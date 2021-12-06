В сборной России по биатлону появился дерзкий лидер. Чем Резцова заслужила такой статус

Это не шутка. У Кристины есть все качества, чтобы быть новым вожаком.

В нашем биатлоне с лидерами сложно. Если у мужчин ещё всё относительно определённо — есть Александр Логинов и Эдуард Латыпов, то у женщин — беспросветная тьма.

Раньше было ясно, что лучшая по результатам – Екатерина Юрлова-Перхт, она же была вожаком в психологическом плане. Но после её ухода в декрет наметилась проблема: оставшиеся в команде девушки не выделялись ни по результатам, ни по характеру.

Теперь, кажется, лидер всё-таки появился, а если точнее – вернулся после рождения ребёнка. Кристина Резцова снова дерзко ворвалась в биатлонную элиту и, кажется, готова так же нагло стать лучшей в команде не только на этот сезон, но и на ближайшие годы.

«Лучик света»

Ещё летом почти никто не ожидал, что Резцова войдёт в основу команды. Спортсменка самостоятельно тренировалась, приходя в форму после родов. Но потом на летнем чемпионате России сделала мощную заявку на сезон: пятое место в «индивидуалке» и второе в спринте. Такой рывок заставил тренерский штаб пригласить биатлонистку готовиться с остальной командой. На отборе Кристина тоже была хороша: пятое место в спринте и третье в масс-старте.

В первой гонке сезона россиянка тоже поразила всех – восьмое место в «индивидуалке» и лучший результат в карьере на Кубке мира. Потом результаты Кристины упали: 33-е, 27-е и 35-е места. Казалось бы, ну о каком лидерстве может идти речь, когда атлет бегает так?

Да, стрельба у Кристины неидеальная, хотя процентовка хорошая: 89 на «лёжке» и 83 на «стойке». Зато ход – невероятный, один из лучших в команде. Самое интересное, что с каждой гонкой Резцова прогрессирует, становясь всё быстрее и быстрее ногами. Россиянка уступает лидерам примерно 6,8 секунд. Для сравнения показатели Эльвиры Эберг – одной из лучших биатлонисток сейчас: 78% на «лёжке» и «стойки», а ход +0,3 секунды от лидеров.

Что важно – Кристина может собраться и совладать с нервами в ответственный момент. В женской эстафете на нервном первом этапе Резцова отработала блестяще, чисто отработав на рубеже и показав пятый ход среди соперниц. Всю дистанцию биатлонистка шла в лидерах.

«Кристина Резцова – лучик света. Есть возможность надеяться на неё, потому что после родов женщина расцветает. Сам бог велел ей показывать результат. Она чётко знает, что и как ей делать», – охарактеризовал её комментатор Дмитрий Губерниев.

Цель на сезон — олимпийская медаль

Что ещё привлекает в Кристине как в потенциальном лидере, так это её заряженность на результат и целеустремлённость. Ну кто ещё из наших биатлонисток готов амбициозно заявить, что намерен в нынешнем сезоне завоевать медаль на Олимпиаде? Обычно россиянки осторожно, чтобы потом не прилетело за оптимистичные надежды, говорят, что, мол, намерены показать свой максимум, бороться за самые высокие места. А там уж – как получится.

Кристина же не просто говорит, она делает. И не удивлюсь, если правда возьмёт медаль Олимпиады. Резцова работала не только в межсезонье, она очевидно пашет и сейчас, из-за чего прёт к своей цели как танк. Да, пока не слишком быстро, но довольно уверенно.

И ведь даже если Кристина не возьмёт эту олимпийскую медаль, мямлить и искать оправдания она не будет. Честно признается, что не получилось, что ошиблась, а потом пойдёт работать дальше. После пасьюта, где биатлонистка стала 31-й, она выпалила, что провела плохую гонку, но заверила, что будет работать над ошибками. И почему-то нет сомнений, что так и будет.

Интересно, что, несмотря на свои относительно неплохие результаты, Резцова недовольна своей работой. Ей хочется больше и лучше.

«Залетела на Кубок мира — и сразу в лидеры сборной? Пока такой сильной уверенности нет. Я очень рада, что у меня получается стабильно бежать, нет каких-то западений. Есть над чем работать, но грубых ошибок, когда по три промаха на стойке, нет. В принципе, это не может не радовать. Надеюсь, буду исправлять недочёты и дальше двигаться повыше», – признавалась Кристина.

Фото: РИА Новости

Чистосердечное

Кристина Резцова дерзкая не только на дистанции, но и в жизни, что, наверное, немаловажно для лидера. Спортсменка прямо и иногда довольно жёстко говорит, что думает о ситуациях, людях и всём остальном. Честно скажу, отчасти поэтому Резцова мне не очень симпатична. Особый оттенок накладывают и высказывания её мамы, Анфисы Резцовой.

Но стоит признать, что эта дерзость к лицу Кристине, когда речь касается биатлона. Она даже восхищает. Ещё до попадания в команду спортсменка дала интервью, в котором хорошенько раскритиковала СБР. И ведь сказала-то всё Резцова по делу, что руководству федерации правда стоит задуматься о решении озвученных Кристиной проблем.

Резцова довольно своенравна, но при этом чётко понимает, что правильно для неё, а что нет. Так, недавно она призналась, что в сборной тренируется по собственным планам. Почему? Потому что Михаил Шашилов не знает, как её готовить. Важно сказать, что это было не самовольное решение. Резцова всё обсудила с Шашиловым, и он предоставил ей право тренироваться самостоятельно.

«С какого момента работаю по планам сборной? Ни с какого, продолжаю по своим, написанным личным тренером. Считаю это большим плюсом: невозможно без потерь перестроиться с одного подхода на другой, а подходы действительно разные», – заявляла Кристина.

Кристина честна не только с собой, но и с остальными. Недавно в шуточной игре с биатлонистами на вопрос: «Почему Елисеев уехал на Кубок IBU?», она с улыбкой, но довольно жёстко ответила: «Потому что он слабый, всё проиграл. Он лошара, я не знаю!» Неприятно и, может, слегка неуважительно, но поспорить с её честным объяснением сложно.

Да, быть может, где-то Кристине стоит быть всё-таки поосторожнее с высказываниями, но даже это в совокупности с целеустремлённостью и улучшающими результатами характеризует её как будущего лидера команды. Пускай и довольно дерзкого, но всё-таки искреннего.