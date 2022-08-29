«Отстранение не навсегда. Мы вернёмся». Интервью с лидером сборной России по биатлону

У Эдуарда Латыпова есть незаконченная история с Олимпиадой. Он будет усердно работать, чтобы завершить её через четыре года.

Прошлый зимний сезон неожиданно подарил сборной России по биатлону нового лидера: Эдуард Латыпов преобразился под руководством тренера Юрия Каминского. Буйвол из Камышлы боролся за первое место в общем зачёте Кубка мира, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал три медали. Впрочем, без впечатляющих разочарований тоже не обошлось – достаточно только заключительную стойку в олимпийской эстафете вспомнить.

Но что будет с лидером команды теперь, когда изолированной от остального биатлонного мира сборной России по сути не с кем соперничать?

«Чемпионат» расспросил об этом самого Эдуарда Латыпова.

«Олимпийская эстафета не снилась. Это уже история»

– Эдуард, прошлый сезон подарил вам полярные эмоции. Вы смогли оставить в прошлом все воспоминания — как позитивные, так и негативные?

– Да, с началом подготовки к новому сезону всё осталось позади. Идёт планомерная работа, уже вот первые соревнования даже состоялись. Так что некогда о чём-то постороннем думать.

– Олимпийская эстафета не снится?

– Нет, и не снилась. Это уже история. А мы в настоящем живём.

– Были какие-то предпосылки, что после Олимпиады состав группы Юрия Каминского резко поменяется?

– Честно говоря, не думал, что будут какие-то перестановки. Но когда они начались, всё покатилось как снежный ком, произошли довольно значительные изменения. Это выбор каждого спортсмена. Изначально вообще шли разговоры о том, что всё останется без изменений в плане тренерского состава. И непонятно почему этот состав развалился, ведь результаты же были.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

– В какой-то момент Каминскому пришлось даже опровергать и ваш уход.

– Да, я видел эту новость. Но у нас всё было расписано ещё перед началом сезона. Я первый восстановительный сбор провёл в Башкирии самостоятельно, далее поехал в Раубичи и тренировался с группой Артёма Истомина и Виталия Норицына – именно тогда и появились непонятные разговоры, а затем присоединился к группе и провёл сборы в Рыбинске и на Семинском перевале. Никаких намерений уйти у меня не было.

– Получается, вы с Каминским нашли друг друга? Прогресс очевиден.

– У нас хорошие отношения и взаимопонимание. Естественно, в тренировочном процессе возникают вопросы и недопонимание, как и у всех. Но это всё обсуждаемо, и всегда можно найти решение. Я считаю ненормальным, когда таких вопросов нет. Бывает и споры между нами возникают во время обсуждения подготовки. Обычные рабочие моменты. Мы нравится тренироваться с Юрием Михайловичем, а результаты говорят о том, что мы всё делаем правильно.

– Насколько комфортно вам работать в группе, в которой другие спортсмены серьёзно уступают вам в классе?

– Крепкие ребята в группе есть, их уровень растёт. Но в прошлые сезоны в основном один работал, редко была парная или групповая работа. У всех были свои индивидуальные задания. Возможно, в прошлые годы удобнее было сравнивать результаты с другими ребятами после определённых работ, но не более того. Что касается мотивации, то это ведь только от самого себя зависишь. Ставишь цели и стараешься их достичь.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

– И всё же обстановка в группе изменилась. Вам не хватает шуток и подколок бывших партнёров?

– Мы с ними часто общаемся, вот на Кубке Содружества пересеклись, посмеялись друг над другом. Но сейчас в группу другие приколисты пришли. Женя Емерхонов предложил смешную фотографию сделать по итогам сбора на Семинском – нам понравилось. А я в знак благодарности сделал ему причёску. Будет повод – поделимся ещё чем-то смешным.

«Вряд ли кто-то тренируется ради прикола»

– Вы уже почувствовали, что международных стартов не будет? Прошлый сезон почти полностью добегали, предстоящий ещё не наступил.

– Конечно, почувствовал. Конкуренция будет существенно ниже, чем на Кубке мира. Но нам в любом случае нужно работать и улучшаться. Главное – не стоять на месте. Отстранение ведь не навсегда, и когда мы вернёмся, то должны выступать на высоком уровне. Текущую ситуацию мы изменить не в силах, наше дело – работать.

– В прошлом сезоне незадолго до Олимпиады вы подхватили коронавирус, и тогда вам помогал немец Эрик Лессер. После 24 февраля вы общались?

– Немного. Никакой политики, только про гонки коротко друг другу рассказывали. Но после того, как некоторые социальные сети в России были заблокированы, я больше двух месяцев не смотрел, какие сообщения есть в директе. Более того, даже VPN не скачивал. А когда зашёл, часть даже прочитать не смог – то ли удалены, то ли так работает теперь это приложение.

Латыпов с Эриком Лессером Фото: Из личного архива

– Важно ли для вас лично наличие призовых на Кубке Содружества и Кубке России?

– Конечно, важно. Уверен, что не только для меня. Всё-таки финансовая составляющая – хороший стимул. На летних соревнованиях вообще ничего подобного раньше не было.

– Сейчас сборная России по биатлону стала похожа на лыжную в плане количества тренировочных групп. Конкуренция между группами острая?

– Да. Каждый хочет показывать максимальные результаты, у нас всё-таки индивидуальный вид спорта. Вряд ли кто-то тренируется ради прикола, а не ради результата. Без конкуренции просто невозможно.

«Осталась незаконченная история с Олимпиадой»

– Ощущаете себя лидером сборной? Весь прошлый сезон формировалось именно такое мнение: новый лидер команды – Эдуард Латыпов.

– Ну я всегда старался и стараюсь выкладываться по максимуму, в любой гонке. Насчёт лидера команды… Ответственность есть, ты понимаешь, что не можешь подвести других. Но у нас все спортсмены в команде выходят на гонки с теми же мыслями. Если брать общение с тренерами, я беру на себя эту обязанность в нашей группе, разговариваю и про себя, и про других ребят.

– Цели на сезон?

– Начался новый олимпийский цикл. Естественно, я нацелен на то, что на следующей Олимпиаде буду выступать. У меня осталась всё-таки такая незаконченная история с этим турниром. Так что цель одна – стать лучше, убирать проблемные моменты и развиваться.

– Вы с Каминским уже всё на четыре года вперёд расписали?

– Какие-то общие контуры есть, но так надолго загадывать нельзя. Ситуация в мире может измениться в любой момент, и мы сегодня не выступаем на Кубке мира, а завтра будем, например. Сегодня мы планируем одни места для сборов, а завтра будут совсем другие. И от этого тоже многое зависит в подготовке. План на сезон, безусловно, расписан, но это не догма, корректировки вносятся регулярно — в зависимости от состояния.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

– Успеваете следить за другими видами спорта? На сборах график всегда напряжённый.

– Слежу за российским футболом, особенно за «Крыльями Советов» и ЦСКА. Я же из Самарской области, ну а по клубной принадлежности армеец.

– Ну и как оцените игру команд, за которые переживаете?

– Нормально играют. Чемпионат начали хорошо, матчи зрелищные, голов много.

– Удаётся самому в футбол поиграть?

– Редко, но бывает. Вот там азарт, эмоции – всё по-настоящему. Позволяет отвлечься.

– Александр Овечкин сыграл в контрольном матче за московское «Динамо». Вам не предлагали?

– Ну это Овечкин, его весь мир знает. Но если меня пригласят на подобное мероприятие, то сыграю с удовольствием.

– За «Крылья» или ЦСКА?

– В идеале за обе команды.

– Как вы относитесь к прозвищу Буйвол из Камышлы?

– Если болельщикам нравится, то и славно. У меня негативного отношения к этому прозвищу не было никогда. Наверное, можно забрендировать и сеть парикмахерских открыть (смеётся), раз уж я попробовал себя на этом поприще.

– Антон Бабиков назвал вас самым талантливым биатлонистом России. А ваше отношение к таланту?

– Мне очень приятна оценка Антона. Но я думаю, каждый человек талантлив, просто нужно раскрыть в себе талант к чему-то, рассмотреть его. Не буду спорить, что определённая предрасположенность к биатлону у меня есть от природы и какие-то козыри это даёт. Но без трудолюбия талант ничего не значит. А в этом на Антона стоит равняться.