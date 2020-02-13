Фуркад собирается подать в суд на Резцову. Теперь ей придётся ответить за свои слова?

У Мартена Фуркада и Анфисы Резцовой восемь золотых олимпийских медалей на двоих. Казалось, такие легенды спорта должны относиться друг к другу с уважением. Однако француз и россиянка сделали так, что их перепалка в прессе стала главной новостью на старте чемпионата мира по биатлону в Антхольце.

Резцова откровенно намекнула на то, что Фуркад получает медицинскую поддержку, благодаря которой и добивается высоких результатов. Оказалось, что Мартен активно следит за российской прессой и знает про все высказывания в свой адрес. После такого великий француз не смог сдержаться и сказал, что у Резцовой проявился старческий маразм.

Фуркад заподозрил российскую чемпионку в маразме. Резцова провоцирует француза? Анфиса Резцова предположила, что Фуркад получает медицинскую поддержку. Мартен предположил, что у россиянки маразм. Весёлое начало ЧМ-2020!

«Я буду говорить со своим адвокатом по поводу Резцовой»

На этом история не закончилась. Резцова сказала, что разочарована реакцией Фуркада, и это её сильно обидело. А уже после окончания первой гонки на чемпионате мира Мартен остановился перед российскими журналистами и ярко описал происходящее.



«Я слежу за российским биатлоном и за всеми новостями, которые оттуда поступают. И меня удивило одно высказывание. Оно меня сильно расстроила и разочаровало. То, что сказал этот человек – ложь. Я буду говорить со своим адвокатом по этому поводу, потому что какой-то неизвестный мне человек обвинил меня в том, что я не делал.



Она что-то сказала про меня в российской прессе. И это бред. Я никогда не принимал запрещённых препаратов, я вообще не принимаю никакие таблетки. И тем более у меня нет никаких терапевтических исключений. Мне не в чем признаваться, я абсолютно чист для мирового биатлона».

«Я в бешенстве». Главного борца с допингом Самуэльссона подставили соотечественники? Биатлонист в ярости из-за громких допинг-скандалов в Швеции. Его борьба за чистый спорт оказалась фарсом?

У Резцовой будут проблемы?

Похоже, что олимпийской чемпионке придётся ответить за свои слова. Мартен недвусмысленно объяснил, что может довести дело до суда. Француз говорил очень эмоционально и максимально серьёзно. Ему было не до шуток, так что намерения Фуркада могут легко стать реальностью. По сути, француз обвиняет Резцову в клевете. В последние годы во всех странах ужесточают наказание за предоставление заведомо ложной информации вплоть до уголовной ответственности.



Фуркада можно понять. Если ты столько говоришь о борьбе за чистый спорт, то когда тебя, по сути, обвиняют в применении допинга, ты выходишь из себя и очень злишься. Вряд ли у Резцовой есть прямые доказательства использования Фуркадом медицинской поддержки. Иначе бы она их давно предоставила. А если нет доказательств, то получается, что Фуркад в этой истории прав. Можно сколько угодно гадать и предполагать, почему он так быстро бегает и точно стреляет, но без фактов всё это останется на уровне кухонных разговоров.

Фуркад: буду говорить со своим адвокатом по поводу Резцовой

«Я против огульных обвинений»

Примерно об этом сказал и главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, комментирую скандал в беседе с журналистами:



«Я не думаю, что Фуркад или кто-то из французов использует запрещённые препараты. Фуркад сказал, что нет даже терапевтических исключений? Значит он может ответить за свои слова. Я против огульных обвинений. Анфиса Резцова любит громко высказываться и выделяться своим мнением среди остальных».