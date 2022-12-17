«Как корова на льду». Йоханнес Бё потерпел болезненную неудачу на Кубке мира по биатлону

Йоханнес Бё в этом сезоне настоящий король биатлона. Норвежец выиграл пять личных гонок из семи. Однако в Анси у него случилась промашка. В пасьюте он стартовал с отрывом от преследователей, но стал лишь третьим, проиграв в борьбе за медаль Стурле Легрейду и Ветле Шоста Кристиансену.

Скорость норвежца на дистанции была ужасной – две минуты отставания от быстрейшего швейцарца Финелло. Но Бё в этом провале не виноват.

Что творится с Йоханнесом?

Йоханнес, имевший 18 секунд преимущества на старте, потерял своё лидерство уже после первого огневого рубежа, где допустил один промах. К норвежцу подтянулись те, кому всё-таки удалось отработать точно: так Легрейд вырвался на первое место, а Кристиансен оказался в топ-5. На второй лёжке у Йоханнеса проблем, к счастью, не возникло, как и у ключевых соперников. Однако приблизиться к Стурле не получалось. Наоборот, отставание понемногу росло.

Третий рубеж снова обернулся для Бё трудностями – он допустил промах. Промазал и Легрейд, в то время как Кристиансен ушёл на дистанцию после точной стрельбы. Стурле и Йоханнесу пришлось догонять, однако если у более молодого спортсмена это не вызывало особых проблем, опытному биатлонисту было явно тяжело. На последней стойке Легрейд и Бё были точны, а вот Кристиансен зашёл на два штрафных круга. Стурла вновь стал лидером, Йоханнес проигрывал 25 секунд, а Ветле же уступал ему ещё десять.

Вместо того чтобы отыгрывать своё отставание, младший Бё на последнем круге только уступал. Сперва Йоханнес оказался в примерно 35 секундах от Стурлы вместе с Ветле, а затем и вовсе пропустил Кристиансена, не сумев за него даже зацепиться. В итоге Легрейд без проблем выиграл гонку, а Кристиансен стал вторым и «накинул» Бё 11,2 секунды на финише.

Удивительно, что обычно скоростной Йоханнес абсолютно провалился в гонке преследования ходом. Ногами он был лишь 27-м (!) и суммарно уступил лидеру швейцарцу Жереми Финелло 2 минуты и 1,1 секунды. Скорость Бё была на одном уровне с Тимофеем Лапшиным, не в обиду экс-россиянину.

«Это было пародией на катание на лыжах»

Что же случилось с королём биатлона во Франции?

На самом деле, причина провала Бё вовсе не в нём самом. Точнее, отчасти не в нём. Дело в том, что в Анси возникли проблемы с трассой. Зима во Франции выдалась не снежной, поэтому организаторам пришлось завозить снег из других регионов. Тёплая погода привела к тому, что трасса подтаяла, а потом на ней образовался слой льда. Из-за этого проведение гонок было под угрозой.

Международный союз биатлонистов отложил старт мужской гонки на 15 минут, чтобы подсыпать скользкие участки снегом, и сократил трассу на 250 метров, убрав самый опасный спуск. Однако ситуацию это не спасло. Во время гонки спортсмены с трудом проходили спуски и повороты на ледовых участках, а сам Бё один раз едва не упал, лишь чудом удержав равновесие.

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален предположил, что именно качество трассы стало ключевой причиной проигрыша Бё.

«Это просто паршиво. Спортсмены пробовали трассу вчера вечером, а сегодня она жёсткая как камень. Биатлонисты должны были ещё раз опробовать её. У Йоханнеса было нулевое сцепление. С таким же успехом он мог бы фехтовать сегодня. Это худшая работа Йоханнеса на лыжах. Он был как корова на льду».

Позднее сам Йоханнес подтвердил это предположение. По его словам, причина крылась не только в трассе, но и в работе лыж.

«Лёд был во всей трассе, я не мог толкаться. На подъёмах я стоял совершенно неподвижно, я просто не мог продвинуться вперед. Это была настоящая катастрофа. К сожалению, мне сегодня было не по силам бороться, но такова игра. Это были самые худшие условия, в которых я бегал. Ты просто ничего не можешь сделать. 99% времени я просто боролся со льдом. Это не бег на лыжах, а пародия на него. Я в очень хорошей форме, и всё должно было привести к хорошей гонке. Это в целом была хорошая гонка, но очень сложно бороться, когда ты теряешь полминуты на круге. Это невероятно расстраивает, особенно когда ты видишь, что другим удаётся бежать на лыжах, а мне нет».

Аналогичную проблему испытал и Йоханнес Дале. Он заявил, что невозможно бежать, когда понимаешь, что инвентарь соперника сильно лучше твоего. Что интересно, и Бё, и Дале бежали на лыжах от марки Fisher. Проблемы с этим производителем прочувствовали и другие участники пасьюта.

Предположение о том, что дело было не только в ледяной трассе, но и в лыжах, не приспособленных к таким условиям, подтверждают Легрейд и Кристиансен. Оба лыжника утверждают, что их инвентарь работал лучше, чем у остальных, и они чувствовали нормальное сцепление с трассой.

«Немного скучно выигрывать, потому что инвентарь соперника уступает твоему. Лучше побеждать, потому что ты лучший. Немного неловко, что так сложилось, но я был довольно близок к первому месту в этом сезоне, так что я не чувствую себя незаслуженным победителем», – сказал Легрейд.

18 декабря в Анси пройдут масс-старты. И, учитывая погодные условия, ситуация вряд ли изменится. А значит, Йоханнеса ждёт ещё одна трудная гонка.