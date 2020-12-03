Пьяный биатлонист сборной России угрожал допинг-офицеру. Шопин попадается уже не впервые

Никак не может российский биатлон без скандалов!

27-летний Юрий Шопин, привлекавшийся в сборную России, попал в очень неприятную историю. Биатлонист устроил пьяный дебош и угрожал допинг-офицеру. Пожалуй, ему даже повезло, что за такие выходки его отстранили всего на год. Дело могло закончиться гораздо хуже.

Губерниев: Шопин был в невменяемом состоянии и угрожал допинг-офицеру!

Решил расслабиться

Во второй половине октября сборная России проводила сбор в Алдане – там всё и произошло.

По информации издания News.ru, Юрий Шопин после очередной тяжёлой тренировки решил скрасить вечер с помощью алкоголя. Судя по всему, выпито было немало, потому что утром, когда к биатлонисту пришёл допинг-офицер, Юрий ещё пребывал в состоянии опьянения.

Как сообщается, спортсмен агрессивно отреагировал на предложение сдать допинг-тест. Согласился ли он в итоге, доподлинно неизвестно. Видимо, сдал, поскольку никаких данных о претензиях со стороны Международного союза биатлонистов к СБР по этому случаю нет.

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«Нам такой биатлон не нужен»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что руководство СБР сделало правильно, не просто дисквалифицировав Шопина, но и сняв его со ставки в ЦСП, ведь получать деньги после такого поступка спортсмен не должен.

Фото: РИА Новости

«К Юрию на сборе рано утром пришёл допинг-офицер, но Шопин был в невменяемом состоянии (алкоголь?), не хотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру! Был зол и страшен в гневе Шопин Юрий, за что и был наказан дисциплинарным комитетом СБР! Решение правильное и справедливое, со ставки ЦСП спортсмена сняли – и правильно! Нам такой биатлон не нужен!»

«Таких случаев был не один и даже не три». Васильев — о пьяной выходке Шопина

Дебош на сборе не первый залёт Шопина

Про то, что Шопин любит иногда приложиться к бутылке, в биатлонной тусовке знали давным-давно. Но до столь серьёзных скандалов раньше дело не доходило, спортсмена жалели и строго не наказывали. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью «Спорт день за днём» выразил мнение, что Шопин очень легко отделался.

«На самом деле наказание слишком мягкое. Шопин, насколько знаю, именно по этой части уже был замечен. Ему делались устные замечания. Вообще, впервые принята такая мера, честно говоря, уже крайняя. Он не слышал никого, не внимал просьбам одуматься. Таких случаев не один, не два и даже не три. Тот, кто позволяет себе подобного рода выпады, должен быть наказан самым жёстким образом. Как вообще себе можно позволить такие вещи? На тебя смотрят молодые спортсмены, какой пример ты подаёшь?»

Это конец карьеры Шопина?

Юрия вполне можно назвать талантливым разгильдяем. А как иначе, если даже имея такие проблемы, он всё равно попадал в сборную России по биатлону? У Шопина в биографии почти 10 стартов на Кубке мира, он выигрывал летний чемпионат мира, зажигал на Универсиаде, становился победителем одиночной смешанной эстафеты на Кубке IBU вместе с Анной Никулиной. У 27-летнего биатлониста неплохая скорость на дистанции, но серьёзные проблемы со стрельбой, которая с трудом дотягивает до показателя 80%.

Шопину сильно повезло, что дело не вышло за рамки Союза биатлонистов России с юридической точки зрения. Он пропустит всего один год, причём дисквалификация закончится в следующем ноябре, так что будущий сезон он сможет начать без ограничений. А этот сезон явно будет сильно скомканным из-за коронавируса, и не факт, что все соревнования пройдут по графику. Такой год пропустить не страшно, зато он может привести себя в порядок. В 27 лет ещё не поздно пересмотреть свои взгляды на жизнь и что-то изменить.