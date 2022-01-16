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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Рупольдинг: гонка преследования (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 16 января

Биатлон. Финальные гонки, определяющие состав сборной России на Олимпиаду-2022. LIVE
Ангелина Николаева
Александр Логинов, сборная России по биатлону
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Онлайн-трансляция гонок преследования в Рупольдинге. Это последний шанс для биатлонистов ворваться в национальную команду на ОИ в Пекине.
Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Полное расписание гонок
Кубок мира по биатлону - 2021/2022. Общий зачёт Кубка мира: мужчины, женщины

В воскресенье, 16 января, в Рупольдинге (Германия) завершится шестой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В заключительные соревновательный день пройдут мужская и женская гонки преследования. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пасьютов и расскажет обо всём самом интересном, что их окружает.

Старт женской гонки — в 14:45 по московскому времени. Мужской — в 16:45.

Состав женской сборной России на пасьют в Рупольдинге
Live Ангелина Николаева

Самые яркие моменты женской эстафеты, где россиянки выиграли бронзу, в видео от IBU!

12:17 Ангелина Николаева

В женской эстафете, которая прошла позавчера, российским биатлонисткам удалось выиграть бронзовые награды! Кристина Резцова выходила на старт четвёртого этапа седьмой, но смогла вытащить команду на третье место.

Вспоминаем, как это было!

Сборная России медленно «умирала» в эстафете. Но Резцова её воскресила и привела к медали! Сборная России медленно «умирала» в эстафете. Но Резцова её воскресила и привела к медали!
12:11 Ангелина Николаева

Состав женской сборной России на пасьют в Рупольдинге

В пасьюте примут участие шесть россиянок:

8. Светлана Миронова + 0:51
18. Валерия Васнецова + 1:20
20. Кристина Резцова + 1:21
35. Ирина Казакевич + 1:43
49. Ульяна Нигматуллина + 2:06
57. Анастасия Шевченко + 2:18

11:19 Ангелина Николаева

Вчера сборная России порадовала всех своих болельщиков. Наши парни не допустили ни одной серьёзной ошибки в эстафете и выиграли золото. Пока до первой гонки есть время, давайте вспомним, как это было.

11:17 Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья и поклонники биатлона. Сегодня в Рупольдинге двумя пасьютами завершается очередной этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Учитывая, что уже завтра, 17 января тренеры сборной России объявят состав на Олимпийские игры, сегодня у наших биатлонистов есть финальный шанс прорваться в команду, которая выступит в Пекине. Состав уже примерно известен, но вдруг кто-то совершит чудо?

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Новости. Биатлон
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