Жалкое зрелище. Во что превратилась «Рождественская гонка» в биатлоне

В 2021-м среди участников только одна мировая звезда, и та не в форме. Даже Россия прислала «пятый» состав. Кому она вообще нужна?

«Рождественская гонка» в биатлоне существует вот уже 20 лет. Однако в последнее время это событие стремительно теряет свой статус и превращается не пойми во что. Изначальная задумка – собрать в одном месте всех или почти всех звёзд мирового биатлона и заставить их зарубиться за дополнительные призовые в неформальной обстановке – просто умирает.

Сейчас «Рождественская гонка» – это просто жалкое зрелище.

Никакого праздника

Коронавирус, конечно, никак не помогает в развитии спортивных соревнований (если это не онлайн-шахматы, конечно) и просто губит различные шоу-события, которые проводятся не для того, чтобы разыграть положенные кубки, а чтобы повеселить публику и устроить праздник.

В 2021-м в Германии с праздниками туго. В стране в настоящий момент действуют строгие антиковидные ограничения, от которых серьёзно пострадала и «Рождественская гонка». Во-первых, старт будет проходить не на арене футбольного «Шальке» в Гельзенкирхене, как обычно, а в Рупольдинге. Во-вторых, это событие пройдёт без зрителей.

От привычной атмосферы биатлонного праздника, нестандартной локации, шума трибун и общения болельщиков со спортсменами не осталось и следа. Будет просто какая-то непонятная гонка, при пустых трибунах, на привычной всем трассе, куда через три недели придётся возвращаться, чтобы реально рубиться в рамках этапа Кубка мира.

И кому всё это вообще надо?

Слабейший состав

По задумке – спортсменам. И телезрителям.

Но, как оказалось, спортсменам такая «Рождественская гонка», особенно в олимпийский сезон, совершенно не нужна. Вот совсем. Да, собирать всю когорту звёзд, как в нулевые годы, у организаторов не получается уже давно. Но в этот раз, пожалуй, состав слабейший.

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В соревнованиях примут участие 10 команд, то есть – 20 спортсменов. Сколько из них звёзд мирового уровня? Одна. Доротея Вирер, которая явно не в лучшей форме и пока идёт в общем зачёте 14-й. С натяжкой можно назвать второй звездой Лизу Терезу Хаузер из Австрии. А дальше – настоящая пропасть. Половину имён невнимательный поклонник биатлона даже и не вспомнит. У мужчин вообще нет никого из более-менее именитых атлетов. Лучший в Кубке мира из участников «Рождественской гонки» – финн Теро Сеппяля – он на 16-м месте.

Среди участников вообще нет норвежцев, французов и шведов. Немцы не выставили лидеров своей сборной. А у России так вообще не первый и не второй, а, условно, пятый состав. Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (Павлова) даже на Кубке мира не выступают. Хотя у нас есть мощное оправдание – Россию представляют действующие победители гонки.

Вот только вопрос. А кого участие Павловой и Елисеева заставит включить телевизор? В России такие люди, конечно, будут. Но немного. А в Европе? В Норвегии? Во Франции?

А что с форматом?

Спортивный формат любой шоу-гонки – это, конечно, дело вкуса и выдумки организаторов. Кому-то из зрителей нравится, кому-то – нет. Понятно, что и в «Рождественской гонке» проводят эксперименты, меняют форматы, стараются насытить гонку, сделать её максимально зрелищной и непредсказуемой. Но есть ощущение, что надо продолжать проводить эксперименты и поиски оптимальной формулы. Да, сейчас выиграть может чуть ли не любая пара, но, кажется, что гонка преследования, решающая судьбу первого места, слишком коротка и при этом перенасыщена стрельбой.

В противовес этому – гонки Кубка мира. Смотреть их – одно удовольствие. Конечно, бывают старты, где борьба за первое место заканчивается быстро, но обычно такого не происходит и на медали претендует большая группа биатлонистов. По ходу гонки обычного формата спортсменам приходится терпеть, устраивать погони, готовиться морально и физически к стрельбе. И это делает гонку интересной, а не только формат «попал – не попал».