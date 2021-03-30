Бешеные деньги вместо спорта. Почему чемпионат России по биатлону превратился в фарс

В 2018 году спортсменам выдавали миллионы, а сам турнир чуть ли не скрывали. Вспоминать и смешно, и грустно.

31 марта стартует чемпионат России по биатлону — важный старт, который в этом году привлечёт внимание участием практически всех лидеров главной сборной России и практически станет отбором в команду на олимпийский сезон. Так что посмотреть будет на что.

Но самое интригующее первенство страны состоялось в 2018 году. И самое странное. Да что там говорить, тот чемпионат России стал настоящим фарсом, о котором сейчас вспоминать и смешно, и грустно.

Российским биатлонистам вместо шанса реализовать себя в спорте, выступить на Олимпиаде просто давали бешеные деньги, которые многим их зарубежным коллегам и не снились.

Невиданная щедрость

Всё началось с того, что сборную России фактически не допустили к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. У нас не было ни флага, ни гимна, а слово Russia было заменено на OAR — Olympic Athletes from Russia. Спортсмены были вынуждены получать индивидуальные допуски, в результате чего в биатлоне российскую команду представляли всего четыре человека — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Никто из них не смог побороться за медали, не получил традиционно больших призовых и привычно нескромных подарков.

Подайте, сколько можете. Зачем нужен этот фарс — Альтернативные игры В каждой гонке чемпионата России по биатлону будет разыграно 8 млн рублей. Ещё раз — 8 миллионов. Так вот ты какой — главный старт сезона.

Органам спортивной власти России пришла гениальная идея. Почему бы не организовать альтернативные игры в рамках чемпионата России, где спортсменам за высокие места платили бы столько же, сколько на Олимпиаде? Их так и назвали — Альтернативные игры. За победу в каждой гонке пообещали по 4 миллиона рублей, за второе место — 2,5 млн, за третье — 1,7 млн. Это заставило приехать в Ханты-Мансийск даже тех, кто туда вообще не собирался после тяжёлого сезона. Ну не терять же возможность выиграть столько кэша, в самом деле?

Зачем вообще нужен Кубок мира?

Именно такой вопрос возникал в голове, когда подводились итоги того чемпионата России.

К примеру, Маргарита Васильева (вы сейчас помните кто это?), которая в 2018 году даже не входила в основной состав сборной, заработала восемь с лишним миллионов рублей за турнир. Это больше, чем Александр Логинов и Эдуард Латыпов вместе заработали за сезон на Кубке и чемпионате мира, соревнуясь с лучшими из лучших. При всём уважении к уровню российского первенства, Васильева там соревновалась отнюдь не с мировой элитой.

Ульяна Кайшева пополнила свой счёт на шесть с лишним миллионов, Анастасия Егорова и Тамара Воронина — на четыре. На Кубке мира и уж тем более на Олимпийских играх столько заработать у них вряд ли бы когда-нибудь получилось. Да и для того же Логинова, выигравшего две гонки на том чемпионате России, восемь миллионов точно не были лишними.

«Призовые — это не главное»

Биатлонисты наотрез отказывались говорить про огромные, сумасшедшие призовые на турнире. Все как один повторяли, что они приехали сюда поднять свой спортивный уровень.

«Не хотела бы сейчас говорить о призовых, это не главное», — сказала победительница индивидуальной гонки Анастасия Егорова.

«Мы приехали сюда именно на чемпионат России. Мне не нравится, когда говорят «Альтернативные игры». Именно чемпионат России, на таком статусе соревнований мы и приехали выступать, показывать максимум», — скромно отметил Логинов.

Без лыж, патронов и надежды. Как лидеры сборной России превратили биатлон в цирк В последней гонке сезона лучшие биатлонисты страны отрывались как могли: Малышко забыл лыжи, Елисеев – патроны, Волков – дорогу к финишу.

Зачем нужен был этот фарс?

Был ещё один интересный момент. На том турнире получили право участвовать Анна Фролина и Тимофей Лапшин, которые к тому моменту уже вовсю бегали за сборную Южной Кореи. Но у них сохранялся российский паспорт, поэтому их допустили до турнира. Правда, поставили в категорию «вне зачёта». В одной из гонок Фролина стала третьей, но денег не получила. Их взяла занявшая четвёртое место Васильева, которой, похоже, самой было не слишком комфортно от этого.

«По сути, сегодня я была четвёртой. Анна Фролина выступила сильнее меня, но была вне зачёта. В какой-то степени мне повезло, что я на третьем месте».

Честно говоря, иначе как к фарсу к тому чемпионату России отнестись было нельзя. Тем более что Альтернативные игры проходили чуть ли не под грифом секретности. Их не показывали, о них мало говорили, как будто пытаясь что-то скрыть. Неужели было просто стыдно?