Никто не спас женскую сборную России от полного провала. Оно и к лучшему!

Выступление женской сборной России на чемпионате мира по биатлону в Антхольце вплоть до заключительного дня выглядело беспросветным и не давало болельщикам ни единого повода для радости. Следствием неубедительных результатов стало минимальное представительство России в масс-старте на 12,5 км. В число участниц последней гонки турнира попала только Екатерина Юрлова-Перхт, отмечающая в День защитника Отечества своё 35-летие.

Катя не считалась фаворитом, однако основания верить в её медальные перспективы всё-таки были. Во-первых, год назад на чемпионате мира в Эстерсунде Юрлова-Перхт идеально выступила как раз в этом виде программы, и только один досадный промах лишил её золота и отправил на второе место. Во-вторых, накануне россиянка здорово проявила себе в эстафете, показав, что находится в хорошей форме. А после финиша Юрлова-Перхт призналась, что вторжение полиции в расположение сборной России разозлило её и придало мотивации.

Чего-чего, а источников для злости у Юрловой-Перхт хватало и в масс-старте.

«Нулевой» график Юрловой-Перхт

Антхольц провожал чемпионат мира тёплой дождливой погодой. Юрлова-Перхт стартовала под 20-м номером и была вынуждена провести начало гонки в тесном контакте с соперницами. Ближе к рубежу Катя выбралась на удобную позицию на границе первого и второго десятков, а безупречная работа на «лёжке» помогла ей оказаться в голове группы. Чисто отстреляли 16 спортсменок, находившиеся в 10 секундах друг от друга. При этом многие лидеры сразу усложнили себе задачу. Промазали и Вирер, и Рёселанд, и Эберг, и Херрман.

На втором круге россиянка сначала пропустила вперёд нескольких соперниц, а затем и потеряла контакт с группой. Лидировала австрийка Иннерхофер, старавшаяся растянуть пелотон. Несмотря на форсирование темпа, биатлонистка из Австрии закрыла все мишени. Компанию в дуэте лидеров ей составила француженка Жюли Симон, а замыкала тройку полька Моника Хойниш. Вслед за ними располагались куда более привычные в роли фаворитов Херрман, Вирер, Бескон и Эберг. Юрлова-Перхт и на второй стрельбе из положения лёжа обошлась без промахов и ушла на дистанцию восьмой, проигрывая Иннерхофер 12 секунд.

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Катя, держись!

По ходу третьего круга образовалась группа лидеров, в которую отобрались Иннерхофер, Херрман, Хойниш и Симон. Ещё несколько биатлонисток, включая Юрлову-Перхт, уступали почти 20 секунд. Всё изменила третья стрельба. Справиться с ветром и волнением удалось только Симон. Вирер и Хойниш ошиблись по разу, а Иннерхофер и Херрман провалили «стойку» и вычеркнули себя из претендентов на медали. Из группы преследовательниц чисто отстреляла лишь Эберг, ставшая второй. Юрлова-Перхт после промаха первым выстрелом закрыла четыре мишени и бежала на высокой пятой позиции, правда отставание от лидера уже превышало 40 секунд.

На дистанции Вирер играючи отыграла 10-секундное отставание от Эберг, а затем в тандеме со шведкой накатила француженку. Юрлова-Перхт тоже сокращала гандикап от лидера и шла в группе с Мякяряйнен, Экхофф и Бескон.

Подвиг Рёйселанд разочаровал трибуны

На заключительный рубеж Симон всё-таки пришла с небольшим запасом, но два промаха не дали свершиться одной из главных сенсаций соревнований. Вирер промазала последним выстрелом, но соперницы тоже ошибались, поэтому Доротея ушла на финишный круг лидером. За ней в погоню бросилась Марте Рёйселанд, совершившая впечатляющий камбэк. В борьбе за бронзу участвовали Эберг, Хойниш и Симон, а в 13 секундах позади них работала Юрлова-Перхт, которой подняться выше помешал ещё один промах.

К разочарованию итальянских болельщиков, Рёйселанд выглядела гораздо свежее и «съела» внушительное отставание в 15 секунд. Вирер из последних сил цеплялась за обошедшей её норвежкой, но всё-таки «поймала» просвет и завоевала серебро. Дуэль за бронзу выиграла Эберг, разобравшаяся на финише с Хойниш. Юрлова-Перхт сохранила шестую позицию.

Если в прошлом году Юрлова-Перхт спасла женскую сборную России от провала на чемпионате мира, то сейчас ей этого сделать не удалось. Катя оставила хорошее впечатление, боролась и, если бы на промах меньше, была бы на пьедестале. Возможно, оно и к лучшему, ведь иначе тренеры вновь с улыбками докладывали бы о том, какие они молодцы и какая наша сборная сильная. А так спрятаться за спиной хрупкой Юрловой-Перхт не вышло.