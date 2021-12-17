Латыпов вырвал первую личную медаль. Это был лучший спринт России за последние годы!

Если бы Эдуард стрелял чуть-чуть быстрее, то рубился бы за золото с норвежским чемпионом.

В прошлом году у России в биатлоне была дикая безмедальная серия, но в новом сезоне о ней, к счастью, вспоминать не приходится. Наши биатлонисты не просто сражаются за высокие места, но и добывают награды. На первых трёх этапах Кубка мира было серебро и две бронзы в эстафетах. А на четвёртом подоспела и первая личная медаль. Эдуард Латыпов добыл её в спринте. Что важно – вырвал у соперников сам, а не ждал от них подарков.

Россиянин против норвежца

Переполненные трибуны стадиона во французском Анси стали свидетелями борьбы за золото уже в самом начале гонки. Если кто-то опоздал на полчаса, то всё пропустил.

Понятно, что в гонке принимали участие более ста спортсменов, а последний из них финишировал чуть ли не через полтора часа после того, как на трассу под первым номером ушёл Фабьен Клод, выступающий за Бельгию. Но борьба за золото и серебро завершилась раньше. И провели её норвежец Йоханнес Бё и россиянин Эдуард Латыпов.

Латыпов стартовал под седьмым номером. Первый круг прошёл неторопливо, но, как он признался позже, это было осознанное решение. А вот на втором и третьем российский спортсмен показал, что после этапа в Хохфильцене только прибавил. По скорости он задавал темп гонке, а опередить его в итоге смогли только два француза – Жаклен и Фийон Майе.

На рубежах Эдуард тоже был хорош. На «лёжке» вообще никаких проблем не возникло, а вот на «стойке» Латыпов долго выцеливал каждый выстрел. Как оказалось – не зря, потому что закрыл все пять мишеней. Но эти секунды стоили ему борьбы за золотую медаль.

Есть первая личная медаль у России

Йоханнес Бё стартовал 12-м и ориентировался по времени россиянина. Первый круг он прошёл лучше, а вот дальше – притормозил. На «стойку» он приходил лишь в трёх секундах впереди Латыпова, и любой промах лишал бы его возможности бороться с россиянином. Но норвежец мало того, что не ошибался, так ещё и стрелял удивительно быстро.

На «стойке» Латыпов был почти на 10 секунд дольше Бё, и эти секунды многое решили. Действующий обладатель Кубка мира сохранял комфортное преимущество и закончил гонку на первом месте, опередив ранее финишировавшего россиянина всего-то на семь секунд.

Учитывая восхитительную скорость Эдуарда и его чистую стрельбу, вклиниться в сражение за золото могли только лидеры мирового биатлона: Жаклен, Фийон Майе и Тарьей Бё, но все они, кажется, задрожали от давления трибун и допустили по одному промаху. Промазал и Самуэльссон, но швед во Франции не проявил своих скоростных качеств.

Йоханнес Бё – с золотом, Латыпов – с серебром, а бронзу себе забрал 24-летний норвежец Андерсен, который тоже закрыл в гонке все 10 мишеней. Есть у России первая личная медаль! Для Эдуарда она – вторая в карьере. Весной было серебро в масс-старте.

В топ-20 — пять россиян!

Вообще для России гонка сложилась просто превосходно. Проявил себя не только Эдуард Латыпов, но и вообще все его соотечественники. Халили и Логинов даже с промахом смогли забраться в топ-15. Рядом с ними расположился Александр Поварницын, который оба рубежа прошёл на ноль, но был чуть медленнее ходом. Даниил Серохвостов здорово мчал по дистанции, промахнулся на «стойке», но всё равно остался в топ-20. Да и Василий Томшин не потерялся. С промахом дебютант умудрился закончить гонку на высоком 25-м месте.

Кажется, это был лучший спринт сборной России за последние годы. Довольно давно не было такого, чтобы и медаль была, и никто не провалился, не выпал на далёкие места. В декабре 2017-го в том же Анси россияне впятером забежали в топ-20, но медали не было. А вот в декабре 2015 года в Поклюке при подобной же кучности Евгений Гараничев финишировал с бронзой.

А завтра ведь гонка преследования! А послезавтра ещё и масс-старт, в который россияне вполне могут пробиться по итогам связки спринт – пасьют. Ух, как будет горячо!

Медаль же – не последняя на этой неделе, правда?