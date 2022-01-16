Биатлон. Финальные гонки, определяющие состав сборной России на Олимпиаду-2022. LIVE

Онлайн-трансляция гонок преследования в Рупольдинге. Это последний шанс для биатлонистов ворваться в национальную команду на ОИ в Пекине.

В воскресенье, 16 января, в Рупольдинге (Германия) завершится шестой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В заключительные соревновательный день пройдут мужская и женская гонки преследования. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пасьютов и расскажет обо всём самом интересном, что их окружает.

Старт женской гонки — в 14:45 по московскому времени. Мужской — в 16:45.