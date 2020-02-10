Приговорённые. Уникальный состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

До старта первой гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце остаётся буквально пара дней. Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв объявлял медальный план – три награды, которые могли бы завоевать наши биатлонисты. Однако перед стартом мирового первенства глава СБР сменил риторику и предложил болельщикам не обращать внимания на возможные неудачи россиян в Антхольце.

Сборная России едет в Италию едва ли не как преступник, приговорённый к казни – ничего хорошего ждать не приходится, но шанс на чудо остаётся. Но кому же выпала тяжкая доля?



Состав сборной России на чемпионат мира стал известен (и то не окончательно!) за три дня до начала чемпионата мира. И в нём оказалось и несколько сюрпризов. Один – крайне неприятный. Впервые в истории российского биатлона на чемпионате мира не будет ни одного олимпийского чемпиона из нашей страны. С этой точки зрения состав можно считать уникальным.

Российские юниоры побеждают на чемпионате мира по биатлону. Срочно всех в сборную? Чемпионат мира ещё продолжается, а в активе россиян уже четыре медали, две из которых золотые.

Состав мужской сборной России

Александр Логинов, 28 лет

Чемпион Европы, призёр чемпионатов мира, 10 личных подиумов на КМ (1 победа)

Главная надежда сборной России на предстоящем чемпионате мира. Побежит всю программу, кроме разве что супермикста, который будет сразу после тяжёлой индивидуальной гонки. Тренеры могут дать Александру время на полноценную передышку перед эстафетой. После яркого прошлого сезона, в котором стал вторым в общем зачёте Кубка мира, в этом году сделал шаг назад. В любом случае даже не в лучшей форме способен бороться за медали в каждой личной гонке и помочь команде в эстафетах.

Матвей Елисеев, 26 лет

Чемпион Европы, призёр чемпионата мира, 1 личный подиум на КМ (бронза)

Второй лидер сборной России по биатлону. Матвей в этом сезоне наконец-то начал реализовывать свой очевидный талант. Первый личный подиум, отличное начало сезона, но потом случился спад. Главный шанс Елисеева на медаль помимо эстафет – спринт. Россиянин умеет быстро пройти два круга, а если хватит сил на третий и сложится со стрельбой, пьедестал будет более чем реален. В остальных гонках шансы меньше, но всё равно выше, чем у остальных членов сборной. Поэтому с большой долей вероятности побежит всю программу.

Евгений Гараничев, 31 год

Призёр Олимпиады, чемпион Европы, 15 личных подиумов на КМ (1 победа)

Удивительно, но на счету Евгения до сих пор нет ни одной медали чемпионатов мира. Сейчас Гараничев третий номер команды, но это говорит скорее не о силе спортсмена на данный момент, сколько о слабом общем уровне сборной. Владимир Драчёв заявил, что Гараничев, как и Логинов с Елисеевым, побежит всю программу. Значит ли это, что на Евгения рассчитывают в эстафете, большой вопрос. Гараничев и эстафета – одна из главных интриг предстоящего турнира.

Никита Поршнев, 23 года

Призёр чемпионата мира, чемпион Универсиады-2019

В прошлом сезоне Поршнев выиграл медаль взрослого чемпионата мира в эстафете благодаря тому, что Гараничев то ли отказался бежать, то ли ему отказали. Никита выступил слабо на своём этапе, но Елисеев, Малышко и Логинов вытащили сборную на третье место. В этом сезоне временами показывает неплохие результаты, но о шансах на медаль говорить не приходится. Скорее всего, на связку спринт-пасьют тренеры будут выбирать между ним и Эдуардом Латыповым. От этого будет зависеть участие в классической эстафете.

Эдуард Латыпов, 25 лет

Чемпион Универсиады-2019, 1 подиум на КМ в эстафете (бронза)

Эдуард практически всегда отлично выступает в эстафете. Из-за этого во много его и оставили в команде, а Дмитрия Малышко отправили на Кубок России в этом сезоне. В личных гонках не получается почти ничего. Тем не менее за отсутствием лучших кандидатов имеет шансы пробежать 3-4 гонки на предстоящем чемпионате мира.

Кирилл Стрельцов, 23 года

Чемпион мира среди юниоров

Кирилл очень круто дебютировал в сборной буквально несколько недель назад на этапе Кубка мира в Поклюке и сделал заявку на попадание на чемпионат мира. Побежит ли Стрельцов там какие-то гонки, пока непонятно. Логично было бы поставить 23-летнего россиянина на индивидуальную гонку, где он способен проявить свои лучшие качества.

Карим Халили, 23 года

Чемпион мира среди юниоров

Карим неплохо дебютировал на Кубке мира в Оберхофе. На юниорском чемпионате мира выдал фантастический последний круг в гонке преследования и взял серебро. Тренерский штаб рассматривает Халили на классическую эстафету. Но если Карим будет в хорошей форме, не исключено, что его попробуют где-то ещё.

Состав женской сборной

Екатерина Юрлова-Перхт, 34 года

Чемпионка мира, чемпионка Европы, 5 личных подиумов на КМ (2 победы)

Самая титулованная спортсменка во всей сборной. Пожалуй, именно Катя способна качественно подготовиться к чемпионату мира, что не раз доказывала. Юрлову выбила из колеи болезнь, случившаяся перед этапом в Оберхофе в самом начале января. Если всё будет в порядке с формой и здоровьем, должна бежать все личные гонки и классическую эстафету.

Светлана Миронова, 25 лет

Два подиума на Кубке мира (один личный, другой – в эстафете)

Пока все большие достижения Светлана ограничиваются этапом Кубка мира в Хохфильцене в этом сезоне, где Миронова взяла медаль в спринте и эстафете. Самая быстроногая биатлонистка сборной блестяще начала сезон, однако в последних гонках откровенно провалилась. Должна бежать связку спринт — пасьют, где имеет наилучшие шансы на медаль.

Лариса Куклина, 29 лет

Чемпионка Универсиады, 2 медали в эстафетах на КМ (1 золото)

Самый стабильный стрелок сборной России. Главный шанс Ларисы – индивидуальная гонка. Она сейчас занимает 7-е место в этой категории и располагается недалеко даже от лидера. Если не будет форс-мажора, побежит и связку спринт — пасьют. А уж классическую эстафету побежит практически наверняка.

Кристина Резцова, 23 года

1 медаль на КМ (эстафета)

Для Кристины это будет полноценный дебют на чемпионате мира. Временами Резцова показывала хорошую скорость на дистанции, выиграла свой этап эстафеты в Хохфильцене, впоследствии принесший сборной медаль. Реальный кандидат на связку спринт — пасьют и, вероятно, на супермикст. Участие в классической эстафете будет зависеть от результатов в этих гонках.

Ирина Старых, 32 года

Чемпионка Европы и Универсиады, 2 личных подиума на КМ (серебро и бронза)

Старых провалила прошлый чемпионат мира из-за неполадок со здоровьем. Если на этот раз подготовка пройдёт нормально, должна бежать классическую эстафету и индивидуальную гонку. И, возможно, смешанную тоже. При определённых раскладах может быть очень высоко в «индивидуалке».

Екатерина Глазырина, 32 года

Призёр ЧЕ, 5 подиумов на КМ (1 личный и 4 в эстафетах)

Как и Старых, начинала сезон на Кубке IBU. В отличие от Ирины, Глазырину ни разу не позвали на Кубок мира. Однако перед стартом чемпионата мира тренерский штаб решил, что без Кати им не обойтись. Сложно сказать, где Екатерина могла бы выступить в Антхольце. Самые вероятные варианты – индивидуальная гонка и эстафета.

Ульяна Кайшева, 25 лет

Чемпионка мира среди юниоров

По Ульяне определённости ещё меньше. Владимир Драчёв не дал чёткого ответа, приедет ли Кайшева на чемпионат мира. Безусловно, в сборной России отметили её победу на Кубке IBU, которая случилась буквально два дня назад. Там Ульяна выдала сумасшедший последний круг. Если она находится в такой хорошей форме, это надо использовать.