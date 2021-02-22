«Мы удалим вас, если увидим российский флаг». Как наших болельщиков притесняли на ЧМ-2021

Российские болельщики всегда очень ярко проявляли себя на биатлонных соревнованиях. А уж на чемпионаты мира наши фанаты выезжали массово и с огромным количеством национальной атрибутики. Так получилось, что сейчас на трибуны стадионов не пускают зрителей, но организаторы чемпионата мира в Поклюке нашли любопытный выход: повесили на арене множество экранов, которые через Zoom показывали болельщиков из разных стран.

На закрытом ЧМ по биатлону всё-таки есть зрители. На «трибуну» можно попасть и из России Для присутствия на гонке чемпионата мира не нужны тесты и маски — всё виртуально.

В первых гонках российские болельщики активно прорывались на экраны, причём почти всегда так или иначе использовали элементы символики российского флага. Это мог быть флаг на стене, футболка с надписью «Россия» и так далее. Однако вскоре нашим фанатам это запретили. Болельщикам попросту угрожали удалением из трансляции.

Что это, если не притеснение наших поклонников биатлона?

«Мы удалим вас, если увидим русский флаг»

Болельщица сборной России Наталья Быстрова, являющаяся руководителем фан-клуба «ИжВинтовка», опубликовала пост в социальной сети, где написала следующее.

«Воспользовалась возможностью побывать на стадионе Поклюки через Zoom. И хотя я не спортсмен и не представитель СБР, российскую символику попросили убрать».

Мы связались с Натальей и выяснили некоторые подробности. Оказывается, при участии в подобных трансляциях, болельщики добавляются в общий чат с разного рода информационными объявлениями. Одно из сообщений было специально для российских болельщиков. Их предупредили, что национальную символику нельзя использовать ни в каком формате.

«Дорогие гости трансляции, согласно официальным правилам IBU, российский флаг запрещён везде. Мы просто удалим вас из трансляции, если увидим российский флаг на картинке».

«На завтра нас тоже пригласили»

Ещё один известный болельщик сборной России Михаил Комаров рассказал, что в первых гонках организаторы трансляции спокойно пропускали на экраны наших фанатов, которые используют цвета российского флага. Михаила пригласили в Zoom, в частности, на женский спринт и мужскую гонку преследования.

«Мы всё-таки побывали на ЧМ в Поклюке. Хоть и виртуально, но поприсутствовали там на экранах. Там так всем понравилось, что на завтра нас тоже пригласили».

Хорошо видно, что у Михаила на стене висит российский флаг, а также видны другие варианты использования национальных цветов России. Очевидно, в какой-то момент была подана жалоба, и организаторам пришлось идти на крайние меры и запретить болельщикам даже это.

Есть ощущение, что организаторы заходят слишком далеко. Можно понять, когда нашим спортсменам запрещают использовать цвета флага и не включают гимн на церемониях награждения, но запрещать болельщикам повести флаг на стену – перебор.

Хотя есть подозрение, что дальше будет только хуже.