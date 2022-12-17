Бунт в сборной Норвегии по биатлону. Лидер Кубка IBU хочет в основу вместо «старого» Бё

Тарьей пока слабо выглядит на Кубке мира. Но тренеры не хотят менять его на блестяще стартовавшего Эндре Стрёмсхейма.

Глядя на Кубке мира на безупречного Йоханнеса Бё, можно подумать, что в норвежском биатлоне всё замечательно. Но это ощущение обманчиво.

Там разгорается настоящий бунт. Многие недовольны тем, что в команде держат старшего брата Йоханнеса – Тарьея Бё. Мол, трёхкратный олимпийский чемпион уже староват и не тянет на высочайшем уровне, пора заменить его на кого-то более молодого и перспективного. Тем более и кандидат есть.

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Интересно, как из этого конфликта выкрутятся норвежцы.

Чемпион больше не тянет?

Итак, 34-летний Тарьей Бё – первый кандидат на вылет из сборной. Невнятно выступающий уже третий этап подряд норвежец даже не попадает в состав эстафеты. Старший Бё показывает в этом сезоне свой антирекорд: лучший результат за шесть проведённых гонок – девятое место в пасьюте в Контиолахти, другие результаты ещё хуже – 53-е, 18-е, 39-е, 16-е и 14-е места. Тарьей занимает последнее среди всех норвежцев – 20-е место в общем зачёте.

Эксперт NRK Ула Лунде считает, что Тарьей Бё должен сделать перерыв в Кубке мира и дать шанс показать себя на более высоком уровне молодёжи:

«Судя по тому, как он сейчас выступает, я думаю, он мог бы взять перерыв. Место Тарьея под угрозой, но я думаю, что к нему ещё вернётся уверенность».

Первый кандидат на замену Бё-старшего – Эндре Стрёмсхейм. Он – эдакий Йоханнес Бё на уровне Кубка IBU. Из пяти гонок он четыре раза одержал победу и ещё раз финишировал вторым. Отставание ближайшего преследователя в общем зачёте уже колоссальное – 205 баллов!

Но оказывается, что повода вызывать его в основу до сих пор нет.

«Я полностью не согласен с выбором федерации»

Эндре Стрёмсхейм, который на этой неделе вновь отправился на Кубок IBU, прокомментировал ситуацию с непопаданием в основу:

«Это печально. Я полностью не согласен с выбором, основанным на собственных критериях федерации. В них говорится, что спортсменам, которым нужен опыт на более высоком уровне, должны быть предоставлены соответствующие возможности. Мне это нужно, и у меня также есть высокие результаты на Кубке IBU.

Единственное, что я мог бы сделать лучше – это занять четыре первых места (Эндре сказал это до начала этапа в Анси. – Прим. «Чемпионата»). Но я не думаю, что и это помогло бы. Не помню, чтобы у кого-то было такое хорошее начало на Кубке IBU. Я начинаю задаваться вопросом, что нужно сделать, чтобы получить шанс? Вопрос в том, возможно ли это без того, чтобы кто-то из первой национальной сборной не заболел».

Эндре уверен, что смог бы проявить себя на Кубке мира.

Тарьей Бё Фото: Kevin Voigt/DeFodi Images via Getty Images

«Когда такие ребята, как Андрей Расторгуев и Тимофей Лапшин, значительно отстают от меня в Идре, а затем оба входят в пятёрку на этапе Кубка мира, легко понять, что хорошие выступления на Кубке IBU обернутся хорошими результатами и на Кубке мира», – сказал Стремсхейм.

Эксперт Ула Лунде также отмечает, что при отсутствии ротации состава основной команды и при наличии подобного уровня на Кубке IBU ситуация в команде достаточно сложная: «Дело в том, что если команда, которая была сформирована на старте турнира, будет путешествовать всю зиму, то ни у кого из низших нет шансов на высшем уровне. Эндре Стрёмсхейм доминировал на Кубке IBU, и если даже у него не будет шанса, то это очень плохо».

Тренеры уверены — Бё ещё прибавит

Стоит отметить, что тренерский штаб не в первый раз идёт на встречу Тарьею Бё. Напомним, норвежец несколько сезонов стабильно испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего пропускал даже по несколько этапов подряд.

В 2017 году тренер по стрельбе мужской сборной Норвегии Зигфрид Мазе заявил, что Тарьей Бё примет участие как минимум в двух гонках на Кубке мира после болезни, что позволит ему отобраться в основной состав на чемпионат мира – 2017 наравне со всеми. Однако все понимали, что тренерский штаб вытаскивает норвежца из-за прошлых заслуг и на доверии, которое он в основном подтверждает и подкрепляет результатами.

Сам Тарьей Бё считает, что заслуживает место в основной сборной страны.

«Как я отношусь к подобного рода критике? Я выигрываю то, о чём они понятия не имеют. У нас много хороших спортсменов. Пока в этом году и я, и Ветле Шоста Кристиансен выступаем немного ниже своего уровня, особенно в стрельбе. Но все в сборной знают, на что мы способны. Нам просто нужно немного охладить пыл, и людям, которые нас критикуют, тоже».

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Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан в интервью NRK поддерживает Бё-старшего и считает, что Тарьей совсем скоро исправится:

«Есть небольшие корректировки, которые необходимы для Тарьея, и его легче всего контролировать, когда он находится в сборной на Кубке мира».

Хотя спортивный директор также признаёт, что проблема есть и 25-летний Стрёмсхейм не смог бы заявить о себе лучше на Кубке IBU, но «у нас есть десять человек, которые могли бы войти в топ-15 на Кубке мира, а игольное ушко узкое», – метафорично замечает он и обещает ротацию перед чемпионатом мира – 2023, на котором впервые у Норвегии есть право сразу на шесть участников в гонке, если те попадут в топ-15 зачёта Кубка мира.

С Кубка IBU невозможно выбраться?

Эндре Стрёмсхейм заметил, что никакой информации о принятом решении кроме того, что Тарьей Бё полезен своим опытом, ему не дали:

«То, что происходит на Кубке IBU, не имеет значения. Случаи, когда кто-то из Кубка IBU получает возможность участвовать в Кубке мира, бывают только тогда, когда это нужно команде на Кубке мира. Я испытываю большое уважение к Тарьею и к тому, что он делал в прошлом. Я не думаю, что его следует отвергать из-за слабого старта, но в этом можно было бы увидеть возможность дать Тарьею отдохнуть, а мне – шанс проявить себя на Кубке мира».

Стоит отметить, что целый ряд норвежских спортсменов и тренеров обратили внимание на отсутствие конкретики в формулировках критериев к отбору в национальную команду на Кубок мира, а также на то, что соответствующий документ на сайте федерации устарел. Так, бывший биатлонист Ховард Богетвейт считает, что «правила неконкретны и плохо сформулированы. Возможно, для этого есть причина, потому что тогда у Федерации биатлона Норвегии больше возможностей действовать по своему усмотрению. Достижения Стрёмсхейма очень легко сопоставить с результатами Тарьея Бё на Кубке мира. Немного удивительно, что Эндре не в Анси».

Уле-Эйнар Бьорндален считает, что после феноменального старта на Кубке IBU Стрёмсхейм заслужил право подняться выше, а Тарьею нужен отдых:

«Я не беспокоюсь за Тарьея в связи с чемпионатом мира в Оберхофе, потому что он обладает высочайшими навыками как на немецкой трассе, так и в эстафетных гонках. В любом случае он слишком сильно отстаёт в общем зачёте Кубка мира, и это не его приоритет. Чемпионат мира – вот цель. Пауза для Тарьея могла бы стать возможностью получить надлежащую подготовку сейчас, подтянуть свою стрельбу, а затем вернуться сильным в новом году».

При этом Бьорндален считает, что резервная сборная Норвегии, в которую входят Стрёмсхейм и Йоханнес Дале, имеет такой высокий уровень, что они смогли бы посоревноваться с основными составами Швеции и Франции.