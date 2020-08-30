«Всё, больше не могу!» Почему биатлонистка Куклева расплакалась после драмы на Олимпиаде

Судьба золота в женском спринте на Олимпиаде 1998 года в Японии решалось на последних метрах дистанции. Против российской биатлонистки Галины Куклевой сражалась реактивная немка Уши Дизль, которая в теории должна была играючи уничтожить всех соперниц и без видимого труда добыть золотую награду. Однако наша спортсменка не сдалась – и так состоялась одна из самых драматичных заочных финишных дуэлей в истории мирового биатлона.

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Всё против России

Олимпиада в Нагано для сборной России по биатлону складывалась ужасно. Мужская и женская индивидуальные гонки не принесли стране ни одной медали, и болельщики переживали, как бы всё вообще не закончилось полным провалом. Ведь в 1998 году на Играх у биатлонистов было всего три дисциплины – спринт, индивидуальная гонка и эстафета.

Фото: biathlonrus.com

Основные надежды россияне связывали с командными гонками. В женский спринт мало кто верил после того, что случилось в «индивидуалке», где лучшая из наших Альбина Ахатова стала лишь седьмой. И уж совсем скептически оценивали шансы Галины Куклевой, которая стала в длинной гонке 31-й. В те времена россиянки выступали посильнее, да и конкуренция была не столь высокой как сейчас, поэтому такое место расценивалось как катастрофа.

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Печальная стрельба

Куклева была одной из трёх россиянок, которые вышли на старт спринтерской гонки в Нагано. Тогда национальные квоты тоже были скромнее, чем в нынешнее время. Помимо Галины старт должны были принять Ольга Ромасько и Альбина Ахатова. Ромасько стартовала первой из наших и допустила два промаха уже на первом рубеже, фактически лишив себя шансов на медаль.



Не обошлись без промахов и Куклева с Ахатовой, но если Альбина бежала не быстро, то Галина на удивление показывала высокую скорость. И один промах не выглядел приговором. Хотя речи о победе, конечно, не было. Болельщики мечтали о борьбе за место на пьедестале.



Не добавила российским болельщикам надежд на успех стрельба главных конкуренток наших девушек: немки Катрин Апель и Уши Дизль блестяще прошли первый рубеж. Дизль и ходом была великолепна – вспомните Нойнер в лучшие годы или хотя бы Йоханнеса Бё – получите представление о том, насколько немка была сильнее своих конкуренток.

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Чудесное преображение

По ходу гонки стало понятно, что Куклева может побороться за бронзу, но только с чистой стрельбой. Лидирующие немки были, казалось, вне конкуренции. Но вторая стрельба изменила все расклады: Апель и Дизль промахнулись по разу, а Галина отработала идеально.



Болельщики радовались реальному шансу на бронзу. Но в борьбу за победу не верили. До той секунды, пока всем не показали экран с результатами. Там было нечто удивительное!



«Оставался уже последний круг, я уходила с огневого рубежа, я услышала, что иду лидером и выигрываю 2,5 секунды. Надо было просто бороться, и я бежала, старалась изо всех сил, меня вели тренеры не только России, но и тренеры Белоруссии, Украины, болгары, словенцы, словаки, те, кто знают русский язык, они все мне кричали», – вспоминала Куклева.

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«Я не хочу быть второй, я хочу быть первой»

Да, первое место. Да, 2,5 секунды отрыва. Но позади мчала реактивная Дизль, которую тренеры вели по времени Галины. Однако Куклева непостижимым образом оставалась первой!



В итоге на финише развернулась драма, пусть и заочная – это же спринт. Куклева пересекла черту первой, опередив почти на полминуты Катрин Апель. Но в минуте реального времени позали накатывала Дизль. Она боролась из последних сил, выгрызала десятые доли секунды, но проиграла. Разница между россиянкой и немкой на финише составила 0,7 секунды.



Вот она – цена золотой олимпийской медали.



«Когда я шла по дистанции, то боролась с собой и прекрасно понимала, что не имею права проиграть. Хотя мысли «Всё, больше не могу!» в голову, конечно, лезли. Но приходила в голову и другая мысль: «Я не хочу быть второй, я хочу быть первой». Я дотерпела до финиша! Точно так же, думаю, шла за мной и Уши Дизль: она меня видела и пыталась отыграть время, но не получилось. Финиш у нас был одинаковым: и я, и она упали в снег без сил, и никто поначалу не мог понять, кто же стал олимпийской чемпионкой», – едва сдерживала эмоции россиянка.

Фото: РИА Новости

На церемонии награждения Куклева заплакала от избытка чувств, увидев, как в её честь поднимается российский флаг. Позже она призналась, что когда в детстве смотрела Олимпийские игры, то не могла понять, почему все спортсмены плачут на пьедестале почёта. И вот поняла.



В какой-то степени именно эта победа стала катализатором успехов российского женского биатлона в 2000-х годах. Ольга Пылёва, Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева и другие вдохновились успехом Куклевой и сделали женский биатлон в России даже более популярным, чем мужской. А ведь если бы не эти 0,7 секунды, всё могло получиться по-другому.