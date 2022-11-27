«Правила написаны кровью». Как биатлонисты справлялись с лютыми морозами на Кубке России

Первый этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске оказался усечённым из-за лютых морозов. Если в первый день погода смилостивилась над спортсменами и позволила провести спринты, то дальше никакой пощады не было. Днём столбик термометра опускался до минус 28, а по регламенту старты могут проводиться при температуре не ниже минус 20.

Рассказываем о том, почему биатлонисты не могут соревноваться в такой мороз и как биатлонисты сборной справлялись с Ханты-Мансийскими морозами.

«Надо стартовать, но не застудить лёгкие»

Весь день, на который изначально были запланированы гонки преследования, температура не поднималась выше минус 24. Спортсмены группы Юрия Каминского вместо тренировки на улице выполняли стрелковую работу.

«С учётом того, что прогноз погоды здесь относительно достоверный, мы предполагали, что сегодня будет отмена соревнований, и поэтому мы вчера провели хороший тренировочный день, а сегодня у нас выходной и стрелковая подготовка», – рассказал тренер сборной России Максим Максимов.

А группа Сергея Башкирова вместо гонки отправилась в спортзал.

«Мы ездили в спортзал, делали интервальную тренировку на беговых дорожках. Ужасно тяжёлая тренировка, душно, жарко, но нужно было поработать именно функционально, потому что на улице сейчас это трудно сделать в связи с таким морозом. Мы очень устали, но постарались подвигаться серьёзно достаточно (улыбается)», – рассказал Антон Бабиков.

Также он сообщил, что во время тренировки накануне, после одного из спусков у Александра Логинова были обморожены щёки.

Однако морозов испугались не все. Группа Михаила Шашилова вечером, когда стало чуть теплее, вышла на тренировку на лыжах.

Александр Поварницын Фото: РИА Новости

«Вместо гонки мы занимались скоростно-силовой работой в тренажёрном зале, вечером то же самое повторили на лыжах. Мышцы должны быть готовыми в любую погоду сокращаться достаточно быстро. Также у нас был стрелковый тир, поработали на изготовку. Большинство спортсменок расстроились, что гонки не будет, хотели стартовать. Но было предсказуемо, что не стартанём, потому что утром стояла заоблачная температура минус 33 градуса.

Надеюсь, что все рвутся посоревноваться, потому что до конца декабря надо разгоняться, набирать старты. Если не так, то через тренировки, потому что возможно, что и в Увате один раз стартанём, и в Тюмени может быть такая же история, и в Уфе всё может быть. Надо искать окна, стартовать в благоприятную погоду, чтобы не застудить лёгкие, бронхи», – объяснил Шашилов.

Группа Артёма Истомина также начала утро в тренажёрном зале, а вечером спортсмены, не испугавшись морозов, провели лыжную тренировку.

«Тренироваться реально, откатали 1:30 на лыжах и сходили в зал на тонизацию. Ждём завтра, настраиваемся на гонки», – написала Наталья Гербулова в телеграм-канале о жизни биатлонисток GERGONOSKUDISKA.

«Даже машины не выдерживают»

Может быть, Ханты-Мансийские морозы напугали далеко не всех российских спортсменов, но не вся техника выдержала такой холод.

У тренеров во время спринта намного быстрее, чем обычно, разряжались рации, у Тамары Дербушевой на тренировке из-за холода перестали работать часы, а машину Анастасии Батмановой и вовсе пришлось эвакуировать, о чём биатлонистка рассказала в своём телаграм-канале.

«Даже машины не выдерживают. Каково же спортсменам», – прокомментировал публикацию Батмановой Василий Томшин.

«Правила техники безопасности написаны кровью»

Согласно действующему регламенту, а именно «Правилам вида спорта биатлон», гонка не может начаться, если температура воздуха ниже минус 20, в зависимости от дополнительных факторов жюри может принять решение об отмене гонки и при более высокой температуре. Тренеры и спортсмены сборной России рассказали, почему выходить на старт в холод нельзя.

Карим Халили Фото: РИА Новости

«Если спортсмен побежит гонку в минус 30, у него как минимум будет переохлаждение организма, обморожение конечностей, лица. Когда мы бежим соревнования, дыхание достаточно интенсивное, поэтому самое плохое, что мы можем получить – это воспаление лёгких. Ещё одна опасность – получить переохлаждение организма, когда ты прибегаешь после гонки, и так как у тебя сердце билось в другой интенсивности, есть ощущение, что тебе жарко. И в этом случае надо скорее заходить в тёплое место. Здесь организаторы предоставили тёплые боксы, куда спортсмены могут зайти для переодевания.

У нас есть правила, в которых указано, при какой температуре могут проводиться соревнования, и это сделано не просто так. Как говорится, правила техники безопасности написаны кровью», – рассказал Максим Максимов.

Михаил Шашилов рассказал, что стрелять в такой холод также не получится:

«Электронные установки в основном работают до 22–23 градусов. Электроника может отказать при более низких температурах, поэтому если стрелять в такую погоду, то только по бумажным мишеням».

«Вряд ли я бы вышел на старт в -25°C, потому что это слишком рискованно и игра не стоит свеч. Ради чего отмораживать на старте сезона руки, лицо? Тем более это биатлон, и мы чётко понимаем, как наше оружие реагирует на холод. Есть огромная разница между тем, как летит пуля в 0°C, -10°C и уж тем более в -25°C. Во время спринта здесь в Ханты-Мансийске было -22°C, но мы всё равно вышли на старт. Это было на грани», – объяснил ситуацию Антон Бабиков.

«Погода пока против»

Также Максимов рассказал, как спортсмены утепляются во время холодов.

«Спортсменов можно разделить на тех, кто не сильно замерзает и кто совсем не может согреться. Когда я сам бегал, мне в более жаркую погоду было неудобно, то есть я себя плохо чувствовал. Когда похолоднее, мне было комфортнее. В зависимости от того, как спортсмен воспринимает холод, так он и одевается. Безусловно, одеваются максимально тепло, потому что, когда едешь со спуска, продувает всего насквозь.

Кто самый неморозостойкий в группе? У нас Лариса Куклина всё время мёрзнет на тренировках (улыбается). А так, мы живём в российской действительности, и тем более ближайшие этапы идут по северу нашей страны, поэтому, скорее всего, мы будем бегать при таких пограничных температурах. Поэтому мы всех просим подбирать комплект термобелья, чтобы было и комфортно бежать, и он не стягивал, и стрелять при этом чтобы тоже было относительно комфортно, перчатки, варежки, шапки, что-то на лицо, если есть отморожение. Хотя в минус 30 любой может отморозить и уши, и нос, и щёки. Понятно, что все спортсмены готовились в подготовительный период, и сейчас большинство их них хотят соревноваться, но здесь, к сожалению, погода пока против».

А Михаил Шашилов рассказал, как спортсмены справлялись с холодом раньше, когда на старт выходили даже в 30 градусов мороза.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

«Раньше не было такой влажности и загазованности. Экология, конечно, у нас подкачивает. Тогда было посуше, плюс у нас была классика. Но и одевались как-то посерьёзнее. Мы с Каминским вспоминали, что раньше и кольчуги шили на тело из шерстяной нитки. Это большая сеточка такая, она держит тепло — идея термоса, а на неё майку надеваешь. Их заказывали или сами вязали – мамы, бабушки. Спортсмены тоже вязали.

Носки надевали, варежки. Когда выходишь в синтетике, она, да, не продувается, но она и не дышит, а когда надеваешь простую шерстяную варежку – тепло. Всё это было придумано давно (улыбается)».

Этап Кубка России в Ханты-Мансийске завершился досрочно. Теперь биатлонисты переезжают в Уват, и там тоже будет морозно. Вероятно, организаторам тоже придётся принимать непростые решения.