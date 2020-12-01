Тренер Шопина шокирован исключением спортсмена из состава сборной

Тренер биатлониста Юрия Шопина Юрий Охотников прокомментировал информацию об исключении своего подопечного из состава сборной России.



«Он отстранён за неспортивное поведение, подробности не могу сказать. Я был с региональной командой, он — со сборной. Я о нарушении узнал 6 ноября, и отстранение тоже длится до 6 ноября 2021 года. Конечно, я был шокирован, мне даже неприятно всё это комментировать», — передаёт слова Охотникова «Р-Спорт».



27-летний Шопин является двукратным золотым медалистом зимней Универсиады в Осрблье (Словакия, 2015). Дебют биатлониста на Кубке мира состоялся 1 декабря 2016 года. 5 января 2017-го он показал лучший результат в карьере на Кубке мира, заработав впервые кубковые очки.

Шопин дисквалифицирован на год за нарушение спортивной дисциплины