Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Продолжит ли Россия свою медальную серию? LIVE

Давайте вспомним самую яркую победу России на этапе Кубка мира в Оберхофе. В одиночной смешанной эстафете Бабиков и Резцова сначала сильно проигрывали лидерам, но в драматичной борьбе вырвались вперёд и «привезли» преследователям чуть ли не минуту!

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