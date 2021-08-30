«Это непростительно». Российскую биатлонистку на летнем ЧМ наказали за лишний выстрел

Маргарита Васильева вернулась в состав сборной после дисквалификации и допустила в гонке серьёзную ошибку.

В Нове-Место завершился чемпионат мира по летнему биатлону. По итогам соревнований команда России заняла второе место общего медального зачёта. На счету российских спортсменов восемь медалей. Уступили россияне только хозяевам из Чехии, на счету которых 13 медалей.

Юниоры принесли российской команде три золота и бронзу, что и позволило в общем зачёте выйти на второе место. Однако если рассматривать медальный зачёт среди взрослых спортсменов, то всё выглядит не так уж оптимистично. С одним серебром и тремя бронзовыми наградами россияне стали лишь пятыми. Впереди Чехия, Румыния, Польша и Украина.

А ведь турнир проходил без ведущих сборных.

«Бежала за телевизор»

Лучшей из россиянок в женском спринте стала Маргарита Васильева, которую призового места лишил промах на заключительной стрельбе. Она была лидером гонки до второй стрельбы, но из-за досадной ошибки финишировала только четвёртой.

Победу в женском спринте одержала Моника Хойниш-Старега из Польши, серебро выиграла чешка Маркета Давидова, третий результат показала Полона Клеменчич.

Любопытно, что для Васильевой чемпионат мира по летнему биатлону в Нове-Место стал первым международным стартом с момента дисквалификации спортсменки в марте 2019 года.

В эфире «Матч ТВ» Маргарита прокомментировала интервью, в котором она рассказала, что во время отбывания дисквалификации была вынуждена продать машину, чтобы «как-то выживать».

«Про призовые за четвёртое место я не знаю, но сейчас будет смешная история. Мы в новую квартиру переехали, и у нас в ней нет телевизора. И мне мама написала: «Рита, нужен телевизор», я сказала, что купим в сентябре. И я бегу и понимаю, что, Рита, нужно просто зарабатывать, хотя бы на телевизор. Так что можно сказать, что бежала за телевизор».

«Это непростительно»

В гонке преследования Васильевой повезло значительно меньше — её дисквалифицировали за лишний выстрел. Россиянка финишировала седьмой, но судьи установили, что на последнем огневом рубеже Васильева сделала шесть выстрелов, а не пять, что противоречит правилам соревнований.

«Как сохранить холодную голову, когда ты очень чего-то хочешь? Я, к сожалению, ошиблась на рубеже, и меня дисквалифицировали. Да, я понимаю, что это непростительно для меня, но время не вернуть. Эти два сезона дисквалификации дают о себе знать. Пока в стрелковом компоненте сложно себя собрать, но обещаю, я исправлюсь. Мне, конечно, безумно интересно было посмотреть, в какой я форме, прошла честный отбор и очень рада находиться здесь. P. S. И да, я обожаю то, чем занимаюсь», — поделилась Васильева в своём «инстаграме».

«Выжимаю из себя всё»

В спринте лидер женской сборной России Светлана Миронова на первой же стрельбе лёжа допустила сразу три промаха и лишила себя шансов побороться за призовые места. Даже чистая стрельба из положения стоя не позволила ей подняться выше 13-го места.

«Моё функциональное состояние определённо не самое лучшее, даже ниже среднего, и думаю, за этим тянется и стрельба. У меня ощущение, что я на трассе выжимаю из себя всё, хотя организм не готов, поэтому получаю на рубеже то, что получаю. К началу сезона я буду в более хорошей форме, чем сейчас», — рассказала Миронова в интервью «Матч ТВ» после финиша.

В пасьюте Миронова выступила значительно лучше. С тремя промахами она заняла шестое место и показала второй ход в гонке. Это лучший результат Светланы на прошедшем чемпионате мира. В суперспринте, который открывал программу соревнований чемпионата, она финишировала 22-й.

Ушкина обошла четырёх россиянок

Для бывшей российской биатлонистки Натальи Ушкиной, которая в конце прошлого сезона получила румынское гражданство, чемпионат мира по летнему биатлону в Нове-Место стал первым международным стартом с 2017 года. Однако это не помешало ей в спринтерской гонке обойти сразу четверых россиянок!

С одним промахом Наталья заняла 10-е место. Миронова, Дербушева (Воронина), Васнецова и Казакевич по итогам спринтерской гонки оказались слабее новоиспечённой румынки.

В гонке преследования Ушкина выступила менее удачно и заняла только 16-е место, уступив на финише почти всем россиянкам, кроме Ирины Казакевич, которая с девятью промахами стала 26-й.

Бронза Дербушевой

Бронзовую медаль в финальный соревновательный день чемпионата мира по летнему биатлону в Нове-Место принесла команде России Тамара Дербушева (Воронина). В спринте она стала только 16-й, но идеальная стрельба на четырёх огневых рубежах позволила ей попасть в тройку призёров.

Россиянка стала единственной участницей пасьюта, кому удалось не допустить ни одного промаха. Победительницей гонки стала Маркета Давидова из Чехии, серебро у украинки Юлии Джимы.

Борьба Костюкова

Не удалось выиграть медали спринтерской гонки и членам мужской сборной команды России. Победу в мужском спринте одержал чешский биатлонист Михал Крчмарж, вторым стал Матей Балога из Словакии, бронза у румына Корнела Пукьяну.

Лучшим из россиян стал Александр Бабчин, который финишировал 11-м. Серебряный призёр суперспринта Ярослав Костюков на финише показал только 18-й результат.

Значительно улучшить свой результат Костюкову удалось в преследовании. Он допустил только один промах на первой лёжке, после чего с каждой стрельбой всё ближе приближался к тройке сильнейших. После заключительной стрельбы он уходил четвёртым, отставая от лидера на 36,7 секунд.

На последнем круге дистанции Костюкову удалось опередить Александра Мухина из Казахстана, а в финишном створе он боролся уже за второе место! До серебряной медали Ярославу не хватило 0,2 секунды, а своё отставания от победителя пасьюта он сократил до 15,9 секунд.

Результаты не успокаивают

Взрослая часть сборной команды России на чемпионате мира по летнему биатлону — 2021 завоевала четыре медали. Две бронзы у женщин и серебро и бронза у мужчин.

Оценивать результаты подготовки по летнему биатлону не очень правильно. Да и сами российские спортсменки признавались, что в Чехию они приехали «отдохнуть и насладиться атмосферой».

Тем не менее результаты женской части команды на чемпионате скорее огорчают, чем радуют. Если от мужской команды, в которую попали спортсмены не первого и даже не второго состава, высоких результатов не ждали изначально, то на достойное выступление девушек надеялись гораздо больше.

В Нове-Место команду России представляли сильнейшие российские биатлонистки, в том числе лидер женской национальной сборной Светлана Миронова, однако на пьедестал россиянки смогли попасть лишь дважды. Стоит учесть и то, что чемпионат проходил без основных соперников российской команды: норвежцев, французов, итальянцев и шведов. В такой ситуации даже несколько «деревянных» медалей и шестые-восьмые места не успокаивают.