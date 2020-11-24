Увы, Логинов не выиграет Кубок мира. На «Глобус» есть три куда более мощных претендента

В субботу, 28 ноября, в Контиолахти стартует новый биатлонный сезон. В преддверии первого этапа пришло время разобраться, кто же в ближайшие несколько месяцев будет бороться за «Большой хрустальный глобус» в мужском и женском зачётах.

И главное – есть ли среди претендентов хоть кто-то из сборной России?

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Норвежцы, французы и все остальные

Эпоха Мартена Фуркада окончена, но сборная Франции уже достигла своего расцвета: теперь это одна из сильнейших команд, в которой каждый спортсмен может бороться за подиум в любой гонке. И именно от французов будет отбиваться действующий лидер мирового биатлона – норвежец Йоханнес Бё. Особую конкуренцию ему составят Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен, уже не раз выражавшие готовность сражаться за «Большой хрустальный глобус».

В коллекции норвежца «глобусы» за два последних сезона, и он, кажется, не намерен останавливаться на достигнутом. На стороне Йоханнеса большое преимущество: самый быстрый гонщик на дистанции, он с легкостью готов компенсировать своей скоростью несколько промахов и всё равно одержать победу. Его коронная дистанция – спринт: за прошедшие три сезона он выиграл 14 из 23 спринтерских гонок, в которых принимал участие. Хорош Йоханнес и в индивидуалках: не стоит забывать о том, что именно он – действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине. Правда, на главных стартах ему постоянно не везёт. На прошедшем чемпионате мира в Антхольце он взял только одно золото, и то в совсем не свойственном ему масс-старте.

Единственная существенная проблема состоит в качестве подготовки норвежца. Большую часть сборов в межсезонье Йоханнес пропустил, чтобы уделить время воспитанию сына Густава, который родился в январе. В предыдущие годы он тоже был не в идеальной форме летом, но сейчас дела обстоят намного хуже. Бё не выиграл ни одной гонки ни на летних фестивалях, ни на контрольных стартах сборной и сам искренне недоволен уровнем своей готовности.

Зажмут ли французы Йоханнеса?

Такой расклад, когда лидер не в оптимальной форме, на руку французам, а особенно – Фийону Майе. Теперь он сможет составить Йоханнесу серьёзную конкуренцию не только на огневом рубеже, где он всегда сокращал отставание от Бё, но и на трассе: его проигрыш ходом, по всей видимости, станет куда менее существенным, чем в предыдущем сезоне. Стабильность Кентена в стрельбе позволит ему лучше, чем норвежец проводить контактные гонки с четырьмя рубежами: там, где Бё промажет, Фийон Майе отстреляет чисто и уйдет первым с большим преимуществом.



Помимо этого, в прошлом сезоне он стал увереннее в финишном спурте и несколько раз обыгрывал в нем Йоханнеса, хоть тот обычно и не проигрывает на последнем круге. Здесь, кстати, может помочь французская командная тактика. Норвежцы редко остаются в лидирующей группе после последней стойки – стреляют не очень, – а вот французы могут вдвоём-втроём сработать против Йоханнеса, закрыв ему финишный коридор или притормозив на последнем подъёме.

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На фоне Бё и Фийона Майе Эмильен Жаклен кажется не таким очевидным претендентом на победу в Кубке мира – ему очевидно не хватает стабильности. Но составить конкуренцию в борьбе за медали он может абсолютно точно. Его любимая дисциплина – гонка преследования: в прошлом году он взял в пасьюте и «малый глобус», и золото чемпионата мира, эту же гонку он выиграл и на контрольных стартах сборной Франции. И если раньше Йоханнес, взяв спринт, мог не сомневаться в дубле, то в этом сезоне преследования станут намного более зрелищными.

Логинов в проигрышной позиции

Надеждой российских болельщиков в новом сезоне, безусловно, будет лидер сборной Александр Логинов. Но на фоне стабильных французов и норвежцев он явно находится в проигрышной позиции. Всё межсезонье он провел на самоподготовке, в контрольных стартах не участвовал, а летний чемпионат России пропустил из-за травмы локтя, так что сравнить его уровень с остальными членами сборной не было возможности. Виктор Майгуров, глава СБР, пообещал, что Логинов «форму будет набирать от старта старту» и подведётся как раз к чемпионату мира. «Готовиться к чемпионату мира» – это излюбленная тактика нашей сборной, которая к тому же способна оправдать неудачи на Кубке мира. Вот только на главном старте сезона нередко появляется чувство, что тебя обманули. Может, в этом году обойдёмся без него?



Будет здорово, если Александр вновь блеснёт на чемпионате мира, но Кубок мира в новом сезоне он, увы, не выиграет. Логинов может бороться за первое место с мощными конкурентами только в идеальном состоянии, а сейчас он, судя по всему, от него довольно далёк.

У женщин интрига гарантирована

Если у мужчин ещё можно выделить одного лидера и нескольких догоняющих, то у женщин это практически невозможно. В последние годы борьба за победу в Кубке мира продолжается до финиша последней гонки сезона, а ведут её даже не две, а три, а то и четыре спортсменки.



В прошлом сезоне главный трофей достался Доротее Вирер. Итальянка выиграла его уже во второй раз подряд, но с минимальным отрывом: от Тириль Экхофф, занимающей вторую строчку тотала, её отделило лишь семь баллов. Все малые глобусы разъехались по разным странам: в спринтах лучшей была немка Денизе Херрман, в пасьютах – Экхофф, в масс-стартах – Вирер, а в индивидуальных гонках – шведка Ханна Эберг. При этом не стоит забывать, что чемпионат мира прошёл под знаменем Марте Рёйселанд: норвежка взяла золото в спринте, масс-старте и трех эстафетах, а в индивидуалке и преследовании была третьей.



Ясно только одно: борьба среди женщин в этом сезоне будет нешуточной.

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Кто же фаворит?

Как лучшие лыжницы женского биатлона, Экхофф и Херманн при чистой стрельбе будут главными фаворитками в спринтах – вот только у обеих качество стрельбы оставляет желать лучшего: 81% у норвежки и 77% у немки. Здесь в борьбу вступят Вирер и Рёйселанд. Отставание их по ходу не настолько критично, а вот точность стрельбы и ее скорость – явно выше.

Индивидуальные гонки обещают мощные баттлы между Вирер и Эберг: шведка вообще как будто заточена под эту дистанцию. В 2018 году именно в этой гонке она взяла золото Олимпийских игр, а год спустя – выиграла чемпионат мира. Хоть Ханна и не может похвастаться очень высокой скоростью на дистанции, благодаря очень хорошей стрельбе она может легко попасть на подиум. А Доротея хоть и считается по праву одной из лучших биатлонисток на рубеже, в прошлом сезоне не раз допускала неожиданные ошибки – а они как раз на руку Ханне.

Пасьюты и масс-старты – гонки, в которых важна психологическая устойчивость. Но ни у одной из фавориток сезона она не идеальна. Каждая из них может как перенервничать, так и хладнокровно закрыть пять мишеней на последней стойке – практически с одинаковой вероятностью. Здесь ничего невозможно предсказать: ситуация может меняться на протяжении всего хода гонки, и зрители могут стать свидетелями самого неожиданного финала.

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От карантина никто не застрахован

Есть и ещё один фактор, который вносит в расклады сезона дополнительную непредсказуемость. Нельзя забывать, что мы живём в эпоху коронавируса. И повлиять на результат может не только сам факт заболевания и пропуска гонок, но и, скажем, сомнительные тесты или, ещё хуже, командные карантины. Хочется надеяться, что пандемия на борьбе за главный трофей никак не скажется, но гарантировать это сейчас, разумеется, не может никто.



Главное, чтобы хотя бы все гонки проходили в штатном режиме.



И, кстати, чиновникам из IBU стоит подумать над тем, чтобы последней гонкой сезона поставить женскую битву: драмы и интриги тут ожидается куда больше, чем у мужчин.