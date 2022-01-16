Биатлон. Финальные гонки, определяющие состав сборной России на Олимпиаду-2022. LIVE

В воскресенье, 16 января, в Рупольдинге (Германия) завершится шестой этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В заключительные соревновательный день пройдут мужская и женская гонки преследования. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пасьютов и расскажет обо всём самом интересном, что их окружает.
Старт женской гонки — в 14:45 по московскому времени. Мужской — в 16:45.
Самые яркие моменты женской эстафеты, где россиянки выиграли бронзу, в видео от IBU!
В женской эстафете, которая прошла позавчера, российским биатлонисткам удалось выиграть бронзовые награды! Кристина Резцова выходила на старт четвёртого этапа седьмой, но смогла вытащить команду на третье место.
Вспоминаем, как это было!
Состав женской сборной России на пасьют в Рупольдинге
В пасьюте примут участие шесть россиянок:
8. Светлана Миронова + 0:51
18. Валерия Васнецова + 1:20
20. Кристина Резцова + 1:21
35. Ирина Казакевич + 1:43
49. Ульяна Нигматуллина + 2:06
57. Анастасия Шевченко + 2:18
Вчера сборная России порадовала всех своих болельщиков. Наши парни не допустили ни одной серьёзной ошибки в эстафете и выиграли золото. Пока до первой гонки есть время, давайте вспомним, как это было.
Добрый день, дорогие друзья и поклонники биатлона. Сегодня в Рупольдинге двумя пасьютами завершается очередной этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. Учитывая, что уже завтра, 17 января тренеры сборной России объявят состав на Олимпийские игры, сегодня у наших биатлонистов есть финальный шанс прорваться в команду, которая выступит в Пекине. Состав уже примерно известен, но вдруг кто-то совершит чудо?
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