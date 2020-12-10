В биатлоне новый скандал. Личного тренера Логинова отстранили от работы на два месяца

Скандалы притягиваются к российскому биатлону даже тогда, когда представители нашей страны трудятся в других сборных. Вот, например, личный тренер лидера сборной России Александра Логинова Александр Касперович, работающий сейчас главным тренером команды Болгарии, во второй раз за год попал в неприятную историю. Касперович нарушил карантинные правила во время этапа Кубка мира в Контиолахти и был отстранён Международным союзом биатлонистов до конца января. Но так ли всё очевидно в этой ситуации?

Любимый тренер Логинова уедет работать за границу. А что будет с лидером сборной России? Неожиданно, но наш чемпион мира от этого только выиграет.

Ходил в отель без маски

Началось всё с того, что болгарская биатлонистка Десислава Стоянова сдала положительный тест на коронавирус и была помещена на обязательный карантин, согласно эпидемиологическим правилам, установленным в Финляндии. Ещё один биатлонист Димитар Герджиков также попал под карантин как контактное лицо: Герджиков и Стоянова уже давно являются семьёй, у них есть ребёнок, поэтому они всегда живут в одном номере отеля.



Всё бы ничего, но камера видеонаблюдения, установленная в отеле болгарской сборной, зафиксировала, как Касперович навещал своих биатлонистов во время их пребывания на карантине. И делал это без маски. Разумеется, в нынешних условиях это вызвало острую реакцию финских властей и IBU – это, конечно, грубое нарушение. В Международном союзе биатлонистов быстро всё решили и оштрафовали федерацию биатлона Болгарии на 5000 евро, а самого Касперовича отстранили от соревнований до конца января.

Александра Касперовича отстранили от соревнований до конца января

Касперович не виноват?

Но на этом всё не закончилось. Оказалось, что с большой долей вероятности первоначальный тест Стояновой был ложноположительным. У спортсменки не было никаких симптомов, а 6 декабря она сдала отрицательный тест. То есть формально Касперович вроде бы нарушал правила, но при этом общался со здоровой спортсменкой и не мог заразиться. Да, маски не было, но все прекрасно понимают, что в номерах отеля, где камер нет, спортсмены и тренеры общаются без них.



Федерация биатлона Болгарии направила в IBU письмо с просьбой пересмотреть наказание, ведь все биатлонисты и биатлонистки в команде здоровы. Пока неизвестно, чем закончится эта история, но на данный момент дисквалификацию тренера остаётся в силе.



Иронии добавляет тот факт, что буквально несколько недель назад Касперович рассказал, какие меры предосторожности предпринимает и он, и его главный подопечный Александр Логинов. Он уверял, что общается с лидером сборной России по телефону и избегает личного общения, даже когда находится с ним на одном биатлонном стадионе.

Украинский след. Тренер Логинова взял чужую аккредитацию и устроил проблемы сборной России Президент СБР Владимир Драчёв вернулся из отделения полиции и рассказал подробности громкого дела.

Почему Касперович притягивает скандалы?

Напомним, что в феврале 2020 года на чемпионате мира в Антхольце Касперович стал причиной главного скандала на турнире. Он воспользовался чужой аккредитацией, чтобы иметь возможность общаться с Логиновым на трассе и давать необходимые подсказки. Это действительно нужно и важно, но вот способ достижения результата был выбран едва ли правильный. Касперович хотел как лучше, но получилось плохо.



Кто-то увидел неправильную аккредитацию тренера, доложил куда надо. Дальше антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек Хаккарайнен отправила полицию в номер, где жили Логинов и Гараничев, под предлогом допинговой проверки. Якобы Касперович мог сделать поддельную аккредитацию, чтобы иметь возможность ходить в номер к своему подопечному и снабжать его допингом. Такая была мотивировка. Конечно, полиция ничего не нашла, но испортила концовку чемпионата мира не только Логинову, но и всей сборной России.



Таким образом, Касперович уже дважды за год попадает в истории, когда его помощь оборачивается проблемами. Пожалуй, специалисту стоит впредь быть осторожнее.