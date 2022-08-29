«Отстранение не навсегда. Мы вернёмся». Интервью с лидером сборной России по биатлону

Прошлый зимний сезон неожиданно подарил сборной России по биатлону нового лидера: Эдуард Латыпов преобразился под руководством тренера Юрия Каминского. Буйвол из Камышлы боролся за первое место в общем зачёте Кубка мира, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал три медали. Впрочем, без впечатляющих разочарований тоже не обошлось – достаточно только заключительную стойку в олимпийской эстафете вспомнить.
Но что будет с лидером команды теперь, когда изолированной от остального биатлонного мира сборной России по сути не с кем соперничать?
«Чемпионат» расспросил об этом самого Эдуарда Латыпова.
«Олимпийская эстафета не снилась. Это уже история»
– Эдуард, прошлый сезон подарил вам полярные эмоции. Вы смогли оставить в прошлом все воспоминания — как позитивные, так и негативные?
– Да, с началом подготовки к новому сезону всё осталось позади. Идёт планомерная работа, уже вот первые соревнования даже состоялись. Так что некогда о чём-то постороннем думать.
– Олимпийская эстафета не снится?
– Нет, и не снилась. Это уже история. А мы в настоящем живём.
– Были какие-то предпосылки, что после Олимпиады состав группы Юрия Каминского резко поменяется?
– Честно говоря, не думал, что будут какие-то перестановки. Но когда они начались, всё покатилось как снежный ком, произошли довольно значительные изменения. Это выбор каждого спортсмена. Изначально вообще шли разговоры о том, что всё останется без изменений в плане тренерского состава. И непонятно почему этот состав развалился, ведь результаты же были.
Эдуард Латыпов
Фото: РИА Новости
– В какой-то момент Каминскому пришлось даже опровергать и ваш уход.
– Да, я видел эту новость. Но у нас всё было расписано ещё перед началом сезона. Я первый восстановительный сбор провёл в Башкирии самостоятельно, далее поехал в Раубичи и тренировался с группой Артёма Истомина и Виталия Норицына – именно тогда и появились непонятные разговоры, а затем присоединился к группе и провёл сборы в Рыбинске и на Семинском перевале. Никаких намерений уйти у меня не было.
– Получается, вы с Каминским нашли друг друга? Прогресс очевиден.
– У нас хорошие отношения и взаимопонимание. Естественно, в тренировочном процессе возникают вопросы и недопонимание, как и у всех. Но это всё обсуждаемо, и всегда можно найти решение. Я считаю ненормальным, когда таких вопросов нет. Бывает и споры между нами возникают во время обсуждения подготовки. Обычные рабочие моменты. Мы нравится тренироваться с Юрием Михайловичем, а результаты говорят о том, что мы всё делаем правильно.
– Насколько комфортно вам работать в группе, в которой другие спортсмены серьёзно уступают вам в классе?
– Крепкие ребята в группе есть, их уровень растёт. Но в прошлые сезоны в основном один работал, редко была парная или групповая работа. У всех были свои индивидуальные задания. Возможно, в прошлые годы удобнее было сравнивать результаты с другими ребятами после определённых работ, но не более того. Что касается мотивации, то это ведь только от самого себя зависишь. Ставишь цели и стараешься их достичь.
Эдуард Латыпов
Фото: РИА Новости
– И всё же обстановка в группе изменилась. Вам не хватает шуток и подколок бывших партнёров?
– Мы с ними часто общаемся, вот на Кубке Содружества пересеклись, посмеялись друг над другом. Но сейчас в группу другие приколисты пришли. Женя Емерхонов предложил смешную фотографию сделать по итогам сбора на Семинском – нам понравилось. А я в знак благодарности сделал ему причёску. Будет повод – поделимся ещё чем-то смешным.
«Вряд ли кто-то тренируется ради прикола»
– Вы уже почувствовали, что международных стартов не будет? Прошлый сезон почти полностью добегали, предстоящий ещё не наступил.
– Конечно, почувствовал. Конкуренция будет существенно ниже, чем на Кубке мира. Но нам в любом случае нужно работать и улучшаться. Главное – не стоять на месте. Отстранение ведь не навсегда, и когда мы вернёмся, то должны выступать на высоком уровне. Текущую ситуацию мы изменить не в силах, наше дело – работать.
– В прошлом сезоне незадолго до Олимпиады вы подхватили коронавирус, и тогда вам помогал немец Эрик Лессер. После 24 февраля вы общались?
– Немного. Никакой политики, только про гонки коротко друг другу рассказывали. Но после того, как некоторые социальные сети в России были заблокированы, я больше двух месяцев не смотрел, какие сообщения есть в директе. Более того, даже VPN не скачивал. А когда зашёл, часть даже прочитать не смог – то ли удалены, то ли так работает теперь это приложение.
Латыпов с Эриком Лессером
Фото: Из личного архива
– Важно ли для вас лично наличие призовых на Кубке Содружества и Кубке России?
– Конечно, важно. Уверен, что не только для меня. Всё-таки финансовая составляющая – хороший стимул. На летних соревнованиях вообще ничего подобного раньше не было.
– Сейчас сборная России по биатлону стала похожа на лыжную в плане количества тренировочных групп. Конкуренция между группами острая?
– Да. Каждый хочет показывать максимальные результаты, у нас всё-таки индивидуальный вид спорта. Вряд ли кто-то тренируется ради прикола, а не ради результата. Без конкуренции просто невозможно.
«Осталась незаконченная история с Олимпиадой»
– Ощущаете себя лидером сборной? Весь прошлый сезон формировалось именно такое мнение: новый лидер команды – Эдуард Латыпов.
– Ну я всегда старался и стараюсь выкладываться по максимуму, в любой гонке. Насчёт лидера команды… Ответственность есть, ты понимаешь, что не можешь подвести других. Но у нас все спортсмены в команде выходят на гонки с теми же мыслями. Если брать общение с тренерами, я беру на себя эту обязанность в нашей группе, разговариваю и про себя, и про других ребят.
– Цели на сезон?
– Начался новый олимпийский цикл. Естественно, я нацелен на то, что на следующей Олимпиаде буду выступать. У меня осталась всё-таки такая незаконченная история с этим турниром. Так что цель одна – стать лучше, убирать проблемные моменты и развиваться.
– Вы с Каминским уже всё на четыре года вперёд расписали?
– Какие-то общие контуры есть, но так надолго загадывать нельзя. Ситуация в мире может измениться в любой момент, и мы сегодня не выступаем на Кубке мира, а завтра будем, например. Сегодня мы планируем одни места для сборов, а завтра будут совсем другие. И от этого тоже многое зависит в подготовке. План на сезон, безусловно, расписан, но это не догма, корректировки вносятся регулярно — в зависимости от состояния.
Эдуард Латыпов
Фото: РИА Новости
– Успеваете следить за другими видами спорта? На сборах график всегда напряжённый.
– Слежу за российским футболом, особенно за «Крыльями Советов» и ЦСКА. Я же из Самарской области, ну а по клубной принадлежности армеец.
– Ну и как оцените игру команд, за которые переживаете?
– Нормально играют. Чемпионат начали хорошо, матчи зрелищные, голов много.
– Удаётся самому в футбол поиграть?
– Редко, но бывает. Вот там азарт, эмоции – всё по-настоящему. Позволяет отвлечься.
– Александр Овечкин сыграл в контрольном матче за московское «Динамо». Вам не предлагали?
– Ну это Овечкин, его весь мир знает. Но если меня пригласят на подобное мероприятие, то сыграю с удовольствием.
– За «Крылья» или ЦСКА?
– В идеале за обе команды.
– Как вы относитесь к прозвищу Буйвол из Камышлы?
– Если болельщикам нравится, то и славно. У меня негативного отношения к этому прозвищу не было никогда. Наверное, можно забрендировать и сеть парикмахерских открыть (смеётся), раз уж я попробовал себя на этом поприще.
– Антон Бабиков назвал вас самым талантливым биатлонистом России. А ваше отношение к таланту?
– Мне очень приятна оценка Антона. Но я думаю, каждый человек талантлив, просто нужно раскрыть в себе талант к чему-то, рассмотреть его. Не буду спорить, что определённая предрасположенность к биатлону у меня есть от природы и какие-то козыри это даёт. Но без трудолюбия талант ничего не значит. А в этом на Антона стоит равняться.
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