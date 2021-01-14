Валерий Польховский будет находиться на карантине до 15 января

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, как долго ещё будет находиться на карантине после перенесённого заражения коронавирусом.



«Карантин пока ещё идёт. Он закончится 15 января, 16 января пройду очередной тест», — цитирует Польховского «Р-Спорт».



Напомним, о заражении специалиста стало известно 5 января — в первый день пребывания сборной России в Оберхофе (Германия). Специалист сообщил, что болезнь протекает бессимптомно. На время его отсутствия пост главного тренера команды занимает Алексей Волков.



Ранее стало известно о заражении коронавирусом ещё двух членов сборной России. Инфекция была выявлена у тренера женской сборной Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена.