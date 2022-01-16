Нереальный прорыв Логинова в пасьюте. Отыграл 30 мест и отстоял серебряную медаль!

Обида – такое ощущение после сегодняшнего пасьюта, ведь проведи команда так спринт – олимпийская квота точно была бы в кармане. Хотя перед гонкой тренеры, кажется, не сильно рассчитывали на успех, ссылаясь на эмоции после золота в эстафете. Главной звездой стал Александр Логинов, который совершил невероятный прорыв – отыграл 30 позиций и завоевал серебро. За медаль цеплялся и вчерашний герой Максим Цветков, но его подкосила последняя стойка.

Во время пасьюта случился и невероятный инцидент, который, кажется, слегка подкосил оставшуюся часть команды. Россиянам пришлось бороться за возможность отстрелять вовремя. Главный же итог гонки преследования – она исключила все вопросы по возможному олимпийскому составу.

Уникальная проблема

Один из ключевых моментов гонки произошёл неожиданно, на самом первом огневом рубеже. Спортсмены располагались настолько плотно, что не хватило ковриков. Всем, кто был вне топ-30, пришлось стоять и ждать, когда соперники отработают на лёжке. В этот «замес», к несчастью, попали и россияне. Если Александру Логинову, Максиму Цветкову и Даниилу Серохвостову повезло, то Александру Поварницыну и Кариму Халили пришлось ждать своей очереди. Может, это и сказалось на ошибках биатлонистов, которые допустили по промаху.

Новость по теме Во время мужской гонки преследования биатлонистам не хватило стрелковых установок

Такой случай в биатлоне, кажется, произошёл впервые. Но решение ситуации нашли быстро. Тем спортсменам, кто поднял руку, вычли время, затраченное на ожидание. Увы, ни Халили, ни Поварницын руки не подняли, но ждать возможности отстрелять, к счастью, пришлось недолго.

Олимпийский потенциал

В сегодняшней гонке стало точно ясно, что в команде появился ещё один спортсмен, помимо Логинова и Латыпова, чётко претендующий на личную медаль. Максим Цветков в Рупольдинге уже был лучшим среди россиян в спринте, сохранил для команды золото в эстафете, да ещё и сегодня рассчитывал на попадание в призы. И это при том, что стартовал Максим 21-м.

Цветков выдал почти идеальную стрельбу, всё испортили лишь два промаха на последнем рубеже. Но Максим блестяще прошёл гонку ногами – четвёртую скорость, проиграв лидеру 15,5 секунд. Для Цветкова это настоящий прорыв, ведь сезон он начал на Кубке России.

Шикарен был и Александр Логинов, выигравший серебро. И даже больше важен не этот факт, а то, что экс-чемпион мира отыграл нереальные 30 позиций! Россиянин даже с промахом на третьем рубеже мощно боролся за медаль, хотя после первой стойки это казалось маловероятным. Кроме того, Логинов показал лучший ход в гонке!

Губительная стрельба

Подвела ли морально остальную сборную ситуация на старте или усталость после эстафеты – непонятно. Если для Серохвостова два промаха некритично, то стрельба Халили и Поварницына оставляет желать лучшего. Даже с промахами и не самым лучшим ходом Даниил смог отыграть несколько позиций и заехать в топ-20.

Карим же не смог не только показать точную стрельбу, допустив три промаха, но и ногами был не блестящ. Халили проиграл Логинову целую минуту. Но, несмотря на это, россиянин всё-таки смог улучшить свои позиции относительно спринта.

Александр Поварницын же точно показал, что борьбу за место в олимпийской команде он проиграл. Пускай биатлонист стал четвёртым по скорострельности, точность у него хромает – четыре промаха. Ногами Поварницын был лишь 39-м, уступив лидеру 1 минуту 17 секунд. Как итог – с 31-го места Александр переместился на 41-е.

В целом же с олимпийским составом всё явно понятно, но окончательное решение мы узнаем уже завтра. 17 января тренеры объявят окончательный состав наших олимпийцев. Жаль, что так хорошо россияне не смоги провести спринт, чтобы завоевать шестую квоту.