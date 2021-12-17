Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Будет ли у России первая личная медаль в сезоне? LIVE
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Лучшие биатлонисты мира сражаются за награды во Франции. «Чемпионат» следит за ключевыми событиями в онлайн-режиме.
17 декабря в Анси (Франция) продолжится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В пятницу состоится мужской спринт. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонки и расскажет о самых интересных интересных событиях, которые её окружают.
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