В 2011-м в русском биатлоне было больше хаоса. Тренера сборной уволили в прямом эфире

Дмитрий Губерниев объявил об отставке Хованцева, не дожидаясь окончания гонки. Такого скандального чемпионата мира у России не было.

В истории отечественного биатлона было немало скандалов и споров, но события чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске до сих пор стоят особняком – такого скандального турнира у сборной России никогда не было и, хочется верить, не будет. Перед женской эстафетой случилась странная замена в составе, по ходу гонки был уволен старший тренер женской сборной, а главная звезда сгоряча объявила о своём уходе из спорта перед Олимпиадой в Сочи.



Девять лет назад в русском биатлоне было ещё больше хаоса, чем сейчас.

Замена после Олимпиады

После Олимпийских игр в Ванкувере и очень достойного выступления, завершившегося четырьмя медалями – двумя золотыми, серебряной и бронзовой, руководство СБР с олигархом Михаилом Прохоровым во главе решило обновить тренерский штаб национальной сборной.



Возглавить женскую сборную предложили Анатолию Хованцеву, под руководством которого мужская команда шикарно выступала в 1990-х. Тренера уговорили вернуться из Финляндии. Сам он рассказывал, что практически ничего не выиграл в деньгах по сравнению с Европой, но вряд ли это было так. К официальной зарплате от Центра спортивной подготовки сборных команд России Михаил Прохоров добавил сумму, в несколько раз превышающую оклад тренера.



Хованцев принялся за работу, засучив рукава, но что-то пошло не так. По ходу постолимпийского сезона команда, в которой остались три чемпионки Ванкувера (Слепцова, Зайцева и Богалий-Титовец), выступала очень слабо. СБР занял выжидательную позицию, заявив, что сезон экспериментальный, а сборная готовится к главному старту – домашнему чемпионату мира.



Те объяснения, кстати, используются в отечественном биатлоне до сих пор.

«Бегу так, как подготовили»

На домашнем чемпионате мира от гонки к гонке ситуация становилась всё хуже.



Сразу после первого старта – смешанной эстафеты – Светлана Слепцова, бежавшая первый этап и похоронившая все надежды команды, в разговоре с журналистами заявила, что она бежит так, как подготовил её тренерский штаб.

Слепцова: как подготовили, так я и могу бегать Первое золото чемпионата мира-2011 выиграли норвежцы. О медальных планах, удивлениях, эмоциях и надеждах на будущее — из уст непосредственных участников гонки.

Слепцова до чемпионата мира поехала на этапы Кубка мира в Северную Америку, хотя против этого выступал Хованцев. Но решение было принято не им, а главным тренером Владимиром Барнашовым, который поставил наставника женской команды перед фактом.



Сказалась ли на выступлении на чемпионате мира именно та поездка, или действительно пробелы в подготовке были кошмарными, но Слепцова выступала слабо. А что остальные? За места в топ-10 в личных гонках боролись только перенесшая болезнь Ольга Зайцева и дебютантка сборной Екатерина Юрлова.

«Можно поступить по-мужски»

Решение об увольнении Хованцева было принято ещё до женской эстафеты. Состав на которую выбирал старший тренер сборной, а заявку подал главный.



Хованцев настаивал, чтобы в гонке бежала Наталья Сорокина (Гусева), и сформировал состав именно с этой биатлонисткой. Но Барнашов в итоге заявил вместо неё Анну Богалий-Титовец.



Гусева тогда выступила с резким заявлением, обвинив подругу по команде в подковёрных играх и административном ресурсе. Но побежала всё равно Богалий. Именно после её этапа никаких шансов не остались ни у сборной России, ни у Анатолия Хованцева.

Хованцев: без работы в биатлоне не останусь Старший тренер женской сборной России в минувшем сезоне выступил на тренерском совете СБР. О подробностях обсуждений и итогах сезона он рассказал корреспонденту "Чемпионат.ру".

«Забойщица» Юрлова схватила три штрафных круга, а опытнейшая Богалий поддержала почин молодой биатлонистки. В итоге после шести кругов и с кошмарным отставанием для сборной России было счастьем просто финишировать, а не быть снятой в качестве круговой.



Во время стрельбы Юрловой комментировавший гонку Дмитрий Губерниев предложил тренерам женской сборной поступить по-мужски, а после стрельбы Богалий комментатор объявил, что Анатолий Хованцев уволен решением Михаила Прохорова.

Исполнительный директор СБР Сергей Кущенко был против выдачи такой информации в прямом эфире, но Прохоров настоял, чтобы пресс-атташе Мария Байдина отправила сообщение Губерниеву. Таких отставок в истории нашего биатлона ещё не было.

«Растоптать и размазать»

Сразу после провальной эстафеты финишёр сборной Ольга Зайцева, вытащившая команду из второго десятка, объявила об уходе из спорта.



Она сказала, что помимо желания больше времени проводить с сыном ей просто неприятно работать в такой обстановке. Зайцева была на стороне Хованцева, заявив, что с ним поступили очень некрасиво. Спустя некоторое время лучшую биатлонистку сборной России всё-таки уговорили остаться до Олимпиады в Сочи.



А старший тренер, который был на трассе и давал указания спортсменкам по ходу гонки, узнал о своём увольнении от пресс-атташе. Глава СБР говорить с наставником отказался.



По мнению Хованцева, то, как было объявлено о его увольнении, продиктовано желанием «растоптать и размазать», унизить по полной программе.

В российском биатлоне опять фиаско. Главный тренер сборной узнал об увольнении в интернете На место Хованцева хотят взять человека, который умеет побеждать и обожает интриги.

После увольнения тренер говорил, что за время единственного сезона не во всех решениях был самостоятелен, фактически обвинив руководство СБР во вмешательстве в свою работу.



Спустя семь лет Хованцев вернулся, чтобы стать главным тренером сборной России, однако и это возвращение получилось неудачным. По мнению специалиста, у него вновь не было возможности единолично принимать решения. Но это уже совсем другая история.