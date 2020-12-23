Как российские юниоры побеждали будущих звёзд биатлона. Три грустные истории

Йоханнес Бё, Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг были не сильнее российской молодёжи. Только где теперь эта молодёжь?

Каждый год на Кубке мира начинается с надежд на то, что сборная России наконец выберется из того кризиса, в котором пребывает уже несколько лет. Каждый год болельщики просят обратить внимание на талантливых юниоров, которые на молодёжном уровне разрывают всех соперников и выигрывают титул за титулом. Через пару лет их наконец-то привозят на Кубок мира – но они уже ничего не выигрывают и чуть ли не до 30 лет остаются в статусе подающих надежды.

А ведь эти юниоры разрывали и тех, кто через несколько лет становился чемпионом.

Рассказываем три истории о том, как спортсмены сборной России на молодёжном уровне легко справлялись со всеми иностранными соперниками. Но потом некоторые из них становились звёздами мирового биатлона. А россияне – нет.

Ульяна Кайшева и Ханна Эберг

Впервые на юниорском чемпионате мира Ульяна и Ханна встретились в Обертиллиахе в 2013 году. Россиянке тогда было 18 лет, а шведке – 17. Тогда Эберг выступила неважно: «индивидуалку» пропустила, в спринте была 42-й, а в преследовании поднялась на 29-е место. Куда интереснее на том чемпионате выступление Кайшевой: сейчас трудно в это поверить, но она стала абсолютной чемпионкой, выиграв все три личные гонки и эстафету.

С того года юниорские результаты Ульяны стали постепенно ухудшаться: на следующем чемпионате мира она только раз попала на подиум в личной гонке – получила бронзу в индивидуальной гонке – а в 2015 году и вовсе не смогла ни одной медали взять. У Ханны произошло наоборот: она с каждым сезоном понемногу достигала всё большего и в 2016-м смогла сделать дубль, выиграв спринт и пасьют.

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Дебют на Кубке мира у этих спортсменок случился с разницей в год – и был очень разным. Первой гонкой Кайшевой стал спринт на этапе в Поклюке в 2015 году – тогда она заняла 62-е место, не попала в гонку преследования и уехала домой до конца сезона. Это, кстати, всегда было проблемой нашей сборной: от юниоров как будто ждут подиумов в самой первой гонке и ссылают на Кубок IBU после первой же неудачи. Не лучше ли дать им время привыкнуть к Кубку мира, адаптироваться, почувствовать скорости, приспособиться к более высокому напряжению? Но нет, наверное, так будет слишком скучно.

Эберг дебютировала в сборной на год позже, на этапе в домашнем Эстерсунде. После шестого места в смешанной эстафете она стала седьмой в индивидуальной гонке. А потом случился провал – 81-е место в спринте. На протяжении оставшегося сезона она стабильно была в основе, но набрала очки только в трёх гонках – будь она россиянкой, её бы, скорее всего, сослали на Кубок IBU. Но в Ханну поверили – и в следующем сезоне её звезда загорелась на Олимпийских играх, где она выиграла гонку преследования, сумев победить ветер, перед которым не устояли даже самые опытные спортсменки. Год спустя Ханна выиграла чемпионат мира. А теперь она один из главных претендентов на «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2020/2021.

А Кайшева? Сейчас для неё попадание в топ-30 на Кубке мира – заметный успех.

Ульяна Кайшева Фото: РИА Новости

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Игорь Малиновский и Себастьян Самуэльссон

Эти биатлонисты родились с разницей в 10 дней: Игорь – 18 марта, а Себастьян – 28 марта 1997 года. Впервые они пересеклись на юниорском чемпионате мира в Кейле-Градиштей в 2016 году. Там в разряде юношей Малиновский стал пятым в «индивидуалке», выиграл спринт и взял бронзу преследования. Самуэльссон в этих же гонках был 16-м, 6-м и 5-м. Следующий сезон швед начал в основе сборной на Кубке мира, а россиянин остался в юниорах.

Дебютировал в основе Малиновский в 2017 году в Хольменколлене, заняв 86-е место в спринте. До этого его, кстати, свозили запасным на чемпионат мира – не выпустили ни в одной гонке, но обосновали это тем, что дали ему «почувствовать атмосферу». Недолго Игорю пришлось ее чувствовать: всего на Кубке мира он провёл две гонки. Второй гонкой стал спринт в Тюмени – ровно через год после Осло. Там он стал 61-м, не попав в преследование, и больше в основной сборной ни разу не появлялся.

Улетит и не вернётся! Неужели России не нужен самый титулованный юниор мира? Пока Малиновский ждёт шанса в сборной, ровесники блистают на Олимпиадах. А не пора ли бросить биатлон и пойти работать по редкой профессии?

А Самуэльссон за это время смог не только закрепиться в основе, но и стать олимпийским чемпионом Пхёнчхана в эстафете – а сейчас он занимает в общем зачёте Кубка мира второе место, а впереди только Йоханнес Бё. О Себастьяне знают все без исключения болельщики биатлона, тогда как об Игоре Малиновском уже даже россияне стали забывать.

Хотя россиянину всего 23 года. По меркам сборной России молодой да перспективный.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

Александр Логинов и Йоханнес Бё

Это одно из немногих противостояний, которое в каком-то виде продолжается и на взрослом уровне. Ведь сейчас в своих лучших кондициях Александр действительно может бороться с Йоханнесом даже за первое место. И эта же борьба кипела семь-восемь лет назад.



Йоханнес был одарённым юниором; а ещё он начинал тогда, когда карьера Тарьея была в самом расцвете – и все без устали говорили, что скоро придёт младший брат и они будут выигрывать всё вместе. За всю карьеру Йоханнес поучаствовал только в двух юниорских чемпионатах мира – так стремился в основную сборную попасть. На первом, в 2012 году, он взял три золота, а через год – два золота и серебро. А перед этим он успел провести свою первую гонку на Кубке мира. Выйдя на замену в эстафете, он перенервничал и зашёл на штрафной круг – норвежцы в итоге финишировали 10-ми. Но в основе его оставили и через полгода, на этапе в Анси Бё взял своё первое личное золото в спринте, а на следующий день сделал золотой дубль.

До норвежских талантов России далеко. 23-летний Легрейд устроил сенсацию на старте сезона Лучший из россиян Логинов с трудом попал в десятку лучших. Наша команда показала свою реальную силу или это случайность?

Логинов карьеру на юниорских чемпионатах мира начал на два года раньше, а на тех, где был Йоханнес, тоже взял много медалей: три бронзы в 2012-м и по две золотые и бронзовые награды в 2013 году. Дебютировал он месяцем позже Йоханнеса и даже более феерично – пятое и третье места в спринте и преследовании.

Через год была Олимпиада – неудачная для обоих. А потом у россиянина нашли допинг.

И пока Александр отбывал дисквалификацию, Йоханнес учился тому, как рвать всех на Кубке мира. Он брал по одному личному золоту на чемпионатах мира, всё чаще побеждал в гонках и готовился отобрать у Мартена Фуркада главный трофей сезона.

А когда Логинов вернулся, результаты стали, но уже не те: возможно, сказалось давление со стороны общественности, возможно, отсутствие соревновательной практики, а скорее всего, и то, и другое. И сейчас Александр пусть и по праву считается лидером сборной России и во многих гонках готов навязать борьбу за призы, но так, как он сиял на юниорском уровне, уже никогда сиять не будет, и с этим, кажется, остаётся только смириться.

Увы, Логинов не выиграет Кубок мира. На «Глобус» есть три куда более мощных претендента Говорят, лидер сборной России придёт в лучшую форму только к чемпионату мира.

В отдельных гонках Логинов готов бороться с Бё на равных и даже побеждать его, но на длинной дистанции результаты несравнимы. У россиянина – пять медалей чемпионатов мира, включая одно золото. Достойно? Конечно! Вот только норвежец – олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка мира и лучший биатлонист планеты прямо сейчас.

И остаётся только один вопрос – что же в российском биатлоне не так?