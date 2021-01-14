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Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Оберхоф: женский спринт, онлайн-трансляция 14 января 2021

Светлана Миронова, сборная России по биатлону
Павел Панышев
Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Женский спринт. Девочки, поборемся за медаль! LIVE
Девушки уже дважды в текущем сезоне заезжали в «цветы». Может, получится и на подиум взобраться? Онлайн-трансляция женского спринта.
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Расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Кубок мира по биатлону - 2020/2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 14 января, в Германии продолжится 6-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021: в Оберхофе пройдёт женский спринт. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые её окружают.

Первая часть двухнедельного этапа в Оберхофе получилась для женской сборной России вполне удачной. В личных гонках у Евгении Павловой и Светланы Мироновой было два заезда в цветы. А Ульяна Кайшева и всё та же Миронова отличились в составе смешанной эстафеты, добывшей золото. Хочется верить, что всё это помогло нашим девушкам сбросить с себя лишнее напряжение, а физическое состояние, как кажется, уже позволяет им бороться за самые высокие места. Так что надеемся на лучшее, болеем за Россию!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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