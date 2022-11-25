Клебо в России покажут, а Большунова нет. Где россиянам смотреть лыжи и биатлон?

Предстоящий сезон в лыжах и биатлоне будет необычным. В Кубке мира россияне не участвуют, но при этом лыжный турнир показывают по российскому ТВ, а биатлонный – нет. Лыжный Кубок России по нашему ТВ не показывают, а биатлонный транслируют. Где и что вообще смотреть любителям лыж и биатлона? Давайте разбираться.

Где смотреть Кубок России, чемпионат России и Кубок Содружества по биатлону

У российских биатлонистов будет три крупных турнира: Кубок России, чемпионат России и Кубок Содружества уже заняли своё место в программной сетке «Матч ТВ». Телеканал планирует показывать соревнования в своих лучших традициях: с шоу-программой и под комментарии Дмитрия Губерниева. Так что для поклонников биатлона в этом сезоне мало что изменится.

Где смотреть Кубок России, чемпионат России по лыжным гонкам

Фанатам лыжных гонок повезло чуть меньше – трансляций гонок национального Кубка на ТВ не будет. О причинах можно много говорить, но пока ясно одно: показ на 99% гарантирован только с чемпионата страны в Тюмени. Даже альтернативные чемпионату мира «Чемпионские высоты» под вопросом. Так что любителям лыж остаётся надеяться на то, что не иссякнет энтузиазм у тех активистов, кто пытался показать хоть что-то из Вершины Тёи, а именно у проекта «На лыжи!» и его друзей.

Что будет дальше с трансляциями – пока не ясно. Права на показ гонок принадлежат «Телеспорту».

Показ лыжных гонок Фото: РИА Новости

Где смотреть Кубок мира по биатлону

«Матч ТВ» официально отказался от трансляций Кубка мира. Дело в том, что соревнования на международной арене будут проходить в те же дни, что и гонки на российских турнирах. Поэтому, чтобы посмотреть на своих любимчиков на Кубке мира, болельщикам придётся попотеть.

Увидеть трансляцию гонок можно будет на телеканале Eurosport по подписке. Правда, не слишком понятно, как её оплатить, учитывая, что российские карты не работают за рубежом. Также стоит учесть, что трансляция будет на английском языке.

Бесплатный вариант просмотра гонок Кубка мира – официальный сайт IBU. Вот только там тоже есть одно но: турнир будет показываться с интершумом и без комментатора. Если этот вариант вас не слишком устраивает – можно найти трансляцию нормального качества с комментатором, серьёзно перерыв весь интернет. За онлайн-результатами Кубка мира же можно следить в «Сивидате» на официальном сайте IBU.

Где смотреть Кубок мира по лыжным гонкам

А теперь в плюсе остались болельщики лыжных гонок, ведь «Матч ТВ» планирует трансляции Кубка мира по этому виду спорта. Конечно, гонки будут показывать не на основном телеканале, а на «Матч! Арене», подписка на которую обойдётся в 399 рублей в месяц. Пока известно, что планируется трансляция первых двух этапов Кубка мира, что будет дальше – не ясно.

Тем не менее есть и другие варианты просмотра гонок – тот же Eurosport. Однако для этого тоже необходима подписка, ну и, конечно, знание иностранного языка. При желании возможно найти и бесплатные трансляции в тематических пабликах.

За результатами же гонок в онлайн-режиме можно следить в текстовом варианте на официальном сайте FIS.

В общем, Йоханнеса Клебо на российском ТВ покажут, а Александра Большунова – нет. Йоханнесу Бё повезло меньше, зато на российских биатлонных звёзд мы будем смотреть весь сезон.