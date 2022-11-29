Без России мировой биатлон не умрёт, как и любой другой вид спорта. Но и лучше тоже не станет.

Спортсмены не виноваты. Почему Кубок мира по биатлону без россиян совсем не интересен

В Контиолахти стартует Кубок мира по биатлону. Турнир, который всегда вызывал массу эмоций, споров и жарких обсуждений. Сейчас такого не будет. Абсолютно никаких эмоций от старта международного биатлонного сезона нет. Ну начался и начался, пусть себе бегают и стреляют.

В конце концов, Кубок мира в России даже не покажут.

Наверное, никогда ещё у меня не было такого равнодушия. В предыдущие годы первой гонки ждал с нетерпением, чтобы посмотреть на наших и всех остальных. «На наших», как оказалось, ключевое. Раньше на этом не было такого акцента. Просто на сам факт участия россиян в Кубке мира никто и внимания не обращал, это было само собой разумеющееся.

А вот теперь наших нет — и всё не то. Лишь сейчас стало понятно, что и остальные спортсмены вызывали эмоции только на фоне сравнения.

«Да, Сане бы такое умение делать последний выстрел», «Ну ни фига, а если Ирина умела бы так же хладнокровно и точно стрелять», «Да что ж ты не бежишь, как вас летом тренировали!», «Рыжий, как всегда», «И откуда взяли этих французов? Не один, так другой».

В этом сезоне ничего подобного не будет. И совершенно нет разницы, как там будет выступать рыжий Бё или кто угодно ещё. Неважно, как выступали россияне, но восприятие шло именно через наших. Хорошо выступали – крутые положительные эмоции, плохо выступали – можно ярко и смачно выпустить пар, покритиковав и покричав на них с дивана.

И, опять же, это были эмоции. Как сейчас заставить их пробудиться при просмотре Кубка мира, особенно когда в России турнир не показывают, непонятно. Говорю исключительно про себя. В России достаточно поклонников и рыжего Бё, и Доротеи Вирер, и всех остальных достойных биатлонистов и биатлонисток. Наверное, они радуются старту сезона.

Спортсмены не виноваты, что их российских соперников отстранили. У них есть возможность выступать на Кубке мира – они должны выступать.

Но зрелище, а биатлон, несомненно, является таковым, оставляет равнодушным, что-то явно не так. Скорее всего, с тем, кто смотрит. Но вряд ли я один испытываю чувство «абсолютно без разницы». Биатлон без России не умрёт. Но интереснее точно не станет. А этот сезон и, возможно, несколько следующих пройдут без России.

Мы же будем смотреть свои гонки. Или обсуждать их отмену из-за мороза, спорить, должны были выходить спортсмены на старт или нет и за что им вообще деньги платят, раз они с иностранцами не соревнуются.