В биатлоне не осталось великих. Фуркад поблагодарил россиян и завершил карьеру

На фоне всего безумства, которое сейчас творится в мире, было приятно прочитать по-настоящему спортивную новость. Выдающийся биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Приятно не потому, что завязывает со спортом человек, часто критиковавший Россию. Приятно, что нам всем посчастливилось быть свидетелями красивой карьеры, которая завершается вовремя.

И совершенно не важно, выиграет ли в последней гонке сезона-2019/2020 Мартен свой очередной Большой хрустальный глобус. Он выиграл свою главную гонку – после тяжелейшего прошлого сезона вернулся победителем, выиграл чемпионат мира и ещё заслужил плюсиков в карму у российских болельщиков, когда достойно повёл себя по отношению в Александру Логинову.

Мартен Фуркад завершил карьеру

Гениальный финиш в Ванкувере

Мартен в первые год на международном уровне был известен как младший брат Симона Фуркада. Тогда Симон действительно показывал классные результаты и считался будущей звездой биатлона. Но младший брат оказался шустрее и постепенно стал затмевать Симона. Главный прорыв начала карьеры Мартена пришёлся на Олимпиаду в Ванкувере. Провалив первые личные гонки, Фуркад сильно нервничал. В масс-старте тоже всё складывалось не очень удачно.



Но в концовке молодой француз собрался и выдал просто гениальный финишный круг, принесший ему серебряную медаль Олимпиады. Вскоре пошли первые победы в общем зачёте Кубка мира, и на Олимпиаду в Сочи Мартен приехал едва ли не главным фаворитом турнира.

Возвращение короля. Российские биатлонисты не помешали Фуркаду взобраться на вершину Фуркад выиграл обе гонки в Оберхофе и отобрал у Йоханнеса Бё жёлтую майку. Француза теперь не остановить?

Пятикратный олимпийский чемпион

Фуркад обещал выиграть медали в каждой гонке в Сочи. Но уже в спринте случилась неудача – он стал шестым. Зато потом француз блестяще выиграл гонку преследования, «индивидуалку» и выдал шоу-финиш вместе со Свендсеном в масс-старте. Тогда правда фотофиниш отдал победу Эмилю. В Пхёнчхане Фуркад добавил к двум золотым медалям Сочи ещё три, став вторым биатлонистом в истории после Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству олимпийских титулов.

Фуркад упомянул Шипулина и поблагодарил россиян

В прошлом сезоне у Мартена не получалось практически ничего. Но он собрался, пересмотрел подготовку, учёл особенности организма и выдал очередной крутой биатлонный год. Но, видимо, Фуркад понимал, что дальше будет только сложнее и поставить на поток такие сезоны уже не получится. Пришло время завершать карьеру.



В своём письме болельщикам Мартен сказал немало трогательных слов. И очень приятно, что он упомянул и поблагодарил Антона Шипулина за сражения на трассе и российских болельщиков за поддержку. Между россиянами и Фуркадом бывало всякое, но своими последними высказываниями француз заставил себя уважать ещё больше. Он не пошёл на поводу у братьев Бё и не стал выливать потоки грязи на Александра Логинова, когда тому и так было непросто.

Фуркад: я хотел соревноваться с Шипулиным на Олимпиаде Мартен Фуркад не хочет, чтобы Шипулин уходил, и намерен ещё два года радовать болельщиков. А ещё он любит Тюмень и Россию.

«Я сражался с Бьорндаленом, Шипулиным, Свендсеном и другими великими соперниками. Исполнил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции. Боролся и побеждал. Но приходилось и страдать. Падал и вставал. И рос. Я люблю биатлон, посвятил ему большую часть своей жизни, и он дал мне всё. Спасибо вам всем — людям из Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии. Спасибо за то, что подбадривали меня, поддерживали, любили».



И тебе спасибо за карьеру, Мартен. Ты был очень крут, несмотря ни на что.



Особенно грустно, что при всём уважении к Йоханнесу Бё в биатлоне больше не осталось великих спортсменов. Да, скоро придут новые лидеры, и тот же Бё, возможно, станет великим и затмит Фуркада и Бьорндалена. Но пока биатлонному миру остаётся лишь вспоминать былых героев.