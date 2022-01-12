Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Продолжит ли Россия свою медальную серию? LIVE

12 января в Рупольдинге (Германия) стартует шестой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В среду пятидневный этап открывается женским спринтом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном, что будет её окружать.
Состав сборной России на женский спринт в Рупольдинге
Резцова, конечно, побежит к медали и сегодня. А вместе с ней — ещё пять россиянок. Состав нашей команды на гонку выглядит следующим образом: Ирина Казакевич (24-й стартовый номер), Ульяна Нигматуллина (29-й), Кристина Резцова (31-й), Валерия Васнецова (54-й), Светлана Миронова (66-й) и Анастасия Шевченко (104-й).
Давайте вспомним самую яркую победу России на этапе Кубка мира в Оберхофе. В одиночной смешанной эстафете Бабиков и Резцова сначала сильно проигрывали лидерам, но в драматичной борьбе вырвались вперёд и «привезли» преследователям чуть ли не минуту!
Права на видео принадлежат IBU. Посмотреть его можно на Youtube-канале организации.
Доброе утро, дорогие друзья. В Рупольдинге начинается шестой этап Кубка мира — 2021/2022. Впереди у нас целых пять дней большого биатлона, и пять дней надежд на яркие гонки в исполнении россиян. По крайней мере, этап в Оберхофе показал, что наши спортсмены сейчас готовы бороться за самые высокие места.
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