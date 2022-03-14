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Белорусские биатлонисты Смольский и Алимбекова легко опередили россиян на Кубке СБР в Уфе – что не так с нашими?

«Мы перепраздновали». Белорусские биатлонисты просто выносят россиян на Кубке СБР
Михаил Чесалин
Смольский и Алимбекова легко опередили россиян
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Смольский и Алимбекова спокойно финишировали с флагами. А наши-то где?

А знаете, может быть, и хорошо, что российских биатлонистов не пустили на Кубок мира.

По двум гонкам финала Кубка России делать исчерпывающие выводы о готовности сборной, конечно, нельзя. Но то, что поклонники российского биатлона увидели в спринте и особенно в преследовании, сильно разочаровывает. После Олимпиады наши спортсмены пребывают не в лучшей форме, и белорусы в Уфе нас просто выносят. Другого слова и не подобрать.

В мужском пасьюте вся тройка призёров – из Беларуси. В женском – Алимбекова выиграла с минутным отрывом. И Динара, и Антон Смольский спокойно финишировали с флагами.

А наши-то вообще где? Почему они выступают столь невзрачно?

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Лучший из россиян – четвёртый

Понятно, что в мужской гонке преследования у Антона Смольского был большой запас – он стартовал в минуте от всех преследователей. Чтобы растерять такой гандикап лидер сборной Беларуси должен был и сам гонку провалить, и преследователи должны были избежать на дистанции заметных срывов. Но в реальности эти факторы не сложились.

Антон позволил себе три промаха на четырёх рубежах и всё равно был спокоен за своё первое место. На втором и третьем обосновались его соотечественники – Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов, допустившие за всю гонку по две ошибки. И только на четвёртой позиции оказался лучший из россиян – Карим Халили, который стартовал с девятой строчки.

Карим допустил два промаха на первой лёжке, но дальше работал безупречно. Ну и скорость на трассе держал. Хотя стоит признать, что отбиваться ему пришлось не от конкурентов уровня Кубка мира, а от Кирилла Бажина и Рустама Каюмова – они от Халили отстали совсем чуть-чуть.

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Серохвостов, Латыпов, Логинов – все они провалили стрельбу. У Логинова вообще шесть промахов и 21-е место. На этом фоне стоит отметить Евгения Гараничева, который финишировал девятым и опередил на секунду Латыпова. Евгению помогла безупречная стрельба.

«Почему белорусы выступают лучше россиян? После Олимпиады мы делали разную работу. У нас были сборы, мы тренировались», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

«Мы перепраздновали, а они тренировались? В этом тоже есть причина. Но, думаю, в большей степени другое. Мы находимся в регионах, у всех сервис разный. Наши лыжи остались в Москве, потому что мы на Кубок мира собирались всё-таки. Думали, что справимся со своими лыжами, но тут ударили морозы», – а вот взгляд Эдуарда Латыпова на ситуацию.

Выводы, как говорится, делайте сами.

«Ничего удивительного в промахах нет»

В женской гонке результаты российских спортсменок оказались не такими удручающими. Да, Динара Алимбекова не ощутила практически никакой конкуренции и финишировала с минутным отрывом и флагом, но хотя бы второе и третье места остались за нашими девушками.

Второй стала Ирина Казакевич. Вот она-то точно может заносить старты на Кубке СБР себе в актив. Без избыточного давления Кубка мира Ирина показывает то, на что способна на самом деле: и стрельба есть без явных провалов, и скорость достойная, и настроение хорошее.

Третье место заняла Кристина Резцова, которая провела просто удивительную гонку. На первом огневом рубеже лучшую российскую биатлонистку замкнуло – пять промахов подряд. Но даже отмотав пять штрафных кругов, Кристина не сдалась. Из следующих 15 выстрелов у неё 14 точных, и за счёт своей скорости она настигла и превзошла белоруску Ирину Лещенко.

«Все выстрелы на первой стрельбе были даже не в стойку, а в белое. Не знаю, что случилось, но, видимо, моя ошибка в изготовке. У меня с лёжкой очень большие проблемы в этом сезоне. Я не могу почувствовать свою стрельбу, пытаюсь с этим разобраться. Каждый день происходит что-то новое в не очень хорошем смысле, поэтому ничего удивительного в этих промахах нет».

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Могла претендовать на награды и Светлана Миронова, которая к заключительной стойке подходила в числе лидеров. Но допустила четыре промаха. В общем-то, ничего нового.

Что делали бы российские биатлонисты в такой форме на Кубке мира – неизвестно.

Впереди на Кубке СБР ещё два масс-старта. Может быть, там у россиян получится?

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