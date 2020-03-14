Потрясающее прощание Фуркада с биатлоном! Судьбу Кубка мира решил один выстрел

Фуркад победил в последней гонке в карьере. Но как же обидно за француза!

Спортивный мир за считанные дни полностью оказался во власти коронавируса. Злосчастная эпидемия так или иначе сказалась на всех значимых соревнованиях планеты. В биатлоне отменили заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене, а соревнования в Контиолахти оставили без смешанных эстафет.

И всё-таки нашёлся в мировом спорте человек, сумевший отодвинуть истерию вокруг коронавируса на второй план. Француз Мартен Фуркад объявил, что гонка преследования в Контиолахти станет для него последней в карьере. Интерес к этому старту тут же подскочил, а основная интрига заключалась в том, сможет ли Мартен завоевать восьмой «Большой хрустальный глобус», или Кубок мира достанется норвежцу Йоханнесу Бё. Для победы в общем зачёте французу требовалось побеждать и ждать, что скандинав не поднимется выше пятой позиции.

Свою часть сделки Мартен выполнил на «отлично» и ушёл победителем. А вот Бё подвёл.

Погоня даёт результат

Мартен стартовал в плотной связке с Эмильеном Жакленом в 21 секунде позади Йоханнеса. Французский дуэт первый круг прошёл в одном темпе с лидером, а затем продемонстрировал потрясающую точность и скорострельность. Бё-младший тоже отработал без промахов, но стрелял гораздо осторожнее, из-за чего его преимущество над Мартеном сократилось до 8 секунд.

Российские биатлонисты, чей шанс на успех заключался в идеальной стрельбе, огорчили уже на первом рубеже. Логинов промахнулся один раз и проигрывал лидерам уже полторы минуты, а Елисеев, лучший из россиян в спринте, ушёл аж на три штрафных круга. Улучшили свои позиции Гараничев и Халили, отстрелявшие без ошибок.

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Стрелковый провал Йоханнеса

Обидно, конечно, зато наши парни позволили болельщикам полностью сосредоточиться на борьбе Бё и Фуркада. А посмотреть там действительно было на что! По ходу второго круга Мартен и Эмильен достали не особо торопившегося норвежца. Казалось, Йоханнес экономит силы, но эта тактика не помогла ему избежать промаха. Французы же снова были безупречны на стрельбище и вышли вперёд. Гонка складывалась в пользу Фуркада, однако Бё даже в такой ситуации был главным претендентом на Кубок мира. Тем более преследователи уступали норвежцу более 35 секунд. Логинов избежал промахов, но по-прежнему располагался в конце второго десятка. Остальные – ещё ниже.

На третьем круге Йоханнес отыграл несколько секунд у лидеров, но это аукнулось ему на стрельбе. Фуркад и Жаклен дали скандинаву шанс, промахнувшись последними выстрелами, но Бё явно занервничал и не закрыл сразу три мишени. Стрелковая неудача отбросила его на пятую позицию, а это означало, что на ту секунду Кубок мира достался бы Фуркаду.

В биатлоне не осталось великих. Фуркад поблагодарил россиян и завершил карьеру Шипулина француз тоже назвал великим.

Фуркад побеждает на прощание

Едва не вклинился в борьбу за награды Логинов, но обидный промах последним выстрелом отправил его на лишние 150 метров. В конце топ-20 работал Гараничев, а Карим Халили радовал чистой стрельбой, но много проигрывал оппонентам по скорости.

И всё-таки главные события не только гонки, но и всего сезона разворачивались без участия россиян. На своём последнем рубеже в карьере Мартен допустил два промаха, заставив своего тренера зажмуриться от разочарования. Жаклен промахнулся трижды, что тоже было на руку Йоханнесу Бё. Несмотря на собственные ошибки, Фуркад ушёл на дистанцию первым и практически обеспечил себе победу в своей заключительной гонке. Следом бежал Жаклен и, с просветом, Фийон Майе и Бё, избежавший промахов на последней стрельбе.

Всё решил один выстрел

Учитывая солидное преимущество Йоханнеса над преследователями, судьбу «Большого хрустального глобуса» можно было считать делом решённым. Бё-младший проиграл на финише обоим французам и стал только четвёртым, что, впрочем, никак не повлияло на итоговый результат в общем зачёте. Логинов и Гараничев здорово провели заключительную часть гонки и финишировали 7-м и 15-м соответственно. Молодец и Халили, закрывший все 20 мишеней.

Но главным героем дня, безусловно, стал иностранный биатлонист. Прощание Фуркада с биатлоном вышло таким же потрясающим, как и вся его карьера. Для абсолютного триумфа ему не хватило одного промаха Йоханнеса. По сути, судьбу Кубка мира решил всего один выстрел.

Конечно, отсутствие восьмого «Большого хрустального глобуса» никак не скажется на величии Фуркада, но всё-таки как же обидно за француза!