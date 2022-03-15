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Почему российские биатлонисты проигрывают белорусам на Кубке СБР – Виктор Майгуров объяснил ситуацию с сервисом и лыжами

«Сервис белорусов несопоставим с сервисом наших регионов». Глава СБР — о неудачах россиян
Андрей Шитихин
Глава СБР – о неудачах россиян
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Виктор Майгуров объяснил, что за проблемы с лыжами у наших биатлонистов в Уфе и что действительно хранится на складе.

На проходящем в Уфе Кубке СБР российские биатлонисты в одну калитку проигрывают белорусам. Наши жалуются на лыжи, говорят, что все поражения – из-за отсутствия «боевых» пар, которые застряли где-то на складе в Москве. Так ли это на самом деле? «Чемпионат» задал вопросы президенту СБР Виктору Майгурову.

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«Белорусы готовились на сборах, наши дома. Стоит ли удивляться?»

– Некоторые спортсмены сборной России пожаловались, что из-за отсутствия «боевых» лыж они не в состоянии конкурировать с биатлонистами Беларуси. Вы можете это прокомментировать?
– Я предполагаю, что дело здесь не столько в самих лыжах – и самые элитные лыжи требуют профессиональной подготовки. Сервис сборной Беларуси в Уфе обыгрывает сервис большинства региональных команд, их уровень просто несопоставим. Плюс белорусы после Олимпиады готовились на сборах, а наших тренерский штаб распустил по домам и собрал буквально за неделю до соревнований. Так стоит ли удивляться? Заметьте, спортсменки из сборной России почему-то на лыжи не жалуются и конкуренцию своим белорусским соперницам вполне себе составляют. Хотя многие специалисты ожидали увидеть в Уфе более равную борьбу, скорее, у мужчин, чем у женщин.

– Женская команда Свердловской области во главе со старшим тренером сборной России действительно выделяется.
– Но не только эти девушки хорошо выступают – разве Кристина Резцова, представляющая Ханты-Мансийск, показывает плохие скорости? Что касается сборной Свердловской области, то тут нужно отдать должное Михаилу Шашилову. Он видимо что-то предвидел и подготовил свой региональный сервис во главе с Алексеем Шевченко, которого, если можно так выразиться, «арендовал» из сервис-группы сборной России.

– У мужчин ситуация на чемпионате России в Тюмени с лыжами останется такой же, как в Уфе?
– Сложно загадывать. Но Сергей Башкиров, который запланировал собрать свою группу на сбор перед соревнованиями в Тюмени, уже обратился с просьбой, чтобы на этом сборе с лыжами поработал кто-то из сервиса национальной команды. На сбор перед соревнованиями в Уфе тренерский штаб сервисменов не запрашивал. Как показывает сегодняшний день, это стоило сделать.

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«Сработал эффект испорченного телефона»

– Правда ли, что на складе СБР хранятся лыжи лидеров сборной России, которых им сейчас не хватает для успешного выступления? Александр Логинов говорил про отсутствие «боевых» лыж. Да и Юрий Каминский сетовал на это.
– Здесь, видимо, сработал эффект испорченного телефона. Есть два пула лыж – лыжи, которые спортсмены получают по контракту от фирмы-производителя в личное пользование, и лыжи, которые по такому же контракту получает СБР для использования в сборной России. На складе СБР сейчас находятся только лыжи сборной, личные лыжи спортсменов должны быть у них. Не готов говорить о точном количестве пар у любого сборника, но у каждого из лидеров это примерно 15-20 личных пар. Которые, повторюсь, мало просто иметь, но ещё и нужно профессионально подготовить к гонке.

– А сколько пар было у вас, когда вы выступали за сборную?
– Времена были сложные. Нам выдавали по восемь пар на сезон. Шесть я продавал сразу, чтобы было на что жить, а на двух парах бегал. И даже какие-то результаты показывал (смеётся).

– Как обычно используются лыжи из пула сборной?
– Они предоставляются нашим спортсменам на международных стартах. На конкретной паре лыж может бежать любой спортсмен или спортсменка, кому они подходят по антропометрии. Условно, сегодня в мужской гонке на них могут бежать Логинов, а на следующий день – Ульяна Нигматуллина или Ирина Казакевич, которые не уступают Саше в росте. За конкретным спортсменом лыжи из пула сборной не закрепляются, кто на чём бежит решают на месте тренерский штаб и сервис.

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«Мы должны усиливать одни регионы в ущерб другим?»

– Есть надежда, что лыжи из пула СБР привезут в Тюмень и наши лидеры побегут на них?
– Во-первых, по взаимной договорённости с производителем эти лыжи не должны использоваться на внутренних стартах. Кроме того, есть ещё и этический момент: допустим, пул лыж сборной привезли в Тюмень. По какому принципу их распределять, каким спортсменам давать, а каким отказывать? Ведь это соревнования регионов. На них не выступает сборная России. Разве мы должны с помощью элитного инвентаря усиливать одни регионы в ущерб другим и влиять на конечный результат?

– Какой из всего этого видится выход?
– Можно задействовать сервис сборной для всех желающих на важнейших внутренних соревнованиях и готовить все лыжи одним парафином. Это в духе фэйр-плей. Мы уже использовали такой подход минувшей осенью на отборочных стартах и обязательно вернёмся к обсуждению того, чтобы распространить эту практику более широко в будущем сезоне. Вопрос лишь в том, сможет ли сервис сборной обслуживать все команды одновременно и какие шаги нам нужно предпринять, чтобы смог.

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