Эстафета по-русски. Биатлонисты создали себе проблемы, чтобы героически их исправить

Россия снова со штрафным кругом, но опять с медалью!

Всем прекрасно известно, что создать себе проблемы, а потом героически их преодолеть – это чуть ли не черта национального русского характера. И с этой точки зрения мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону – 2021/2022 в Хохфильцене прошла точно по-русски.

Уже на первом этапе россиянин настрелял на штрафной круг, и команда опустилась на 16-е место. Однако общими усилиями всё-таки выкарабкалась в тройку. Хотя даже после заключительной стрельбы казалось, что россияне сегодня будут без медали.

Помимо самой награды, радует и тот факт, что в эстафете неплохо себя проявляют дебютанты сборной России: ворваться в топ-3 команде помогли Василий Томшин и Даниил Серохвостов.

Штрафной круг. Но всё впереди!

Вчерашнего новичка сборной Василия Томшина тренеры решили поставить на первый этап. И Вася провёл его практически идеально, если бы не одно очень серьёзное «но»…

На первой стрельбе Томшин был вообще безупречен. Закончил работу первым, закрыл все пять мишеней и убежал на второй круг лидером. По ходу этого круга он просвет сохранил, а ведь позади были не ноунеймы, а швед Фемлинг, немец Лессер и француз Клод.

Василию бы здорово отстрелять и на «стойке», но что-то пошло не так. Россиянин так и не закрыл одну мишень и убежал на штрафной круг. В итоге – 16-е место и порядка 40 секунд отставания. Неприятно, конечно, но вся гонка впереди, чтобы исправить ситуацию.

Ай да Серохвостов!

Сложно сказать, было ли Серохвостову труднее или легче оттого, что приходилось догонять. Как бы то ни было, Даниил со своей задачей справился очень неплохо. На первом круге он явно сдерживал себя, отставание от лидеров чуть выросло, но чистая стрельба всё окупила.

На «стойке» Серохвостов использовал два дополнительных патрона, но гораздо важнее, что он показал восхитительную скорость на лыжне. Если после «лёжки» Даниил был только 11-м, то Александру Логинову он эстафету передал седьмым. Да, отставание от лидера почти не сократилось, но не стоит забывать, что лидером был швед Понсилуома. И только ему Серохвостов уступил по скорости, обогнав ходом и Кюна, и Детьё, и Бё-старшего.

Логинов ворвался в тройку

Логинов не стал бросаться в безоглядную погоню и правильно сделал! Пять точных выстрелов позволили ему подняться на пятое место, опередив и немца Реса, и француза Жаклена. Впереди остались Норвегия, Италия, Словения и Швеция. До лидирующего Бё – 40 секунд.

На втором круге Логинов поднялся на четвёртое место – Стефанссон смотрелся очень слабо. Итальянец и словенец были в 10-15 секундах, а вот чтобы рассчитывать на победу, нужно было ждать ошибок от Йоханнеса Бё. Но норвежец на «стойке» всё сделал идеально.

Логинов потратил два дополнительных патрона, чтобы закрыть одну мишень, но поскольку и соперники ошибались, Россия осталась в борьбе. Наш биатлонист покинул рубеж в компании немца и шведа. Француз оторвался на 10 секунд. Норвежец был почти в минуте впереди.

Ошибся. Но исправился

Латыпов принял эстафету третьим. Кристиансен на дистанцию убежал уже давно, а вот Кентена Фийона Майе ещё можно было догонять. Тем более что Эдуард бежал не один, а в связке с немцем Филиппом Навратом. Позади в 20 секундах опасно набегал Самуэльссон.

На «лёжке» Латыпов и Наврат не смогли приблизиться ко второму месту, потому что синхронно промахнулись. Но и Самуэльссон допустил ошибку, а потому проиграл четвёртому месту ещё несколько секунд. В борьбе за бронзу остались только наши и немцы.

Наврат дал шанс Латыпову, допустив один промах. Но и россиянин ошибся, причём пытаясь стрелять наверняка, долго выцеливая. На выходе с рубежа Эдуард проигрывал Филиппу 10 секунд, которые нужно было героически отыгрывать. И Латыпов отыграл!

Россиянин догнал уставшего немца, рванул в подъём и умчал за бронзой. У России снова третье место в мужской эстафете. Норвегия – первая. Франция – вторая.