Фуркад заподозрил российскую чемпионку в маразме. Резцова провоцирует француза?

Ну какой же чемпионат мира по биатлону без скандала?

Перед стартом первой гонки главного турнира сезона-2020 болельщики, чуть заскучавшие от ожидания, стали свидетелями странной перепалки двух именитых чемпионов – российской лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой и французского биатлониста Мартена Фуркада.



Дело зашло далеко: Фуркад даже предположил, что у 55-летней Резцовой маразм.



Так что же произошло между двумя чемпионами?

Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Старых провалила «стойку». LIVE В Антхольце стартует главный турнир года. В первый день пройдёт смешанная эстафета. Все фото и новости с места событий — в нашем онлайне.

«Как говорится, не пойман – не вор»

Анфиса Резцова завершила спортивную карьеру в 2002 году, но несмотря на это, остаётся одним из самых медийных и узнаваемых героев зимних видов спорта в России. И дело не столько в трёх золотых олимпийских медалях Резцовой, сколько в её манере жёстко и открыто высказывать позицию по любому вопросу, не только биатлонному. Только в этом сезоне под раздачу попадали и дочь Кристина, и Логинов, и Драчёв, и Шипулин. Проще говоря – все-все-все.

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За день до старта чемпионата мира зацепило лидеров мирового биатлона – норвежцев и Мартена Фуркада. Российская спортсменка предположила, что они получают медицинскую поддержку, поэтому и показывают высокие результаты. Намёк, похоже, был на запрещённые методы.



«Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но всё равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое норвежцы. Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прёт, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи. А сколько у норвежцев астматиков? Люди, болеющие астмой, с трудом ходят, а эти постоянно побеждают. Но, как говорится, не пойман – не вор».

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«Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм»

На следующий день слова дошли и до самого Фуркада, который всегда эмоционально реагировал на тему допинга, особенно исходящую из России. Достаточно только его натянутые отношения с Логиновым вспомнить. И француз в своём «твиттере» отреагировал довольно нервно и жёстко: «Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм. У Резцовой он есть».

Фуркад предположил старческий маразм у российской олимпийской чемпионки Резцовой

Россиянка на замечание Фуркада о маразме обиделась. «Ничего себе! Хочу сказать, что он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого не достоин. Зря он так сказал в адрес трёхкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел», – приводит слова Резцовой РИА «Новости».



Вряд ли Фуркад обидится в ответ. Достоин он или нет, по мнению Резцовой, а уже завоевал пять золотых олимпийских медалей, 11 раз выигрывал чемпионат мира и семь раз – Кубок мира. Кроме того, после старта чемпионата мира он вряд ли захочет отвлекаться на перепалки, которые точно не приведут к улучшению результатов в Антхольце, а лишь породят лишнюю головную боль.



Впрочем, может быть, сборной России от этого только станет лучше? Может быть, Резцова специально бьёт по Фуркаду перед стартом чемпионата мира и выводит его из равновесия?



Этот сезон показал, что Мартена заставляют сильно переживать победы Йоханнеса Бё.



А выдержит ли Фуркад давление и с норвежской, и с российской стороны?