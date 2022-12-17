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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: Норвегия не хочет заменить просевшего Тарьея Бё на лидера Кубка IBU Стрёмсхейма

Бунт в сборной Норвегии по биатлону. Лидер Кубка IBU хочет в основу вместо «старого» Бё
Юлия Сидорова
Бунт в сборной Норвегии по биатлону
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Тарьей пока слабо выглядит на Кубке мира. Но тренеры не хотят менять его на блестяще стартовавшего Эндре Стрёмсхейма.

Глядя на Кубке мира на безупречного Йоханнеса Бё, можно подумать, что в норвежском биатлоне всё замечательно. Но это ощущение обманчиво.

Там разгорается настоящий бунт. Многие недовольны тем, что в команде держат старшего брата Йоханнеса – Тарьея Бё. Мол, трёхкратный олимпийский чемпион уже староват и не тянет на высочайшем уровне, пора заменить его на кого-то более молодого и перспективного. Тем более и кандидат есть.

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Интересно, как из этого конфликта выкрутятся норвежцы.

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Чемпион больше не тянет?

Итак, 34-летний Тарьей Бё – первый кандидат на вылет из сборной. Невнятно выступающий уже третий этап подряд норвежец даже не попадает в состав эстафеты. Старший Бё показывает в этом сезоне свой антирекорд: лучший результат за шесть проведённых гонок – девятое место в пасьюте в Контиолахти, другие результаты ещё хуже – 53-е, 18-е, 39-е, 16-е и 14-е места. Тарьей занимает последнее среди всех норвежцев – 20-е место в общем зачёте.

Эксперт NRK Ула Лунде считает, что Тарьей Бё должен сделать перерыв в Кубке мира и дать шанс показать себя на более высоком уровне молодёжи:

«Судя по тому, как он сейчас выступает, я думаю, он мог бы взять перерыв. Место Тарьея под угрозой, но я думаю, что к нему ещё вернётся уверенность».

Первый кандидат на замену Бё-старшего – Эндре Стрёмсхейм. Он – эдакий Йоханнес Бё на уровне Кубка IBU. Из пяти гонок он четыре раза одержал победу и ещё раз финишировал вторым. Отставание ближайшего преследователя в общем зачёте уже колоссальное – 205 баллов!

Но оказывается, что повода вызывать его в основу до сих пор нет.

«Я полностью не согласен с выбором федерации»

Эндре Стрёмсхейм, который на этой неделе вновь отправился на Кубок IBU, прокомментировал ситуацию с непопаданием в основу:

«Это печально. Я полностью не согласен с выбором, основанным на собственных критериях федерации. В них говорится, что спортсменам, которым нужен опыт на более высоком уровне, должны быть предоставлены соответствующие возможности. Мне это нужно, и у меня также есть высокие результаты на Кубке IBU.

Единственное, что я мог бы сделать лучше – это занять четыре первых места (Эндре сказал это до начала этапа в Анси. – Прим. «Чемпионата»). Но я не думаю, что и это помогло бы. Не помню, чтобы у кого-то было такое хорошее начало на Кубке IBU. Я начинаю задаваться вопросом, что нужно сделать, чтобы получить шанс? Вопрос в том, возможно ли это без того, чтобы кто-то из первой национальной сборной не заболел».

Эндре уверен, что смог бы проявить себя на Кубке мира.

Тарьей Бё

Тарьей Бё

Фото: Kevin Voigt/DeFodi Images via Getty Images

«Когда такие ребята, как Андрей Расторгуев и Тимофей Лапшин, значительно отстают от меня в Идре, а затем оба входят в пятёрку на этапе Кубка мира, легко понять, что хорошие выступления на Кубке IBU обернутся хорошими результатами и на Кубке мира», – сказал Стремсхейм.

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Эксперт Ула Лунде также отмечает, что при отсутствии ротации состава основной команды и при наличии подобного уровня на Кубке IBU ситуация в команде достаточно сложная: «Дело в том, что если команда, которая была сформирована на старте турнира, будет путешествовать всю зиму, то ни у кого из низших нет шансов на высшем уровне. Эндре Стрёмсхейм доминировал на Кубке IBU, и если даже у него не будет шанса, то это очень плохо».

Тренеры уверены — Бё ещё прибавит

Стоит отметить, что тренерский штаб не в первый раз идёт на встречу Тарьею Бё. Напомним, норвежец несколько сезонов стабильно испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего пропускал даже по несколько этапов подряд.

В 2017 году тренер по стрельбе мужской сборной Норвегии Зигфрид Мазе заявил, что Тарьей Бё примет участие как минимум в двух гонках на Кубке мира после болезни, что позволит ему отобраться в основной состав на чемпионат мира – 2017 наравне со всеми. Однако все понимали, что тренерский штаб вытаскивает норвежца из-за прошлых заслуг и на доверии, которое он в основном подтверждает и подкрепляет результатами.

Сам Тарьей Бё считает, что заслуживает место в основной сборной страны.

«Как я отношусь к подобного рода критике? Я выигрываю то, о чём они понятия не имеют. У нас много хороших спортсменов. Пока в этом году и я, и Ветле Шоста Кристиансен выступаем немного ниже своего уровня, особенно в стрельбе. Но все в сборной знают, на что мы способны. Нам просто нужно немного охладить пыл, и людям, которые нас критикуют, тоже».

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Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан в интервью NRK поддерживает Бё-старшего и считает, что Тарьей совсем скоро исправится:

«Есть небольшие корректировки, которые необходимы для Тарьея, и его легче всего контролировать, когда он находится в сборной на Кубке мира».

Хотя спортивный директор также признаёт, что проблема есть и 25-летний Стрёмсхейм не смог бы заявить о себе лучше на Кубке IBU, но «у нас есть десять человек, которые могли бы войти в топ-15 на Кубке мира, а игольное ушко узкое», – метафорично замечает он и обещает ротацию перед чемпионатом мира – 2023, на котором впервые у Норвегии есть право сразу на шесть участников в гонке, если те попадут в топ-15 зачёта Кубка мира.

С Кубка IBU невозможно выбраться?

Эндре Стрёмсхейм заметил, что никакой информации о принятом решении кроме того, что Тарьей Бё полезен своим опытом, ему не дали:

«То, что происходит на Кубке IBU, не имеет значения. Случаи, когда кто-то из Кубка IBU получает возможность участвовать в Кубке мира, бывают только тогда, когда это нужно команде на Кубке мира. Я испытываю большое уважение к Тарьею и к тому, что он делал в прошлом. Я не думаю, что его следует отвергать из-за слабого старта, но в этом можно было бы увидеть возможность дать Тарьею отдохнуть, а мне – шанс проявить себя на Кубке мира».

Стоит отметить, что целый ряд норвежских спортсменов и тренеров обратили внимание на отсутствие конкретики в формулировках критериев к отбору в национальную команду на Кубок мира, а также на то, что соответствующий документ на сайте федерации устарел. Так, бывший биатлонист Ховард Богетвейт считает, что «правила неконкретны и плохо сформулированы. Возможно, для этого есть причина, потому что тогда у Федерации биатлона Норвегии больше возможностей действовать по своему усмотрению. Достижения Стрёмсхейма очень легко сопоставить с результатами Тарьея Бё на Кубке мира. Немного удивительно, что Эндре не в Анси».

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Уле-Эйнар Бьорндален считает, что после феноменального старта на Кубке IBU Стрёмсхейм заслужил право подняться выше, а Тарьею нужен отдых:

«Я не беспокоюсь за Тарьея в связи с чемпионатом мира в Оберхофе, потому что он обладает высочайшими навыками как на немецкой трассе, так и в эстафетных гонках. В любом случае он слишком сильно отстаёт в общем зачёте Кубка мира, и это не его приоритет. Чемпионат мира – вот цель. Пауза для Тарьея могла бы стать возможностью получить надлежащую подготовку сейчас, подтянуть свою стрельбу, а затем вернуться сильным в новом году».

При этом Бьорндален считает, что резервная сборная Норвегии, в которую входят Стрёмсхейм и Йоханнес Дале, имеет такой высокий уровень, что они смогли бы посоревноваться с основными составами Швеции и Франции.

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Теги Биатлон Кубок мира Тарьей Бё •••

Заглавное фото: Cameron Spencer/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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