Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Будет ли у России первая личная медаль в сезоне? LIVE

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Лучшие биатлонисты мира сражаются за награды во Франции. «Чемпионат» следит за ключевыми событиями в онлайн-режиме.