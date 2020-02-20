Куклина и Елисеев проиграли минуту Норвегии в самой быстрой гонке. Когда же это кончится?

Россия снова беспомощна на чемпионате мира по биатлону. Да сколько можно?

Пять лет назад Международный союз биатлонистов придумал, пожалуй, самую хаотичную и безбашенную гонку – одиночную смешанную эстафету. В 2019 году сингл-микст впервые прошёл на чемпионате мира, и эксперимент был признан удачным.

Непредсказуемый формат призван повысить шансы команд второго эшелона, в том числе, как это ни печально звучит, и сборной России. В стартовом протоколе сингл-микста на чемпионате мира в Антхольце значилось аж 30 команд, а тянуть на пьедестал Россию выпало Ларисе Куклиной и Матвею Елисееву. Ни та, ни другой в первых гонках соревнований не впечатлили, но сингл-микст – это совсем иная история.

Никаких иллюзий

Формат сингл-микста ещё не так хорошо известен широкому кругу болельщиков. В каждой команде по одной биатлонистке и одному биатлонисту. Гонка состоит из четырёх этапов с двумя заходами на огневой рубеж на каждом. В сумме женщины пробегают 6 км, а мужчины – 7,5 км. Все участники по два раза стреляют из положения лёжа и стоя. И всё – больше ничего формального, привычного и скучного в этой дисциплине нет.

Вместе с Ларисой Куклиной старт взяли шведка Ханна Эберг, норвежка Марте Рейселанд, итальянка Доротея Вирер, немка Франциска Пройс, француженка Анаи Бескон, чешка Маркета Давидова, швейцарка Лена Хекки и многие другие. Шведка вместе с норвежкой сразу постарались растянуть пелотон. Куклина немного отстала на дистанции, да ещё и на первом рубеже взяла один дополнительный патрон. На трассе Лариса пыталась приблизиться к лидерам, но ещё один промах перечеркнул её усилия.

У российских биатлонистов на стрельбе опять дрожали руки. Результат закономерен Куклина и Елисеев не удивили. Выступили так, как и во всех гонках — плохо.

Надежда? Показалось!

Елисеев ушёл на свой первый этап в конце первого десятка, уступая больше 20 секунд. В борьбе за лидерство Йоханнес Бё быстро убежал от швейцарца Вегера, а после «лёжки» к ним подтянулись немец Лессер и австриец Эдер. Прекрасно отработал на стрельбище Елисеев, ворвавшийся в первую пятёрку. Промахи лидеров давали Матвею возможность всерьёз включиться в борьбу за пьедестал, но на «стойке» он промахнулся последним выстрелом и много времени потратил на перезарядку. Снова 10-я позиция и больше 20 секунд проигрыша.

Впереди королевский подарок оппонентам сделал Йоханнес Бё, исчерпавший лимит дополнительных патронов. Его обошли Вегер и Лессер, но уже на следующем круге Рёйселанд вернула Норвегию на первое место. Куклина на трассе выглядела неплохо, но, видимо, шла не в своём темпе и послала мимо цели два первых выстрела. Надежды на медаль становилось всё меньше, а наверху протокола постепенно закрепились те, кого там и ожидали увидеть: Норвегия, Италия, Германия, Швеция, Франция. Относительным сюрпризом можно было считать разве что уверенное выступление Швейцарии.

На своей заключительной стрельбе Куклина впервые обошлась без промахов, но девятая позиция в 37 секундах от лидеров не внушала оптимизма перед последним отрезком гонки. Завалила «стойку» Доротея Вирер, лишившая Италию шансов на подиум, но и без того разборка за медали обещала быть жаркой.

На своём месте

С первой стрельбы последнего этапа раньше всех на дистанцию отправились Бё и Лессер. В 10 секундах позади них бежал швед Самуэльссон, которого старались настичь чемпион мира в гонке преследования Эмильен Жаклен и швейцарец Вегер. Елисеев стрелял очень долго, но не смог отработать чисто.

Судьба золота была решена, когда Йоханнес Бё закрыл все мишени на «стойке», к тому же Лессер дрогнул и взял дополнительный патрон. На последнем круге догнать немца пытался Эмильен Жаклен, но французу не хватило дистанции. Елисеев финишировал седьмым, в минуте отставания от сборной Норвегии.

На этот раз никаких сюрпризов самая непредсказуемая гонка мирового биатлона не принесла. Выиграли те, кто и должен был, а Россия заняла седьмое место. К огромному сожалению, своё законное.