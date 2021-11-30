Несчастье помогло. Гараничев своим провалом, кажется, спасает российский биатлон

Нам стоит сказать спасибо Евгению за антирекорд. Без шуток.

Первый этап Кубка мира дал болельщикам весь спектр эмоций. Позволил и порадоваться за хороший старт Латыпова, Серохвостова, Резцовой и Нигматуллиной, и разочароваться от результатов Казакевич, Елисеева и Гараничева. Но главное – заставил в лёгком шоке и с некоторой иронией следить за казусами наших спортсменов: перепутанный створ, проблемы с винтовкой и креплением и вишенка на торте – забытые палки.

Антигероем этапа стал Евгений Гараничев. Он не только умудрился опоздать на старт примерно на 35 секунд и забыть палки, но и установить антирекорд последних 20 лет нашего биатлона – 113-е место. Так ужасно в команде не бегал никто. Но, пожалуй, хватит ехидничать и издеваться над призёром Игр в Сочи. Вообще-то Гараничев своим провалом, кажется, спасает наш биатлон.

Всепрощение

И нет, это не очередная издёвка.

Вот давайте подумаем, что бы произошло, если бы Гараничев, даже забыв эти палки, показал более высокий результат? С большой вероятностью его простили бы.

Простили же Казакевич её антирекорд (109-е место), который через сутки побил Гараничев. Да, конечно, у Ирины иной возраст и есть перспектива, чего уже нельзя сказать про Евгения. Но даже несмотря на это, его бы оставили в команде, забив на упрёки экспертов и болельщиков. А решение объяснили бы примерно так: «Это лишь первые гонки сезона, так что ничего не значит. Уже в Швеции Гараничев перенёс простуду, нужно дать ему время восстановиться».

По крайней мере, всегда было примерно так.

Ничего не изменилось бы, и если бы Евгений просто не вышел на старт. Он, кстати, такое уже проворачивал в 2019 году в Солт-Лейк-Сити. Тогда россиянин перепутал время старта в пасьюте, поэтому просто не стал участвовать в гонке.

«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините», – сообщил тогда Евгений.

Спортсмена тогда пожурили и простили.

Слабее безвестного китайца

А нынешний итог: опоздание, казус с палками, да ещё и лютый антирекорд – простить сложно. Да и общественность давит криками: «Олимпийский сезон, вы что творите?»

И действительно — что?

В «индивидуалке» у Гараничева 75-е место, пять промахов и 58-я скорость.

В спринте – 113-е место, три промаха и 113-я скорость.

Просто для сравнения: безвестный китаец Янь Синьюань, который в спринте стал 112-м, имеет четыре промаха и 73-ю скорость. Хотя, конечно, сутками ранее он не стартовал.

К счастью, тренеры и СБР поддались, услышали общественность. И Гараничева, и Елисеева, который тоже очень плох, убрали из основы и направили на Кубок IBU. И это ещё повезло, что не на Кубок России! Три года назад за попадания в топ-40-50 с Кубка мира прямиком на Кубок России отправили Дмитрия Малышко. Тоже вроде бы был титулованный и заслуженный.

Места в главной сборной займут Александр Поварницын и Василий Томшин.

Заряд на успех

Однозначно говорить, что Поварницын и Томшин зажгут на Кубке мира, как Серохвостов, было бы опрометчиво. Но шансы у обоих россиян выступить здорово есть.

Лидер отборов Поварницын, который не смог поехать на КМ из-за квалификационных очков, теперь их набрал. На этапе Кубка IBU в Идре в спринтах россиянин был девятым, а в пасьюте – третьим. Пускай скоростью Александр не в лидерах (14-й, 16-й и 22-й результаты), но стрельба у него относительно стабильная – по одному промаху в каждой гонке.

Томшин выглядит даже лучше: пятая и третья позиции в спринтах и победа в пасьюте. Во всех гонках у Василия идеальная стрельба, как и скорость. В двух гонках из трёх Василий был ногами в десятке лидеров.

Конечно, для обоих биатлонистов старт на Кубке мира будет волнительным. Для Александра это возвращение после двухгодичного перерыва, а для Василия – дебют. И даже плохие результаты в начале можно простить из-за стресса. Их переживания объяснимы, в отличие от нервов Гараничева, чей провал тренеры как раз и объяснили волнением.

Быть может, Поварницын и Томшин не станут звёздами, но выступить лучше Гараничева с Елисеевым должны. Даже если не на Олимпиаде в Китае, то в следующем олимпийском цикле у них есть все шансы раскрыться. Да и вообще, для мужской сборной России любой сильный новичок – большая радость. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.

И за это можно сказать Евгению спасибо. Без шуток.