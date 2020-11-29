Китайские чудеса и российские сенсации. Самые неожиданные победы в истории биатлона

Кубок мира по биатлону начался с грандиозной сенсации. Победу в индивидуальной гонке в Контиолахти одержал 23-летний норвежец Стурла Холм Легрейд, для которого этот старт стал всего лишь пятым в карьере на таком уровне. Надо признать, что первые четыре гонки в концовке прошлого сезона уже дали понять, что парень он не бесталанный. Легрейд занимал места в районе топ-10 и топ-15.

До норвежских талантов России далеко. 23-летний Легрейд устроил сенсацию на старте сезона Лучший из россиян Логинов с трудом попал в десятку лучших. Наша команда показала свою реальную силу или это случайность?

Но одно дело бороться за попадание в десятку, а другое – одержать победу в самой сложной гонке в биатлоне. Легрейд уверенно опередил не кого-нибудь, а действующего обладателя Большого хрустального глобуса Йоханнеса Бё. Неожиданный успех молодого норвежца заставил нас вспомнить и другие сенсационные победы, случавшиеся в истории Кубка мира.

Китайские чудеса

18 марта 2001 года биатлонный мир запомнит навсегда. Именно тогда случилась первая победа сборной Китая на Кубке мира. Победу в гонке с общего старта в Холменколене одержала китаянка Ю Шумей. Она лучше всех из лидеров сработала на огневых рубежах, промахнувшись всего один раз, а на финише разобралась не с кем-нибудь, а с великой шведкой Магдаленой Форсберг. Больше ничего выдающегося Ю Шумей не показала, после Игр в Солт-Лейк Сити она ушла из биатлона, а потом практически 8 лет спустя вернулась. И это был полнейший провал.



Другое китайское чудо случилось 6 декабря 2008 года. Ван Чуньли взяла и опередила в спринте в Эстерсунде мощных и невероятно быстрых Туру Бергер и Магдалену Нойнер. Вся тройка отстреляла на ноль, но китаянка каким-то образом ходом привезла и норвежке, и немке. В случае с Нойнер это выглядело чем-то совсем невероятным. После этого Ван Чуньли несколько раз забегала на подиум в эстафете, но больших личных успехов не добилась и через пару лет закончила со спортом.

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Румыно-канадская экзотика

Побеждали в биатлоне и не менее экзотичные страны. Так, 18 декабря 2008 года в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене счастье пришло к сборной Румынии. Ева Тофалви чисто отработала все огневые рубежи и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта. Кстати, тогда она опередила россиянку Светлану Слепцову на 32 секунды, когда Света не попала дважды. Про Тофалви точно нельзя сказать, что она взялась из ниоткуда, в индивидуальных гонках Ева часто добивалась высоких результатов вроде заезда в топ-15. В любом случае та победа стоит особняком и вошла в не слишком богатую историю румынского биатлона.

Канада является чуть более биатлонной страной. Тем не менее, триумф Жана-Филиппа Легеллека стал очень неожиданным. До 27 лет Жан-Филипп ни разу не был на подиуме этапов Кубка мира, а 1 декабря 2012 года внезапно выиграл спринт в Эстерсунде. В Швеции традиционно дул сильный сквозной ветер. В такой обстановке Легеллек был хладнокровнее остальных и отправил все 10 патронов точно в цель. После этого канадец больше не был на подиуме, хотя на Олимпиаде в Сочи едва не преподнёс сенсацию, став пятым в спринте.



В эту же категорию можно отнести победу австрийской биатлонистки Катарины Иннерхофер в спринтерской гонке в Поклюке 6 марта 2014 года. До этого успеха Катарина ни разу не попадала даже в топ-20 на Кубке мира. В той гонке Иннерхофер боролась за победу с россиянкой Дарьей Виролайнен и белоруской Надеждой Скардино и выиграла в районе 10 секунд у обеих.

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Удивительные российские победы

24 января 2009 года состоялась одна из самых ярких биатлонных гонок в истории. Ситуация постоянно менялась и было совершенно непонятно, чем закончится эта гонка преследования в Антхольце. А закончилась она сенсацией. На финишный круг россиянка Анна Булыгина ушла пятой, проигрывая 15 секунд лидеру Кайсе Мякяряйнен. Между ними были ещё Дарья Домрачева, Альбина Ахатова и Андреа Хенкель – сплошь легенды биатлона.



Булыгина же выдала один из самых удивительных финишей на Кубке мира и поочерёдно опередила всех своих соперниц. После этого Анна продолжила хорошо выступать и была лучшей россиянкой на Играх в Ванкувере. Однако по какой-то причине её не поставили в эстафету, которая оказалась «золотой». Потом результаты россиянки резко пошли на спад.

Удивительная победа российского биатлона. Финиш Булыгиной, который вошёл в историю Мурашки по коже во время просмотра! Малоизвестная российская биатлонистка на финише играючи разобралась со звёздами биатлона.

Среди других российских сенсаций можно отметить победу Яны Романовой в спринте в Ханты-Мансийске в 2010 году. Мало кто мог бы представить, что не слишком быстрая Яна зажжёт не в любимой индивидуальной гонке, а тут. В 2004 году всех удивила Наталья Сорокина, которая в своей шестой гонке в карьере на Кубке мира выиграла спринт в Антхольце. А в 2006 году 33-летняя Ирина Мальгина открыла сезон 2006/07 победой в индивидуальной гонке. Очень хочется верить, что совсем скоро список российских сенсаций обновит кто-то из нынешней команды.