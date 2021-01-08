Наконец-то прорвало в биатлоне? Павлова показала лучший результат сборной России в сезоне

Российский биатлон вступил в 2021 год с новыми надеждами. Несмотря на ужасное начало сезона, хотелось верить, что полоса неудач останется в прошлом. Женский спринт в Оберхофе стал первой гонкой после новогодней паузы и соответственно первым шансом на медаль. А ведь медалей сборная России не видела уже 39 стартов подряд. Спасать страну было доверено Ларисе Куклиной, Ирине Казакевич, Евгении Павловой, Светлане Мироновой, Ульяне Кайшевой и Наталье Гербуловой.



К слову, медаль наши биатлонисты недавно всё-таки выиграли, причём золотую. Правда, случилось это не на официальном старте, а в традиционной «Рождественской гонке», где Павлова и Елисеев одержали победу. Конкуренция там была серьёзная, поэтому российские болельщики были вправе рассчитывать, что тот успех поможет и на Кубке мира.

Конец антирекордам? Почему сборная России совсем скоро прервёт безмедальную серию Проблески хороших результатов были и до Нового года. А на этапе Кубка мира в Оберхофе полоса неудач у россиян наконец-то закончится.

Куклина побежала за медалью!

Первой из россиянок на дистанцию отправилась Лариса Куклина. Перед Новым годом ей пришлось съездить на «Ижевскую винтовку», где она доказала, что достойна продолжить выступления на Кубке мира. Лариса очень переживала из-за того, что её отправили в Россию, были слёзы и непонимание, почему с ней так поступили. В итоге Куклина отреагировала так, как и должен настоящий спортсмен, – доказала всё на трассе.



Лариса блестяще начала спринт в Оберхофе. Неплохое начало вкупе с быстрой стрельбой на «лёжке» вывело её в лидеры гонки на некоторое время. Но только до того, как на рубеж пришли Тириль Экхофф и Маркета Давидова. Норвежка и чешка бежали быстрее и опережали россиянку. Но все остальные либо отставали от Куклиной, либо опережали буквально на пару секунд.



Лариса здорово пробежала и второй круг, а на стрельбе наконец-то показала то, что умеет. Ведь она всегда считалась снайпером, и абсолютно заслуженно. Куклина шла третьей, проигрывая лишь Экхофф и Ханне Эберг. Неужели именно она наконец-то была готова прервать антирекордную серию сборной России?

Наконец-то российские биатлонисты добились первой победы! Но её не стоит переоценивать Павлова и Елисеев заслуженно выиграли «Рождественскую гонку». Но изменит ли это что-нибудь на Кубке мира?

И снова последний круг…

К сожалению, проблема последнего круга никуда не делась. Причём она применима к большей части нашей команды. Куклина попросту не справилась со скоростью на заключительных километрах дистанции и проиграла очень много основным соперницам. О борьбе за медали речи уже не шло, хотя россиянка всё равно должна была остаться высоко в итоговом протоколе. И уж точно это лучшая гонка Ларисы в этом сезоне на Кубке мира. Всё потихоньку начало налаживаться.

Какая стрельба от Павловой!

Ирина Казакевич и Евгения Павлова были следующими участницами от сборной России в этом спринте. И если Ирина довольно быстро лишила себя всяких шансов на приличный результат, то Евгения, вдохновлённая победой в «Рождественской гонке», бежала неплохо, а стреляла ещё лучше. За тем, как Павлова отработала «стойку», было крайне приятно наблюдать. Россиянка вырвалась на третью позицию, причём выигрывала довольно прилично у конкуренток в борьбе за подиум.



Но мы ведь прекрасно помним, что случилось с Куклиной на последнем круге, поэтому очень осторожно оценивали шансы Павловой. Женя прошла заключительные километры лучше Ларисы, но всё равно очень слабо, если смотреть на уровень топ-биатлонисток. Павлова финишировала шестой, хотя ещё на предпоследней отсечке была третьей. В любом случае россиянку надо поблагодарить за эту гонку и за уже подзабытую борьбу за пьедестал почёта. Это было круто.

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Миронова и Кайшева разочаровали, а потом обнадёжили

Светлана Миронова завалила первый же свой огневой рубеж, допустив два промаха. Ульяна Кайшева бежала практически следом и промахнулась один раз на этой стадии гонки. Казалось бы, все шансы на хороший результат были безнадёжно потеряны, но молодые россиянки собрались и здорово прошли оставшуюся часть дистанции. На втором рубеже обе отработали чисто и включились в борьбу за кубковые очки. С учётом того, что уже завтра всем предстоит бежать гонку преследования, сражение за каждую секунду было важным.



А Миронова и вовсе пролетела заключительный круг как ракета. Светлана, очевидно, набирает форму и скоро будет готова стать из потенциальной претендентки на медаль в реальную. С двумя промахами она стала 15-й, Кайшева с одним – 22-й. Куклина в итоге после провального последнего круга замкнула топ-20. К сожалению, не получилась гонка у Натальи Гербуловой, которая не попала в пасьют.



Зато явно вырисовывается неплохой состав на эстафету. Кайшева, Куклина, Миронова попали в топ-22, а Павлова и вовсе залетела в цветочную церемонию. Оптимизма у болельщиков сборной России явно прибавилось. Как мы вам и обещали.