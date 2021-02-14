«Раньше норвежцы думали, что непобедимы». Как Бьорндален носил на руках чемпиона из России

Пока сборная России по биатлону на чемпионате мира — 2021 своих болельщиков не радует: одна неудача сменяет другую. А ведь раньше всё было по-другому: яркие победы на чемпионатах мира не были чудом. О самых эффектных выступлениях российских биатлонистов мы и вспоминаем в спецпроекте «Наши на рубеже».

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До того, как Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце в 2020 году, у российского биатлона не было побед в личных гонках 12 лет. Тогда молодой парень по имени Максим Чудов буквально взорвал мировой биатлон и заслужил уважение великого Уле-Эйнара Бьорндалена, который даже носил россиянина на руках. Буквально.

Приехал звездой, уехал суперзвездой

Чудов приехал на чемпионат мира 2008 года в Эстерсунде уже в качестве звезды мирового биатлона. Появившись на Кубке мира тремя годами ранее, Максим впечатлил всех сумасшедшей скоростью и вскоре получил прозвище Русская Ракета. Ему оно понравилось, потому что напоминало о легендарном хоккеисте Павле Буре, которого тоже так называли.

В 2007 году Чудов буквально спас для мужской сборной России чемпионат мира в Антхольце. У нашей команды совсем не было медалей, а в гонке преследования сборную, казалось, ждал очередной провал. После заключительного рубежа лучших из россиян был как раз Максим, но располагался на лишь на 13-й позиции. Однако феноменальный финишный круг вывел его на второе место. А потом Чудов стал чемпионом мира в эстафете.

Фото: РИА Новости

А ведь были и многочисленные подиумы на этапах Кубка мира.

Так что в Эстерсунде от Чудова ждали много. И дождались. В спринте Максим справился со стрельбой, пройдя оба рубежа на ноль. А когда он справлялся со стрельбой, это была практически гарантированная победа. Тягаться с ним по скорости мог лишь Бьорндален, но норвежец тогда промазал дважды. После той победы Чудов перестал быть звездой биатлона. Стал суперзвездой.

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«Бьорндален одним из первых начал со мной здороваться»

После финиша спринта Максима на руках носил Бьорндален. Да-да, буквально. Вместе с Халвардом Ханеволдом они подняли россиянина на руки и стали качать его, поздравляя таким образом с первой победой на чемпионате мира. Чудов опередил двух норвежцев в честной борьбе, а те таким образом показали, что приняли его в элиту мирового биатлона. Хотя поначалу Бьорндален и компания скептически относились к перспективам россиянина.

«Раньше норвежцы ходили, задрав головы, думали, что великие и непобедимые. Года четыре назад в свой первый сезон в Кубке мира отчётливо это видел. А вот когда я немного их растолкал, то стали здороваться. Причем Бьорндален одним из первых. Тем дал понять, что, мол, мы тебя, парень, принимаем в свой круг», – рассказывал Чудов в интервью «Лыжному спорту».

Фото: РИА Новости

При этом Максим отмечал, что считает Бьорндалена профессионалом в отличие от себя и других членов сборной России.

«Он — профессионал, а мы — любители. По большому счёту. Он не загружен теми проблемами, которые решаем мы. Не бегает с трудовой книжкой по инстанциям, не собирает справки, не консультируется у юристов насчет спонсорских контрактов. А мы всё это делаем! В России за тебя никто ничего делать не будет. Не зря же говорят у нас: если хочешь сделать хорошо, сделай это сам».

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Гениальный камбэк в масс-старте

После успеха в спринте было ещё серебро в гонке преследования, пятое место в индивидуальной гонке и золото в классической эстафете. Второе подряд после триумфа в Антхольце. Если в Италии наши сразу оторвались от всех соперников и использовали всего один дополнительный патрон на всех, то в Эстерсунде пришлось чуть сложнее.

Фото: РИА Новости

Черезов и Круглов не смогли создать достаточного задела. Всё решил этап Ярошенко, который привёз Чудову почти минуту преимущества. Максиму оставалось только завершить всё красиво. И он, конечно же, сделал это.

Но самое впечатляющее выступление, пожалуй, было в гонке с общего старта. Чудов допустил три промаха на втором и третьем рубежах и, казалось, лишил себя шансов не то, что на медаль, а вообще на место в десятке. Но быстрая и точная стрельба вернула Максима в число претендентов на награду, а на заключительном круге довершил этот гениальный камбэк и взял бронзу.

Так круто никто из россиян больше не выступал на чемпионатах мира. К сожалению, звезда Русской Ракеты горела не так долго, как хотелось бы, но удивительно ярко.