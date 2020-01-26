Даже не дно. Россия установила новый антирекорд по числу гонок без медалей

Антирекорд?

Главное слово дня в российском биатлоне. Наверное, символично, что оно проявилось в самый последний соревновательный день Кубка мира перед стартом самого главного турнира сезона – чемпионата мира. Наша команда в декабре 2019-го бодро стартовала, но после Нового года растеряла всё нажитое непосильным трудом. Что есть, то есть. Мужской масс-старт позволил повторить самую неудачную серию в истории российского биатлона – 25 гонок без медалей.

Впереди был масс-старт женский. И слабая надежда на чудо.

Биатлонисты вновь без медалей, и это неудивительно. Зато лыжник Большунов с золотом! В Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира. Безмедальная серия наших биатлонистов составляет уже 20 гонок.

Сборную России в масс-старте представляли три спортсменки: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых. Могла побежать и Лариса Куклина, но она приболела.

Пока мы считали свои гонки без медалей, весь остальной мир смотрел в таблицу общего зачёта Кубка мира: итальянка Доротея Вирер в отсутствие норвежки Тириль Экхофф могла вернуть себе жёлтую майку лидера. Но для этого ей, как и россиянкам, нужно было место в тройке.

Никаких надежд

Первый круг не подарил российским болельщикам особых надежд на завершение печальной безмедальной серии. Державшая скорость лидеров Миронова промахнулась один раз, на штрафной круг пришлось бежать и Юрловой-Перхт. Ирина Старых за счёт чистой стрельбы подруг по команде опередила, но в протоколе была только на 16-м месте при 27 секундах отставания от лидеров.

Группа ведущих спортсменок после первой стрельбы основательно просеялась: в десяти секундах остались только девять человек. Тон в ней старались задавать Бреза, Рёйселанд, Мякяряйнен и Эберг, а промахнувшиеся по разу Вирер, Симон и Херрман возглавляли группу преследования.

Миронова на втором круге шла в одни ноги с быстрейшими, но опять подвела стрельба – очередной огневой рубеж с промахом. Старых и Юрлова-Перхт не мазали и Светлану обогнали, но отставание уже составляло минуту. Впрочем, и лидеры ошибались: впереди остался лишь квартет: Рёйселанд, Эберг, Мякяряйнен и Витоцци, всех остальных же можно было смело называть догоняющими – полячка Хойниш-Старега и итальянка Вирер тащили соперниц на своих плечах.

Пробили дно

На третьем круге россиянки явно начали сдавать – фавориты убегали на глазах. В стрельбе тоже получилось не всё: Ирина Старых – один промах, Юрлова-Перхт – два. Они о борьбе за высокие места могли забыть. Миронова впервые за долгое время не промахнулась, но и у неё дела шли не очень хорошо: 13-е место и удручающая минута до виртуального пьедестала. Всё, антирекорд?!

Биатлонная сборная России повторила антирекорд. 25 гонок без призов! А лучший биатлонист нашей команды Логинов финишировал худшим. Дальше чемпионат мира.

Рёйселанд, Эберг и Мякяряйнен своими промахами добавили гонке интриги. Лидером стала Витоцци, но по скорости она преследовательницам уступала. К заключительной стрельбе её догнали сразу четыре биатлонистки, но после работы на рубеже осталась лишь одна: Рёйселанд, Вирер и Тандерволд допустили по два промаха, а потому делить золото умчались лишь Эберг и Витоцци. Промахи соперниц также подарили отличный шанс на бронзу француженке Бескон.

Эберг от Витоцци убежала и выиграла масс-старт. Бескон, несмотря на сильную усталость, удержала третье место. Вирер стала девятой и не обошла Экхофф в общем зачёте Кубка мира.

Ну а сборную России всё-таки догнал жестокий антирекорд. Миронова заняла 19-е место, Старых – 20-е, Юрлова-Перхт – 21-е. Наша команда провела 26-ю подряд гонку, не забравшись в медальную тройку. Впереди пауза, после которой главный старт года – чемпионат мира.

Оптимизм кончился. Российский биатлон достиг дна, пробил его и пошёл дальше вниз.