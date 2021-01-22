«Хотел бы, чтобы отец это видел». Почему Логинов заплакал после победы на Кубке мира

22 января Александр Логинов принёс поклонникам российского биатлона радость. Закрыв все 20 мишеней в индивидуальной гонке, лидер нашей сборной добыл первую личную медаль для команды в нынешнем сезоне – до этого было только золото в смешанной эстафете.

Логинова ничто не смогло остановило: ни застрявшая гильза, ни туман, ни падение и сломанная палка на выходе с четвёртого огневого рубежа. Да, соперники своими промахами помогли Александру взобраться на первое место, но биатлон – это всё-таки не только про скорость лыжного хода.

Есть долгожданное золото России в биатлоне! Почему победа не только радует, но и тревожит Александр Логинов упал, сломал палку, но стрелял безупречно. А соперники ошибались.

Александр, естественно, стал главным героем церемонии награждения, которая проходила в уже привычном «бесконтактном» формате. Забрал со столика медаль, не снимая перчаток поздравил конкурентов и встал на высшую ступень разделённого на три части пьедестала почёта.

Было видно, что россиянин, сжимая в руке медаль, едва сдерживает слёзы.

Видео доступно на официально странице IBU в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

И если во время протокольных съёмок он в целом сдержался, то когда после награждения пришёл в эфир «Матч ТВ», просто заплакал, сказав простые, но очень важные слова.

«Я бы хотел, чтобы отец это видел, потому что это была его радость», – сказал спортсмен.

Это был очень трогательный момент.

10 января стало известно, что у Александра Логинова в семье случилась трагедия – умер его отец. Об этом во время первой части этапа Кубка мира в Оберхофе сообщил тренер Юрий Каминский.

«У Логинова в семье трагедия, у него умер отец. Мы можем только спасибо ему сказать, что он выходит на старт и делает то, что может. Он сильно переживает, потренироваться в Саратове не успел – не по этой причине, но там совпало. Мы и ставить в эстафету его не очень хотели. В этой ситуации ему надо откатиться, успокоиться, привести себя в порядок. Совершенно спокойно бы отнеслись, если бы он сказал, что не хочет стартовать. Но он сказал, что хочет».

Каминский говорил это за несколько часов до смешанной эстафеты, которую сборная России выиграла, прервав долгую безмедальную серию. Логинов свой этап преодолел отлично, принял участие в церемонии награждения, но в тот день сумел сдержать эмоции.

Гончар: результата нет – будем что-то думать, работать

Известно, что Александр не хотел, чтобы эту информацию предавали огласке, и Каминский сделал это по своей инициативе, посчитав, что так спортсмену будет немного легче.



Возможно, он был прав. Впрочем, и Александр, как настоящий профессионал, продолжил тренировки. Результаты показывают, что на чемпионате мира он может быть в отличной форме.



А его слёзы доказывают то, как важно для него добиваться успехов. Ради отца.



Держись, Саша!