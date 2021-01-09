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Биатлон, Кубок мира 2020/2021: гонка преследования (женщины/мужчины), онлайн-трансляция 09 января 2021

Евгения Павлова, сборная России по биатлону
Александр Говоров Павел Панышев
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Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Гонки преследования. Цветы есть — дальше медаль? LIVE
Первый биатлонный день 2021-го стал лучшим для сборной России. Во второй у команды есть все шансы на медаль. Онлайн-трансляция «Чемпионата».
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Расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Кубок мира по биатлону - 2020/2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 9 января, в Оберхофе продолжится 5-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021: мужчины и женщины выступят в гонках преследования. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обоих пасьютов и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Первый биатлонный день 2021 года подарил болельщикам сборной России немало приятных эмоций. Команда явно с пользой провела новогодние каникулы и не просто сумела избежать очередного провала, но показала лучший результат за весь сезон. Да, серия по-прежнему продолжается — теперь у нас 41 гонка без наград. Но есть и цветы: Евгения Павлова сумела взобраться на расширенный пьедестал, став шестой в спринте. Кроме того, в обеих гонках россияне массово попали в топ-25, что особенно важно перед пасьютами. Так что ждём приятных сюрпризов и дальше!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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