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Рёйселанд, Эберг и Мякяряйнен своими промахами добавили гонке интриги. Лидером стала Витоцци, но по скорости она преследовательницам уступала. К заключительной стрельбе её догнали сразу четыре биатлонистки, но после работы на рубеже осталась лишь одна: Рёйселанд, Вирер и Тандерволд допустили по два промаха, а потому делить золото умчались лишь Эберг и Витоцци. Промахи соперниц также подарили отличный шанс на бронзу француженке Бескон.

Эберг от Витоцци убежала и выиграла масс-старт. Бескон, несмотря на сильную усталость, удержала третье место. Вирер стала девятой и не обошла Экхофф в общем зачёте Кубка мира.

Ну а сборную России всё-таки догнал жестокий антирекорд. Миронова заняла 19-е место, Старых – 20-е, Юрлова-Перхт – 21-е. Наша команда провела 26-ю подряд гонку, не забравшись в медальную тройку. Впереди пауза, после которой главный старт года – чемпионат мира.

Оптимизм кончился. Российский биатлон достиг дна, пробил его и пошёл дальше вниз.

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