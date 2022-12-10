Йоханнес Бё делает всё, чтобы выиграть четвёртый «Глобус». Соперников пока нет и близко.

Кубок мира по биатлону можно завершать. С великим норвежцем всё равно никто не справится

Йоханнес Бё начал сезон невероятно мощно. На календаре середина декабря, а многие уже готовы вручать норвежцу «Большой хрустальный глобус».

Действительно ли Бё-младший после неудачи на Кубке мира в прошлом году возвращает себе статус непобедимого? Или его кто-то сможет одолеть?

Норвежец не замечает соперников

Стоит сразу напомнить, что результаты прошлогоднего Кубка мира нельзя считать полностью объективными. Обладателем Кубка мира – 2021/2022 стал француз Кентен Фийон Майе, а Йоханнес Бё занял в общем зачёте скромное седьмое место. Но норвежец не принимал участия в последних этапах, а завершил сезон досрочно после вполне удачной Олимпиады.

Вообще, младший Бё – это спортсмен, способный взять себя в руки перед важным стартом, что доказывает жёсткий разговор между ним и тренером по стрельбе Зигфридом Мазе перед Олимпиадой. Напомним, за месяц до старта Игр Йоханнес провалил спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, допустив пять промахов! И Мазе тогда привёл в чувство норвежского лидера – именно такой вывод можно сделать, исходя из результатов Олимпиады. В Пекине Йоханнес стал самым успешным спортсменом, завоевав четыре золотые медали и бронзу. Норвежец уже сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству олимпийских наград, осталось добраться до рекорда Бьорндалена.

Сам Йоханнес утверждает, что минувший олимпийский сезон стал для него большой мотивацией, которой он не имел в последние годы. Большое желание побеждать подтверждает и его готовность выходить на старты даже с температурой. Спортсмен явно хочет вновь быть лучшим во всех гонках, и нет никаких сомнений, что он будет выступать и стараться на всех этапах.

Сложно не поверить Йоханнесу Бё, который ещё на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти заявил о выходе на свой лучший уровень. После единственного поражения (12-е место в индивидуальной гонке) Йоханнес не опускался ниже первого места и стабильно показывал лучшую скорость.

И это при далеко не безупречной стрельбе – в этом аспекте норвежцу ещё есть куда расти. И, кстати, даже партнёр Йоханнеса по команде Ветле Шоста Кристиансен высказал мнение о малой вероятности победы соперников над младшим Бё, если тот сможет ещё хоть немного прибавить.

Кто может противостоять Йоханнесу Бё?

Вполне вероятно, что главными соперниками Йоханнеса станут французы Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен, а также соратник по команде Стурла Холм Легрейд, который уже навязывал сопротивление Йоханнесу в первом же для него сезоне в биатлонной элите, но по итогу стал вторым.

Фийон Майе, обладатель прошлогоднего «Большого хрустального глобуса», двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, сейчас находится в поисках своих лучших кондиций, занимая то 21-е, то 10-е место, но определённо движется в направлении более высоких позиций. Однако его нестабильность на фоне абсолютного лидерства Йоханнеса Бё заставляет усомниться в притязаниях француза на «Хрустальный глобус» и, возможно, даже на топ-3 итогового общего зачёта.

Что касается Жаклена, которого Мартен Фуркад считает своим преемником, а также Легрейда, то пока непонятно, кто из них сильнее. Если судить по предварительным итогам первых двух этапов, а также прошлогодним результатам, оба спортсмена готовы биться за «Большой хрустальный глобус». Они голодны до побед, стабильно попадают в топ-5, набирают очки. Но пока готовы бороться с Бё, только если он сам будет допускать ошибки.

Конечно, шансы на «Глобус» имеют все четыре спортсмена. Никто не отменял болезни, травмы, спады формы или банальное невезение. Однако 25-летний Стурла и 27-летний Жаклен, скорее всего, смогут взять своё уже после ухода с мировой арены Йоханнеса Бё. Тем более последний собирался закончить выдающуюся карьеру вместе с братом, а Тарьей, в свою очередь, уверяет, что чемпионат мира в чешском Нове-Место в 2024-м станет для него завершающим.

Последует ли по итогу Йоханнес Бё на выход за старшим братом, ещё неизвестно, но, пока младший на словах и на деле подтверждает свою великолепную готовность, шансов у его соперников на Кубок мира мало.