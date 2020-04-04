Фуркад выяснил отношения с Логиновым. Лидеры сборных России и Франции наконец помирились

История сложных личных отношений россиянина Александра Логинова и француза Мартена Фуркада в мире биатлона началась в 2013 году. А заочно даже раньше, потому что Мартен несколько раз в своих интервью отмечал талантливого российского парня, выигрывавшего медали по юниорам. Логинов блестяще дебютировал на Кубке мира, заняв пятое место в первой же своей гонке. А на следующий день уже стоял на пьедестале почёта!
Фуркад понимал, что у него появился сильнейший конкурент, ведь даже сам француз гораздо скромнее дебютировал на взрослом уровне. Логинова даже взяли на Олимпиаду в Сочи, где он пробежал индивидуальную гонку. А в конце того сезона Александр дважды забежал на подиум. На протяжении всего этого времени Мартен хорошо отзывался о россиянине.
Всё изменилось в ноябре 2014 года.
Статистика выступлений Александра Логинова в сезоне-2013/14
«Главный трофей Логинова – два года за допинг»
Тогда в пробе российского спортсмена нашли следы запрещённого препарата – эритропоэтина. Как все знают, этот препарат может попадать в организм человека только одним путём – внутривенно, что накладывает на атлета дополнительную ответственность. Фуркад был просто в ярости. Его обманули, его предали. Он говорил теплые слова в адрес Логинова, а тот с ним так поступил.
Француз никак не мог успокоиться. Когда Союз биатлонистов России в социальных сетях поздравил Логинова с днём рождения, Мартен оставил под постом, где перечислялись трофеи россиянина, следующую запись: «На забывайте про главный трофей Логинова – два года дисквалификации за допинг».
Это вызвало огромный резонанс в биатлонном мире. Все понимали, что Фуркад перешёл черту. Руководству французского биатлона даже пришлось извиняться перед СБР и Логиновым, а Мартен удалил свою запись.
«Мартен, ты – свинья»
Логинов вернулся после дисквалификации и практически сразу стал показывать хорошие результаты. Его заслуженно взяли в состав команды на чемпионате 2017 года, который проходил в Хохфильцене. Александра поставили в состав на смешанную эстафету. Россиянин неплохо пробежал свой этап и должен был передать эстафету Антону Шипулину.
Буквально через несколько секунд после этого убегавший на дистанцию Фуркад специально сбил с ног Логинова. Россиянин рухнул на снег, но не стал ничего говорить и скандалить. А вот Мартену всё было мало. Он отказался пожать руку Александру на церемонии награждения и получил обратную реакцию от Шипулина, который в свою очередь стал жать руку французу.
От увиденного не смог сдержать эмоции и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, который заявил на всю страну: «Мартен, ты – свинья». Впоследствии он извинился перед французом, и постепенно их отношения нормализовались. Но тогда было очень жарко!
Понять и простить
После этого Фуркад ещё несколько лет позволял себе резкие высказывания в сторону Логинова. Особенно когда россиянин окончательно ворвался в элиту мирового биатлона и, как считал француз, стал отбирать у него заслуженные медали. Переломным моментом в их отношениях стал чемпионат мира 2020 года в Антхольце, где Логинов выиграл золото в спринте. Мартен тогда был третьим. Все ожидали от него очередной порции жёстких высказываний.
Тем более, что братья Бё позволили себе очень грубые и не характерные для них слова, заявив, что россиянина вообще не должно быть в биатлоне. А вот Фуркад внезапно высказался предельно корректно и не отпустил ни единого плохо слова в адрес Логинова. Возможно, он уже тогда знал, что вскоре завершит карьеру и не хотел, чтобы его ассоциировали не с медалями, а со скандальными интервью. В любом случае француз поступил очень достойно.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Верю, что Логинов – хороший парень»
А окончательно Мартен вернул себе уважение российских болельщиков уже после недавнего завершения карьеры, когда в интервью «Матч ТВ» сказал следующее.
«Мы перекинулись с парой фраз с Александром после гонки, и я был рад этому. В первый раз поговорили, мы ни разу не общались с того времени, как его дисквалифицировали. Я сказал ему, что хотел бы видеть с его стороны. Что сказал мне Александр в моей последней гонке? Он пожелал мне удачи в дальнейшем, выразил уважение за мою карьеру, я это оценил.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Мы ни разу не общались на протяжении шести лет, хотя находились рядом и делали одно дело. Я ответил, что очень хочу верить, что он на самом деле хороший парень, и пожелал ему в будущем принимать только правильные решения, продолжать выступать, вкладывая в гонки всю душу и страсть».
Француз всё-таки простил Логинова, скинув тем самым камень с души. И вряд ли здесь можно упрекнуть Мартена в лицемерии. Ему нет никакого резона делать это сейчас.
Лидеры сборных Франции и России наконец помирились. И как же жаль, что Фуркад и Логинов просто не поговорили раньше.
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