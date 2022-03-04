«Более строгое наказание было бы лучше». Что говорят об отсутствии России на биатлоне

В Контиолахти проходит восьмой этап Кубка мира по биатлону. Первый за долгие годы, в котором не принимают участия российские биатлонисты. Из-за политической ситуации, по рекомендации МОК, IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

Санкции в отношении российского спорта стали одной из самых обсуждаемых тем в спортивных иностранных СМИ. Что говорят об отсутствии российских биатлонистов за рубежом?

«Более строгое наказание было бы лучше»

Изначально IBU разрешил российским биатлонистам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, без флага и гимна. Позже было принято решение о полном отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований организации.

Решение IBU прокомментировал Себастиан Самуэльссон:

«Это сложный вопрос. На самом деле я думал, что первоначальное решение IBU было хорошим. Но с тех пор произошли некоторые события, которые заставили меня думать, что более строгое наказание было бы лучше», – приводит слова Самуэльссона шведское издание SVT.

«Он спросил, есть ли у него ещё работа»

Французское издание Nordic рассказывает о судьбе финского биатлониста Теро Сеппяля, который тренируется под руководством бывшего главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева. По информации Nordic, этим летом Сеппяля планировал готовиться к сезону в тренировочном центре под Санкт-Петербургом.

Несмотря на отстранение российских спортсменов и специалистов международными спортивными федерациями, Сеппяля отказываться от работы с Хованцевым не хочет:

«Надеюсь, что ситуация, которая происходит в мире, не помешает сотрудничеству с Анатолием», — приводит слова Сеппяля Nordic.

Руководитель финской биатлонной ассоциации Эса Хаапала рассказал, что Хованцев продолжит работу с командой:

«Анатолий позвонил мне и спросил, есть ли у него ещё работа. Я сказал, что это определённо так. Анатолий никак не связан с политикой. У него такой же статус в Финляндии, как и у любого россиянина, выполняющего любую другую работу», — рассказал Хаапала.

«Решение 50 на 50»

Немецкий биатлонист Эрик Лессер заявил, что согласен с решением IBU, однако считает, что было бы лучше, если бы россиянам и белорусам позволили выступать в качестве нейтральных спортсменов.

«Только вместе мы сможем показать, что боремся за солидарность, свободу и демократию. Вместе с русскими и белорусами мы могли бы показать, что хотим мира», — приводит слова Лессера Yle Sport.

В то же время Лессер признаёт, что ситуация была бы несправедливой, так как украинские спортсмены соревноваться не могут, и называет решение спорным:

«Это решение 50 на 50, и я понимаю IBU. Но полное исключение двух стран из спорта — это довольное серьёзное дело».

«Не могли гарантировать безопасность россиян»

По мнению американской биатлонистки Клэр Игэн, одной из причин недопуска российских и белорусских биатлонистов к соревнованиям является вопрос их безопасности:

«Не думаю, что эти спортсмены могли бы безопасно соревноваться, и это было одной из основных причин, по которой нам пришлось отстранить их от участия. Мы должны оставаться солидарными с украинцами и с олимпийским движением, но гарантировать безопасность россиян и белорусов мы не могли», — рассказала Игэн Yle Sport.

«Все были уважительны друг к другу»

В последний день чемпионата мира среди юниоров в Солджер-Холлоу (США), который проходил с 23 февраля по 3 марта, российских биатлонистов отстранили от участия в эстафетах из-за санкций IBU.

Как отметил Макс Кобб, президент ассоциации биатлона США и член исполнительного комитета IBU, никакого негативного отношения к россиянам от иностранных спортсменов он не заметил.

«Я не видел ничего подобного. Думаю, все понимают, что эти молодые спортсмены даже близко не связаны с политикой. Все были уважительны друг к другу», – рассказал Макс Кобб USA News Post.