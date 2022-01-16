С составом сборной России на Олимпиаду всё ясно. Изменить его может только чудо

Сразу после этапа Кубка мира в Рупольдинге тренерский штаб сборной России по биатлону объявит состав команды, которая отправится на Олимпийские игры в Пекин. Но можно ли уже сейчас, до официального объявления составов, назвать тех, кто отправится на Олимпиаду?

Пожалуй, да. Разбираемся, кто точно поедет на Игры и какие ещё могут быть сюрпризы.

«Логинов гарантировал себе место в сборной»

Из-за уменьшения общего количества олимпийских квот для биатлонистов и непопадания мужской и женской команд в топ-3 специального рейтинга Россия лишилась максимальной квоты в шесть человек. Поэтому на Играх выступят только по пять российских биатлонистов и биатлонисток.

Что касается мужской команды, по словам старшего тренера сборной России Юрия Каминского, до этапа Кубка мира в Рупольдинге место в сборной обеспечил себе только Александр Логинов, а вот участие Эдуарда Латыпова оставалось под вопросом:

«Наверное, точно только Александр Логинов может себе гарантировать место в сборной как победитель этапа Кубка мира. На Латыпова мы рассчитываем, но будем смотреть на состояние здоровья. Если будем сомневаться… Здоровье всё-таки на первом месте. Мы можем взять запасным, есть варианты», – рассказывал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Латыпов пропустил два этапа Кубка мира из-за положительного теста на COVID-19, но даже сейчас он занимает самое высокое место среди российских биатлонистов в общем зачёте Кубка мира. В этом сезоне Латыпов дважды поднимался на подиум в личных гонках и ещё два раза финишировал третьим в мужских эстафетах. К счастью, ковид вроде бы не сказался на состоянии Эдуарда: он продолжает тренироваться на карантине и готовиться к поездке на Олимпиаду.

В том, что Эдуард поедет в Пекин, нет никаких сомнений. А иначе зачем перестраивать подготовку всей команды под Латыпова, неожиданно застрявшего на карантине в Европе?

Четыре претендента на два места

Третью путёвку, вероятнее всего, отдадут 22-летнему Даниилу Серохвостову. Сейчас он занимает 26-е место в общем зачёте Кубка мира — это третий результат среди российских биатлонистов. Лучший результат Даниила в этом сезоне — восьмое место в спринтерской гонке в Оберхофе, также он трижды поднимался на подиум в составе мужской эстафетной команды. Серохвостов показывает хорошую скорость ногами и надёжно выступает в эстафетах. Если и были в нём какие-то сомнения до Рупольдинга, то после золота в командной гонке они должны были отпасть.

На две оставшиеся мужские квоты претендуют четыре биатлониста: Александр Поварницын, Карим Халили, Максим Цветков и Антон Бабиков.

Бабиков прекрасно начал выступление за основную команду, к которой присоединился только после Нового года. Он занял шестое место в спринте и 10-е в пасьюте, показав второй результат в сборной. Также вместе с Кристиной Резцовой Бабиков выиграл сингл-микст. Однако в Рупольдинге Бабиков финишировал в спринте только 71-м и не попал в пасьют. И Каминский неспроста сказал, что после этой неудачи шансы Бабикова на Олимпиаду очень сильно уменьшились.

А на Цветкова, вернувшегося в состав сборной России, тренеры явно делают ставку. Максим – опытный боец, показывающий хорошую скорость. В эстафете его поставили на четвёртый этап, и эту жёсткую проверку Цветков прошёл безупречно – сохранил для сборной России золото.

Карим Халили и Александр Поварницын занимают 28-е и 35-е место в общем зачёте Кубка мира. Лучший результат Халили в личных гонках – восьмое место в пасьюте в Анси, у Поварницына — 12-е в этой же гонке. Оба спортсмена показывают примерно равные результаты, однако тренеры чуть больше благоволят стабильному Кариму. Шансы Поварницына поехать в Пекин невелики.

Предполагаемый состав сборной России: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков.

«Эстафетная четвёрка и Нигматуллина»

Ситуация с женской сборной намного легче – конкуренция там ниже. Уже после эстафетной гонки в Рупольдинге, где команда России заняла третье место, тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский назвал главных претенденток на попадание в олимпийский состав:

«Эстафетная четвёрка и Нигматуллина – это прямые кандидаты на поездку на Олимпиаду».

В эстафете выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Девушки завоевали бронзу, но уж слишком много ошибок допускали соперницы.

Ульяна Нигматуллина не очень удачно выступает на последних двух этапах Кубка мира. Но до Нового года именно Нигматуллина показывала второй результат в сборной после Резцовой. Поэтому включение Ульяны в олимпийский состав тоже более чем очевидно.

Тем более Анастасия Шевченко, которая попала в основную сборную после Нового года, показывает не очень высокие результаты. Это связывают с травмой, которую Анастасия очень неудачно получила перед началом этапа Кубка мира в Оберхофе. И для того, чтобы она заменила кого-то из пяти спортсменок, названных Загурским, в последней гонке преследования в Рупольдинге должно произойти настоящее чудо. Хотя если Шевченко его сотворит, тренеры вполне могут рискнуть и включить её в олимпийский состав вместо Васнецовой, не удивляющей высокими результатами.

Предполагаемый состав сборной России: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.