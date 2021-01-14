«С Оберхофом не подружилась». Ирина Казакевич извинилась за пять промахов на «стойке»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала результат спринта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка показала 72-й результат, допустив пять промахов на «стойке».

«В первую очередь хотелось бы извиниться за сегодняшнюю гонку перед болельщиками. Сложно сказать, что произошло на рубеже стоя. Сейчас, наверное, только эмоции. Не могу сказать, почему совершила так много ошибок. Многие спрашивают — может, не по своей установке стреляла? Но я провела стрельбу полностью по своей установке. Абсолютно не справилась с рубежом. Значит, недоработала где-то в тренировочном плане, раз совершаю такие ошибки.



С Оберхофом не подружилась. Думаю, это была завершающая гонка здесь. По приезде сюда уже почувствовала себя не очень хорошо, появилась лёгкая простуда — горло, насморк. Надеялась, что всё это пройдёт до гонки. Но, к сожалению, пришлось выходить в таком состоянии. Вернее, не пришлось, а было такое желание. Думала, справлюсь, но состояние не позволяло провести хорошую гонку. Выходила, боролась, но вот такой результат получился. Наверное, это были два худших этапа в этом сезоне, по крайней мере из прошедших пяти.



Поеду ли в Антерсельву? Это будут решать тренеры. Но здесь, думаю, гонки для меня завершились. Если вдруг поставят в эстафету, я всегда готова стартовать и биться. Тем более это эстафетная гонка, битва за команду. Сейчас уже чувствую себя достаточно хорошо, болезнь отступила. Сегодня выступала в рабочем состоянии. Помешала только сама себе на стрельбе», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».